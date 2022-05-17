ຜູ້ນໍາຂອງ ກຣີສ ໄດ້ຫາລືກັບ ທ່ານໄບເດັນ ກ່ຽວກັບບັນຫາດ້ານພະລັງງານ ແລະປະເທດເທີກີ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີກຣີສ ທ່ານກີເຣຍໂກສ ມິຕໂຊຕາກິສ (Kyriakos Mitsotakis) ເດີນທາງມາວໍຊິງຕັນເພື່ອປຶກສາຫາລືກັບປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້, ເຊິ່ງເປັນການພົບປະກັນຄັ້ງທໍາອິດນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານໄບເດັນ ເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ. ທ່ານມິຕໂຊຕາກິສ ຄາດວ່າຈະຫາລືກ່ຽວກັບເລື້ອງເທີກີ ພ້ອມທັງຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ແລະພັນທະມິດອົງການ NATO. ແອນທີ ຄາ ຣາສຊາວາ (Anthee Carassava) ມີລາຍງານ, ເຊິ່ງທິບສຸດາ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງກຣີສກ່າວວ່າ ຊ່ວງເວລາໃນການມາຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນຂອງທ່ານກີເຣຍໂກສ ມິຕໂຊຕາກິສ ແມ່ນສໍາຄັນຫຼາຍ.
ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງເທີກີ ແລະກຣີສ ແມ່ນເຄັ່ງຕຶງ, ແລະທ່ານມິຕໂຊຕາກິສ ຈະເສຍເວລາບໍ່ໄດ້ເລີຍ, ຜູ້ຊ່ວຍຂອງທ່ານກ່າວໂດຍອ້າງເຖິງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຮ້ອງວ່າ “ເປັນການເກາະຜິດຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ” ທີ່ເທີກີ ໄດ້ດໍາເນີນການໃນຊ່ວງບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍໄດ້ສັ່ງການໃຫ້ເຮືອບິນລົບ ບິນລ່ວງລ້ຳຫຼາຍເປັນປະຫວັດການ ແບບອັນຕະລາຍ ເຂົ້າໃນເຂດນ່ານຟ້າຂອງກຣີສ, ການລະເມີດທີ່ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງທັງສອງຝ່າຍ ແລະການບໍ່ມີສະຖຽນ
ລະພາບຕື່ມາຂຶ້ນ ໃນຢູໂຣບທີ່ມີບັນຫາຢູ່ແລ້ວ.
ແຕ່ ແທນທີ່ຊິຮ້ອງທຸກ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການຂອງລັດຖະບານກຣີສຄື ທ່ານໂກສຕິສ ຮາດຊີດາກິສ (Kostis Hadzidakis,) ກ່າວວ່າ ທ່ານມິຕໂຊດາກິສ ມີຂໍ້ສະເໜີທີ່ເຊິ່ງເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈກັບສະຫະລັດ.
ທ່ານໂກສຕິສ ຮາດຊີດາກິສ ກ່າວວ່າ:
“ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການໄປຮ້ອງຄວນຄາງຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ການຮ້ອງທຸກແລະການຂໍຮ້ອງເພື່ອສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ,” ທ່ານກ່າວ. “ພວກເຮົາຕ້ອງການ ສະແດງໃຫ້ ໃຫ້ເຫັນວ່າ ກຣິສເປັນພັນທະມິດທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະໄວ້ວາງໃຈ.”
ໃນດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດນັ້ນ, ທ່ານ/ມິຕໂຊຕາກິສວາງແຜນທີ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນໃນການສ້າງເຮືອບິນລົບ F-35, ເຊິ່ງເປັນໂຄງການທີ່ເທີກີເຊິ່ງ
ເປັນປະເທດຄູ່ແຂ່ງເພື່ອນບ້ານ ເຄີຍມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ໃນນັ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນປີ 2019, ລັດຖະບານອັງກາຣາແມ່ນໝົດສິດ ລຸນຫຼັງທີ່ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງໃນການຊື້ລະບົບລູກສອນໄຟ ທີ່ຍິງຈາກພື້ນດິນ ສູ່ອາກາດຂອງມົສກູ, ເຊິ່ງເປັນການລະ ເມີດຕໍ່ກົດລະບຽບຂອງອົງການ NATO ຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນນະຄອນຫຼວງເອເທັນກ່າວວ່າ ໂດຍທີ່ເທີກີ ຍັງຄົງຄັດຄ້ານຕໍ່ການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອົງການ NATO ຂອງຟິນແລນແລະສະວີເດັນ ນັ້ນແມ່ນຈະເປັນຜົນດີ, ອີງຕາມນັກຊ່ຽວຊານແລ້ວ ຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງສະຫະລັດ.
ມັນຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ ວ່າຈະເດີນໜ້າຕໍ່ໄປຫຼືບໍ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງເທີກີ ທ່ານເມວລຸດທ໌ ຄາວູໂຊກລູ (Mevlut Cavusoglu) ຈະເດີນທາງມາເຖິງນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ນຶ່ງມື້ລຸນຫຼັງທ່ານມິຕໂຊຕາກິສ, ແລະໃນຖານະທີ່ຜູ້ນໍາຂອງກຣີສ ຈະກ່າວຄໍາປາໄສຕໍ່ລັດຖະສະພາສະຫະລັດເປັນຄັ້ງທໍາອິດ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງເທີກີຈະປະຊຸມກັບຄູ່ຮ່ວມສະຫະລັດ ເພື່ອດໍາເນີນງານກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດໃນການປະມູນຊື້ເຮືອ ບິນໃໝ່ F-16 ເປັນຈໍານວນ 40 ລໍາ.
