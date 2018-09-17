ສານລັດຖະທໍາມະນູນ ຂອງ ກົວເຕມາລາ ຕັດສິນ ໃຫ້ຫົວໜ້າ ກໍາມາທິການ ຕ້ານການ ໃຫ້ສິນບົນ ກັບຄືນເຂົ້າມາ ປະເທດໄດ້

ສານລັດຖະທໍາມະນູນຂອງກົວເຕມາລາ ໄດ້ຕັດສິນວ່າ ປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດນັ້ນ
ຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ກໍາມາທິການດ້ານການຕ້ານການໃຫ້ສິນບົນ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫລັງ
ຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກັບເຂົ້າມາໃນປະເທດໄດ້ອີກ.
ສານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ທໍາການຕັດສິນ ໃນທ້າຍວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ຈິມມິ
ໂມຣາເລສ (Jimmy Morales) ຈະຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານອີວານ ເວລັສເຄ (Ivan
Velasquez) ຫົວໜ້າກໍາມາທິການສາກົນ ຕ້ານການຍົກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ມີການລົງໂທດ ຢູ່
ໃນກົວເຕມາລາ ຫລື CICIG ນັ້ນ ກັບຄືນໄປປະເທດໄດ້.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ຖືກນາໆຊາດປະນາມ ເມື່ອທ່ານປະກາດໃນເດືອນນີ້ວ່າ ທ່ານ
ກໍາລັງອັດ CICIG ລົງ ແລະຫ້າມທ່ານເວລັສເຄເຂົ້າໄປໃນປະເທດ.
ທ່ານ ເວລັສເຄ ໄດ້ດໍາເນີນການສືບສວນການສໍ້ລາດບັງຫລວງຂອງ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່
ລະດັບສູງ ຊຶ່ງລວມທັງການສືບສວນ ທ່ານປະທານາ ທິບໍດີ ທີ່ຍັງຄ້າງຄາຢູ່.
ທ່ານໂມຣາເລສ ເວົ້າວ່າ ທ່ານ ເວລັສເຄ "ເປັນຄົນໂຈມຕີຄໍາສັ່ງ ແລະໂຈມຕີການ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຊາດ."
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