ລັດຖະບານ ໄທ ຕົກລົງຈະຮັບຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກລາວເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 10,500 ເມກະວັດພາຍໃນປີ 2035 ໂດຍລາວຈະມີແຫຼ່ງຜະລິດໄຟຟ້າເກີນ 100 ແຫ່ງມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 13,000 ເມກະວັດໃນທ້າຍປີນີ້.
ການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານໄທ ກ່ຽວກັບການຮັບຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 9,000 ເປັນ 10,500 ເມກະວັດພາຍໃນປີ 2035 ມີຂຶ້ນໃນໂອກາດທີ່ທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ໄດ້ເດີນທາງຢ້ຽມຢາມປະເທດ ໄທ ຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 1-2 ມິຖຸນາ 2022 ຊຶ່ງເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລາວ-ໄທ ໃນຖານະທີ່ເປັນຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດເພື່ອການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງນັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ພັນຄຳ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ສປປ ລາວມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ເຫັນວ່າການພົວພັນຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍລາວ-ໄທ, ໄທ-ລາວ ໄດ້ຖືກຍົກລະດັບຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດເພື່ອການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ອັນນີ້ເປັນສັກກະລາດໃໝ່ຂອງການພົວພັນຂອງ 2 ຊາດພວກເຮົາດ້ານພະລັງງານ 2 ຝ່າຍເຫັນວ່າເປັນສ່ວນສຳຄັນທີ່ຕິດພັນກັບການສົ່ງເສີມການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳ ໂດຍສະເພາະການຮ່ວມມືທາງດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ບັນລຸເຖິງ 10,500 ເມກະວັດ ອັນນີ້ຈະສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານພະລັງງານໃຫ້ແກ່ 2 ປະເທດ.”
ໃນປັດຈຸບັນ ລາວມີແຫຼ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ 90 ແຫ່ງມີກຳລັງຕິດຕັ້ງລວມເກືອບເຖິງ 11,000 ເມກະວັດ ໃນນີ້ 72 ເປີເຊັນເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ແລະ 28 ເປີເຊັນຕອບສະໜອງການຊົມໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ ໂດຍໃນເຂດຕົວເມືອງ, ເຂດເທດສະບານ ແລະ ເຂດນະຄອນນັ້ນໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າຢ່າງຄົບຖ້ວນທັງ 100 ເປີເຊັນ ແລະ 93 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ ກໍໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າແລ້ວ ຈຶ່ງຍັງເຫຼືອພຽງ 7 ເປີເຊັນຂອງບ້ານທັງໝົດໃນ ລາວ ທີ່ຈະໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງຄົບຖ້ວນພາຍໃນປີ 2025.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ ລາວ (EDL) ກໍຍັງຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາຂາດສະພາບຄ່ອງທາງການເງິນຢ່າງຮຸນແຮງໃນປັດຈຸບັນ ຊຶ່ງມີສາເຫດສຳຄັນມາຈາກການມີພາລະໜີ້ສິນສູງທີ່ສົມທົບດ້ວຍການຂາດທຶນຈາກການດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພາະການບໍລິຫານງານມີປະສິດທິພາບຕໍ່າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ EDL ມີພາລະໜີ້ສິນເກີນກວ່າ 2,000 ລ້ານໂດລາຈຶ່ງຈະຕ້ອງມີການປັບຂຶ້ນອັດຕາຄ່າຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນໄວໆນີ້ ໂດຍໃນປັດຈຸບັນຍັງລໍຖ້າພຽງການຕົກລົງອະນຸມັດຈາກຄະນະລັດຖະບານ ລາວ ເທົ່ານັ້ນ.
ທັງນີ້ການກຳນົດອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າໃນລາວຈະພິຈາລະນາຈາກຕົ້ນທຶນການຜະລິດທີ່ເປັນຈິງເພາະວ່າໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າສ່ວນໃຫຍ່ໃນລາວ ເປັນການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດຕ່າງຊາດ ທີ່ມຸ່ງຜົນປະໂຫຍດຈາກການລົງທຶນເປັນດ້ານຫຼັກຊຶ່ງລັດຖະບານ ລາວ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະໃຊ້ອຳນາດເຂົ້າແຊກແຊງທາງທຸລະກິດເພື່ອກຳນົດລາຄາໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໂດຍບັນດາເຂື່ອນທີ່ບໍລິສັດຕ່າງຊາດເປັນຜູ້ລົງທຶນໄດ້ເລີຍນັ້ນເອງ.
ສ່ວນທ່ານ ຈັນທະບູນ ສຸກອາລຸນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ EDL ຖະແຫຼງວ່າການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຂາດສະພາບບົກຜ່ອງດ້ານການເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງ EDL ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປນີ້ຈະເນັ້ນການເຈລະຈາກັບບັນດາຜູ້ລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໃນລາວ ເພື່ອຂໍໃຫ້ຍອມຮັບການຊຳລະລາຄາພະລັງງານໄຟຟ້າດ້ວຍເງິນກີບໃນສັດສ່ວນບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 30 ເປີເຊັນຂອງມູນຄ່າພະລັງງານໄຟຟ້າທັງໝົດທີ່ EDL ຊື້ຈາກທຸກໂຄງການເຂື່ອນໃນ ລາວ ຊຶ່ງລວມເຖິງໂຄງການທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງ ແລະ ໂຄງການທີ່ຈະລົງທຶນໃນໄລຍະຕໍ່ໄປດ້ວຍ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ EDL ໄດ້ຈັດຕັ້ງບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າລາວ (ມະຫາຊົນ) ຈຳກັດ (EDL-GEN) ຂຶ້ນເພື່ອລະດົມເງິນທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເມື່ອທ້າຍປີ 2010 ອັນເປັນແນວທາງນຶ່ງຂອງການແກ້ບັນຫາດ້ານໜີ້ສິນດັ່ງກ່າວລວມເຖິງການປັບປຸງການບໍລິຫານງານໃຫ້ຄ່ອງຕົວຫຼາຍຂຶ້ນຊຶ່ງຜ່ານມາ EDL-GEN ໄດ້ລະດົມທຶນຈາກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບແຫ່ງປະເທດໄທເຖິງ 34,050 ລ້ານບາດ ໃນນີ້ໄດ້ຄົບກຳນົດ ແລະ ຊຳລະຄືນແລ້ວ 5,030 ລ້ານບາດໃນປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ.
ສຳລັບແຫຼ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ 90 ແຫ່ງໃນ ລາວ ກໍມີພຽງແຕ່ 10 ແຫ່ງທີ່ເປັນຂອງ EDL-GEN ສ່ວນນອກນັ້ນເປັນການລົງທຶນຂອງຕ່າງຊາດ ແລະ ກຳລັງກໍ່ສ້າງ 12 ໂຄງການຈະແລ້ວສຳເລັດໃນປີ 2022 ອັນຈະເຮັດໃຫ້ລາວມີແຫຼ່ງຜະລິດໄຟຟ້າກວ່າ 100 ແຫ່ງ, ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງລວມ 13,000 ເມກະວັດ, ຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ເຖິງ 67,000 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງຕໍ່ປີ ໃນນີ້ 85 ເປີເຊັນຈະສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດເປັນຫຼັກ.
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