ກ່ອນການປະຊຸມທີ່ທໍານຽບຂາວຂອງທ່ານ ມິຕໂຊຕາກິສ, ໃນວັນອາທິດແລ້ວນີ້ ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະສະພາອະນຸມັດການຂາຍອາວຸດຕ່າງໆ ແລະອຸປະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ ໃຫ້ກັບກອງກໍາລັງເຮືອບິນລົບ F-16 ທີ່ຜະລິດໂດຍອາເມຣິກັນຂອງເທີກີ, ເຊິ່ງເປັນສັນຍານຂອງຄວາມສໍາພັນທີ່ອົບອຸ່ນຂຶ້ນລົງລະຫວ່າງພັນທະມິດອົງການ NATO ໃນຂະນະທີ່ສົງຄາມຂອງ ຣັດເຊຍຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ຍັງຄົງດໍາເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ.
ນັກຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ເຮັດໃຫ້ກຣີສນຳໃຊ້ໄພ້ ທີ່ຈະໃຫ້ຜົນປະ ໂຫຍດແກ່ສະຫະລັດ ພາຍໃຕ້ບັນຍາກາດທີ່ ນັກການທູດ ເຊັ່ນຈອສຈ໌ ຄູມຸຕຊາໂກສ (George Koumoutsakos) ຮ້ອງວ່າ ການປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວທາງດ້ານພູມສາດການເມືອງ ໃນຂະນະທີ່ບັນຫາຂັດແຍ້ງໃນຢູເຄຣນ ຍັງຄົງດໍາເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ.
ທ່ານ ຈອສຈ໌ ຄູມຸຕຊາໂກສ ກ່າວວ່າ:
“ທຸກໆຢ່າງຢູ່ໃນພູມິພາກຂອງພວກເຮົາກໍາລັງມີການປ່ຽນແປງໄປ,” ທ່ານກ່າວ. “ຄວາມກ້ຳເກິ່ງຂອງອໍານາດໃໝ່ ຈະສະແດງອອກມາໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນເມື່ອຄວາມຂັດແຍ້ງຢູ່ໃນຢູເຄຣນຫາກສິ້ນສຸດລົງ, ແລະດ້ວຍຄໍາຖາມທີ່ກຣີສ ຕ້ອງ ການທີ່ຈະເປັນ ຢູ່ໃນຝ່າຍຂອງຜູ້ມີອິດທິພົນ ແລະດ້ວຍການຍົກລະດັບໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າຢູ່ໃນພູມິພາກແຫ່ງນັ້ນ?”
ໃນໂຄງການທີ່ສ້າງກໍາໄລນັ້ນ, ກຣີສວາງແຜນທີ່ຈະສໍາເລັດການສ້າງທໍ່ສົ່ງແກັສ ໄປປະເທດບຸລກາເຣຍ ເຊິ່ງຈະເປັນການສິ້ນສຸດການຜູກຂາດແກັສແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວຂອງຣັດເຊຍ ຢູ່ນະທີ່ນັ້ນ ແລະສໍາລັບສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງຢູໂຣບຕາເວັນອອກ ສຽງໃຕ້.
ຄວາມສໍາຄັນຂອງສິ່ງທີ່ຮ້ອງວ່າ ການເຊື່ອມກັນລະຫວ່າງ ກຣີສ-ບຸລກາເຣຍ, ຫຼື IGB ແມ່ນວ່າ ໃນອີກບໍ່ດົນມັນສາມາດກາຍມາເປັນທໍ່ສົ່ງແກັສທີ່ສໍາຄັນ ແທນທີ່ທໍ່ສົ່ງແກັສຂອງຣັດເຊຍ, ໃນທົ່ວຂົງເຂດແຫຼມບອລການສ໌ (Balkans), ດ້ວຍແກັສທໍາມະຊາດແຫຼວ ເຊິ່ງຮູ້ໃນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ LNG ຈາກສະຫະລັດ, ກາຕ້າ, ອີຈິບ ແລະບ່ອນອື່ນໆອີກ.
ສະຖານທີ່ ທີ່ເປັນໂຮງເກັບ LNG ລອຍນໍ້າ ກໍຍັງຖືກສ້າງຂຶ້ນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດອາເລັກຊານດຣູໂປລິສ (Alexandroupolis) ທາງທິດເໜືອຂອງກຣີສ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ກຣີສ ມີໂອກາດປ່ຽນປະເທດ ເປັນປະຕູຂອງ LNG ທີ່ສໍາຄັນໄປສູ່ ຢູໂຣບຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ແລະອື່ນໆ.
ເມື່ອສໍາເລັດແລ້ວ, ໂຄງການພະລັງງານສາມາດຫຼຸດການເພິ່ງພາອາໄສພະລັງ ງານ ແລະການອອກແບບຂອງຣັດເຊຍ ໂດຍປະທານາທິບໍດີ ຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ເພື່ອການນໍາໃຊ້ພະລັງງານໃນອັນທີ່ນັກວິເຄາະຮ້ອງວ່າ “ເກມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານພູມສາດການເມືອງ.”