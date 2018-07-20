ນັກການເມືອງ ສຫລ ບອກໃຫ້ Google ແລະ Facebook ບໍ່ໃຫ້ກວດ ຂໍ້ຄວາມ ຄົນຫວຽດນາມ

ນັກການເມືອງສະຫະລັດແມ່ນຄົນຫຼ້າສຸດທີ່ຕໍາໜິກົດໝາຍອິນເຕີແນັດໃໝ່ຂອງຫວຽດ
ນາມໂດຍໄດ້ຮ້ອງຂໍຢ່າງເປີດເຜີຍ ໃຫ້ບໍລິສັດກູໂກລ (Google) ແລະ ເຟັສບຸກ
(Facebook) ປະຕິເສດ ຕໍ່ພາກສ່ວນ ຂອງມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ທີ່ພວກເພິ່ນກ່າວວ່າ ສະໜັບສະໜູນຕໍ່ການກວດກາໃນຂະນະທີ່ຮາໂນ່ຍກໍາລັງເອົາຄົນສັນຊາດອາເມຣິກັນ
ຂຶ້ນດໍາເນີນຄະດີ ພາຍຫລັງທີ່ລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະທ້ວງນັ້ນ.
ສອງບໍລິສັດທັງສອງ ກໍາລັງຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ສ່ຽງ ຕໍ່ການສົ່ງເສີມໃຫ້ກົດໝາຍສະບັບນຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຫວຽດສາມາດນາມລຶບເນື້ອໄນຄໍາເວົ້າຢູ່ ໃນເວັບໄຊທ໌ຖິ້ມໄດ້, “ການເຂົ້າເຖິງ
ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ, ການສອດແນມເບິ່ງຄົນໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ ແລະການຈໍາກັດເສລີພາບໃນການ
ປາກເວົ້າ ຢູ່ອິນເຕີແນັດຂອງຊາວຫວຽດນາມທີ່ມີຂອບເຂດຈໍາກັດຢູ່ນັ້ນ ຖືກຮັດແຄບເພີ້ມ
ໄປອີກ,” ອີງຕາມຈົດໝາຍສອງສະບັບທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້.
ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າສະຫະລັດ 17 ຄົນ ໄດ້ພາກັນເຊັນຈົດໝາຍສະບັບນຶ່ງ. ສ່ວນຈົດໝາຍ
ອີກສະບັບນຶ່ງ ແມ່ນເຊັນໂດຍ ທ່ານມາໂກ ຣູບີໂອ (Marco Rubio), ບັອບ ເມເນັນເດັສ
(Bob Menendez), ແລະ ຣອນ ວາຍເດັນ (Ron Wyden).
ກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາຈາກທັງສອງພັກບອກເຟັສບຸກ (Facebook) ແລະ ກູໂກລ
(Google) ວ່າໃຫ້ຫລີກລ້ຽງ "ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ອິນເຕີແນັດໄວ້ຢູ່ໃນ
ຫວຽດນາມ ຖ້າຫາກວ່າການເຮັດແນວນັ້ນ ກໍໝາຍຄວາມວ່າ ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ສາມາດ
ຖືກລັດຖະບານຫວຽດນາມຢຶດເອົາ ຕອນໃດກໍໄດ້."
ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງທາງອິນ
ເຕີແນັດທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດທຸລະກິດຕ່າງໆ ຮັກສາຂໍ້ມູນຂອງຄົນໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ທີ່ເປັນ
ຄົນຫວຽດນາມຢູ່ພາຍປະເທດທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ແຫ່ງນັ້ນ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີວ່າ ມາດຕະ ການ
ໃໝ່ນີ້ ແມ່ນສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອປົກປ້ອງສິດໃນການໃຊ້ອິນເຕີແນັດ ແລະສ້າງ “ບ່ອນໃຊ້
ອິນເຕີແນັດທີ່ປອດໄພ ແລະມີຄວາມສົມບູນດີ.”
ພວກນັກການເມືອງສະຫະລັດ ມີວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຂ້ອນຂ້າງແປກຕ່າງໄປ ທີ່ເປັນ
ຫ່ວງວ່າບໍລິສັດ Google ແລະ Facebook ອາດສົ່ງຂໍ້ມູນ ໄປໃຫ້ຮາໂນ່ຍຫລາຍເກີນ
ໄປ ແທນທີ່ຈະສົ່ງໄປທີ່ນັ້ນ ບອກໃຫ້ສົ່ງມາຫາວໍຊິງຕັນ.
ໃນຈົດໝາຍສະບັບນຶ່ງທີ່ສົ່ງໄປຫາບໍລິສັດ Google ແລະ Facebook ໃນມື້ທີ່ຜູ້ຕາງ
ໜ້າ ຂອງສອງບໍລິສັດໄປໃຫ້ການ ຢູ່ລັດຖະສະພາ ກ່ຽວກັບວິທີການກັ່ນກອງຂໍ້ມູນທົ່ວ
ໄປ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ຂຽນວ່າ "ຈົ່ງເອົາຄໍາຮ້ອງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຫວຽດນາມທີ່ຂໍ
ຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ອິນເຕີແນັດ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກໍາມະການທີ່ເໝາະສົມຢ່າງວ່ອງໄວ
ແລະແບບປິດລັບ ແລະໃຫ້ບົ່ງບອກວ່າພວກເຮົາໄດ້ເຮັດຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ໃດຂອງກົດ
ໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້."
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