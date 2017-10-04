ເປັນຫຍັງ ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າ ດ້ານຄື້ນແຮງ ຖ່ວງຂອງໂລກ ຈຶ່ງຊະນະ ລາງວັນໂນແບລ

ນັກວິທະຍາສາດ Rainer Weiss, Barry Barish ແລະ Kip Thorne ເປັນຜູ້ຊະນະ
ລາງວັນໂນແບລ ຂະແໜງຟິສິກ ໃນວຽກງານຂອງພວກທ່ານ ກ່ຽວກັບ ການພົບ ຄື້ນ ແຮງຖ່ວງຂອງໂລກ.
ສະຖາບັນວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກສະວີເດັນ ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບ ລາງວັນ
ດັ່ງກ່າວ ພ້ອມດ້ວຍເງິນ 1 ລ້ານ 1 ແສນໂດລາ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ທິດສະດາຄວາມສຳພັນໂດຍທົ່ວໄປຂອງທ່ານ Albert Einstein ໄດ້ທຳນາຍ ກ່ຽວກັບ
ແຮງຖ່ວງຂອງໂລກ ຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກເມື່ອ ເວລາມວນສານເຄື່ອນທີ່ ດ້ວຍຄວາມໄວ
ແຕ່ຈົນເທົ່າເມື່ອໄວໆມານີ້ ຈຶ່ງໄດ້ມີການສັງເກດເຫັນຄື້ນຂອງແຮງຖ່ວງດັ່ງກ່າວ ໄດ້
ຢ່າງແທ້ຈິງ.
ທ່ານ Rainer ທ່ານ Weiss ແລະ ທ່ານ Thorne ແມ່ນບຸກຄົນສຳຄັນ ກ່ຽວກັບວຽກງານ
ທີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນຢູ່ທີ່ສູນກາງ Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory
ທີ່ເອີ້ນຫຍ້ໍວ່າ LIGO ຊຶ່ງມີໜ້າທີ່ໃນວັດແທກຄື້ນການລົບກວນນ້ອຍໆ ຢູ່ໃນອາກາດ
ແລະ ເວລາໃນຂະນະທີ່ ເຄື່ອນທີ່ຜ່ານໂລກ.
ສູນກາງ LIGO ແມ່ນເປັນຜູ້ຄົ້ນພົບຄືນແຮງຖ່ວງຂອງໂລກເປັນຜູ້ທຳອິດໃນປີ 2015.
ພວກນັກວິທະຍາສາດກ່າວວ່າ ຄືນເຫລົ່ານັ້ນ ແມ່ນຜົນຜະລິດ ຂອງຮູສີດຳ ສອງອັນທີ່ຕຳ
ແລະ ຮວມຕົວເຂົ້າເປັນນຶ່ງດຽວ ກາຍເປັນຮູດຳຂະໜາດໃຫຍ່.
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