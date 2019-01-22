ສະພາແຫ່ງຊາດ ຂອງກຣີສ ຈະເລີ້ມອະພິປາຍ ຂໍ້ຕົກລົງ ກັບ ມາເຊໂດເນຍ

ສະພາແຫ່ງຊາດກຣີສ ເລີ້ມອະພິປາຍກັນໃນວັນຈັນວານນີ້ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະສ້າງ
ຕັ້ງຄວາມສຳພັນແບບປົກກະຕິ ລະຫວ່າງກຣີສ ແລະມາເຊໂດເນຍ ນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີ
ການປະທ້ວງ ຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ຕ້ານຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ເອເທັນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນສະພາ ມີໝາຍກຳນົດທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງ ໃນວັນພະຫັດຈະມາ ກ່ຽວກັບ
ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມາເຊໂດເນຍ ປ່ຽນຊື່ ແລ້ວກຣີສ ກໍຈະຍົກເລີກ ການ
ຄັດຄ້ານຂອງຕົນ ທີ່ບໍ່ໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ໃນອົງການເນໂຕ້ ແລະ
ສະຫະພາບຢູໂຣບ.
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໄດ້ມີການອະພິປາຍກັນ ຢູ່ໃນຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນປະເທດ
ແລະຄວາມສຳພັນກັບຕ່າງປະເທດ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກຣີສ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນ
ຂະນະທີ່ ສະພາຄົບຄະນະ ຈະຖົກຖຽງກັນ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງ ໃນວັນພຸດ ມື້ອື່ນ.
ຊາວກຣີສ ແມ່ນມີຄວາມເຫັນ ທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງມາເຊໂດເນຍ
ຈະປ່ຽນຊື່ເປັນສາທາລະນະລັດ ມາເຊໂດເນຍເໜືອ. ກຣີສໄດ້ປະທ້ວງມາເປັນເວລາ
ດົນນານແລ້ວ ກ່ຽວກັບຊື່ ມາເຊໂດເນຍ ຊຶ່ງໄດ້ມີການຮັບຮອງເອົາ ໂດຍປະເທດເພື່ອນ
ບ້ານ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງເໜືອຂອງຕົນ ຫຼັງຈາກ ຢູໂກສະລາເວຍ ໄດ້ແບ່ງແຍກອອກເປັນຫຼາຍ
ປະເທດ. ຊາວກຣີສບາງຄົນກ່າວວ່າ ຊື່ໃໝ່ຂອງມາເຊໂດເນຍ ແມ່ນຍັງເປັນຄວາມພະ
ຍາຍາມທີ່ຢາກໃຫ້ມີການຮັບຊື່ ແລະມູນເຊື້ອທາງດ້ານວັດທະນະທຳຂອງກຣີສ ຍ້ອນວ່າ
ມາເຊໂດເນຍແມ່ນຊື່ແຂວງໆນຶ່ງໃນພາກເໜືອຂອງກຣີສຊຶ່ງມີຊື່ສຽງຍ້ອນການໄດ້ຮັບ
ໄຊຊະນະໃນການຂະຫຍາຍອຳນາດ ຂອງພະເຈົ້າອາເລັກຊານເດີມະຫາຣາດ.
ການປະທ້ວງຢູ່ນະຄອນຫຼວງເອເທັນເພື່ອຕໍ່ຕ້ານຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໄດ້ກາຍເປັນຄວາມ
ຮຸນແຮງ ເມື່ອວັນອາທິດຜ່ານມາ ໂດຍທີ່ພວກປະທ້ວງໄດ້ແກວ່ງກ້ອນຫີນ ລະເບີດແກ້ວ
ແລະວັດຖຸອື່ນໆໃສ່ຕຳຫຼວດ ຊຶ່ງໄດ້ຕອບໂຕ້ດ້ວຍການຍິງລະເບີດນ້ຳຕາເຂົ້າໃສ່. ມີ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຢ່າງໜ້ອຍ 25 ຄົນ ແລະພວກປະທ້ວງອີກຫຼາຍສິບຄົນ ໄດ້ຮັບບາດ
ເຈັບ ໃນການປະທະກັນ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່.
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