ອົງການວິເຄາະ ອິດສະຫຼະ ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ການຕັດພາສີ ຈະເຮັດໃຫ້ ມີການຂາດດຸນ ເພີ້ມຂຶ້ນ

ໂດຍການຮັບຜ່ານການຕັດພາສີຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນທ້າຍປີແລ້ວນີ້ ການຂາດດຸນ ງົບ
ປະມານປະຈຳປີຂອງສະຫະລັດ ຄາດວ່າ ຈະເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນທົດສະວັດໜ້ານີ້ອີງຕາມ
ຫ້ອງການງົບປະມານຂອງລັດຖະສະພາຫຼື COB ຊຶ່ງເປັນອົງການ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນກັບພັກ
ໃດພັກນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້.
ອົງການເກັບກຳໂຕເລກທາງດ້ານການເງິນທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ ກ່າວວ່າ ໜີ້ສິນຂອງສະ
ຫະລັດໃນໄລຍະຍາວ ປັດຈຸບັນນີ້ກາຍກວ່າ 21 ພັນຕື້ໂດລາ ແລະອາດຈະຂຶ້ນເປັນ
ຫຼາຍກວ່າ 33 ພັນຕື້ໂດລາໃນປີ 2028 ດ້ວຍການເພີ້ມການຂາດດຸນປະຈຳປີ ທີ່ໂດດ
ຂຶ້ນຈາກ 804 ພັນລ້ານໂດລາປີນີ້ຫາ 1 ພັນ 500 ລ້ານໃນນຶ່ງທົດສະວັດ. ໃນສົກງົບ
ປະມານປີແລ້ວນີ້ ທີ່ສິ້ນສຸດລົງໃນເດືອນກັນ ຍາ ການຂາດດຸນແມ່ນມີຢູ່ 665 ພັນລ້ານ
ໂດລາ.
ການເພີ້ມຂຶ້ນໃນການຂາດດຸນ ດົນໄປແລ້ວ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຍາກຂຶ້ນແກ່ລັດຖະບານ
ສະຫະລັດ ເພື່ອໃຫ້ທຶນເພີ້ມຂຶ້ນພາຍໃນປະເທດ ແລະໂຄງການປ້ອງກັນປະເທດຕ່າງໆ.
ສ່ວນແບ່ງປັນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຂອງງົບປະມານລັດຖະບານ ບັດນີ້ປະມານ 4 ພັນຕື້ໂດລາ
ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າດອກເບ້ຍສຳລັບໜີ້ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ດອກເບ້ຍ
ສູງຂຶ້ນ ສຳລັບບັນດາທຸລະກິດສະຫະລັດ ແລະຜູ້ບໍລິໂພກ.
ຫ້ອງການ COB ທຳນາຍວ່າ ເສດຖະກິດສະຫະລັດ ໃນປີນີ້ ຈະເຕີບໂຕ 3.3 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງເປັນເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ສຸດໃນໂລກ ແຕ່ຈະຫລຸດລົງ 2.4 ເປີເຊັນໃນປີ 2019.
ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນຫຼາຍທ່ານເທົ່າທີ່ຜ່ານມາ ມັກຈະຕ້ອງຕິຕໍ່ການເພີ້ມໜີ້ສິນ
ຂອງສະຫະລັດ. ແຕ່ໃນການຊອກຫາການຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍກ່ອນການໂຄສະນາ
ຫາສຽງເລືອກຕັ້ງໃນທ້າຍປີນີ້ ສະພາຕໍ່າພັກຣີພັບບລິກັນ ດ້ວຍການ ສະໜັບສະໜູນ
ຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ຮັບຜ່ານມາດຕະການຕັດພາສີ 1.5 ພັນຕື້ໂດລາ
ທີ່ໄດ້ເອົາເງິນໃສ່ໃນເຊັກເບີກເງິນຂອງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພວກແຮງງານອາເມຣິກັນ.
ບັນດາສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດກ່າວວ່າ ມາດຕະການເກັບພາສີ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ໃຫ້
ຜົນປະໂຫຍດແກ່ບັນດາຜູ້ເສຍພາສີທີ່ຮັ່ງມີແລະບໍລິສັດຕ່າງໆ. ບໍ່ມີສະມາຊິກ ພັກເດ
ໂມແຄຣັດຄົນໃດ ລົງຄະແນນສຽງສະໜັບສະໜຸນເອົາຮ່າງກົດໝາຍນີ້.
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