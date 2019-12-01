ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ເສດຖະກິດທີ່ຊຸດໂຊມ ຄວາມເປັນອິດສະຫຼະທາງການເມືອງ ແລະສິດເສລີພາບສ່ວນບຸກຄົນ ແມ່ນຫົວຂໍ້ບາງສ່ວນໃນຫຼາຍໆເລື້ອງທີ່ກໍໃຫ້ເກີດການເດີນຂະບວນປະທ້ວງເພື່ອຮຽກຮ້ອງການປະຕິຮູບ ໃນທົ່ວໂລກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.
ເຊັ່ນຢູ່ໃນປະເທດ ອາລຈີເຣຍ ໃນເດືອນກຸມພາ ປີນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ ປະທານາທິບໍດີ ອັບແດວລາຊີສ ບູເທຟຣິກາ ໄດ້ປະກາດເຈດຕະນາລົມຂອງທ່ານ ທີ່ຈະລົງແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີ ສະໄໝທີ 5 ກະປະມານໄດ້ວ່າ ພວກປະທ້ວງ 3 ລ້ານຄົນໃນນະຄອນຫຼວງ ອາລເຈຍ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ຽນແປງລະບອບການປົກຄອງຂອງທ່ານ ບູເທຟຣິກາ ຢ່າງຮອບດ້ານ. ໃນເດືອນເມສາ ທ່ານ ບູເທຟຣິກາ ໄດ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ. ການເລືອກຕັ້ງໄດ້ຖືກກຳນົດໃສ່ເດືອນທັນວານີ້.
ໃນປະເທດ ໂບລີເວຍ ຫຼັງຈາກມີການເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ ຊາວໂບລີເວຍ ໃນນະຄອນຫຼວງ ລາ ປາສ ໄດ້ພາກັນການປະທ້ວງ ໂດຍກ່າວອ້າງວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ອີໂວ ໂມຣາເລັສ ສໍ້ໂກງການເລືອກຕັ້ງ. ຕົກມາເຖິງເດືອນພະຈິກ ທ່ານໂມຣາເລັສ ໄດ້ປະກາດການລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ແລະໄດ້ຫລົບໜີໄປປະເທດເມັກຊິໂກ. ສ່ວນພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນ ທ່ານໂມຣາເລັສ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານກັບຄືນມາ ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍ 31 ຄົນ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ.
ໃນປະເທດຊີເລ ການປະທ້ວງໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລາ ໃນນະຄອນຫຼວງ ແຊນຕີອາໂກ ຍ້ອນການຂຶ້ນລາຄາຂອງປີ້ລົດໄຟໄຕ້ດິນ. ໃນທັນທີທັນໃດ ການປະທ້ວງກໍໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍທີ່ຊາວຊີເລ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສະເໝີພາບຂອງລາຍໄດ້ ການຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະໃຫ້ເງິນເພື່ອການສຶກສາຫຼາຍຂຶ້ນ. ຢ່າງໜ້ອຍ 22 ຄົນ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ.
ໃນປະເທດໂຄລອມເບຍ ການປະທ້ວງໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນເດືອນພະຈິກ ຍ້ອນບັນຊີຂອງບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ການຂາດແຜນການດ້ານເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະການຄາດຕະກຳບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິດທິມະນຸດ ເປັນຕົ້ນ. ການປະທ້ວງໄດ້ດຶງດູດປະຊາຊົນ ຫຼາຍກວ່າ 250,000 ຄົນອອກມາຮ່ວມ. ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ.
ໃນປະເທດສາທາລະນະລັດ ເຊັກສ໌ ໃນເດືອນພະຈິກ ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 200,000 ຄົນ ໃນນະຄອນຫຼວງ ປຣາກ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອານເດຣຈ໌ ບາບິສ ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຍ້ອນຖືກກ່າວຫາວ່າ ສໍ້ໂກງ.
ໃນປະເທດເອກົວດໍ ການປະທ້ວງ ແລະການກໍ່ຈະຈົນ ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລາ ຍ້ອນມາດຕະການຄວາມເຂັ້ມງວດ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ເລນິນ ໂມເຣໂນ ທີ່ໄດ້ສະເໜີຍຸຕິໃຫ້ການອຸດໜຸນນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະຕັດເງິນສະຫວັດດີການ ແລະເງິນເດືອນຂອງບັນດາພະນັກງານລັດ. ການປະທ້ວງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງຫຼັງຈາກ ກຸ່ມຊົນເຜົາພື້ນເມືອງທັງຫຼາຍ ແລະລັດຖະບານຂອງເອກົວດໍ ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັນ.
ໃນປະເທດອີຈິບ ການປະທ້ວງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີ ກໍໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ໄຄໂຣ ໃນເມືອງ ອາແລັກແຊນເດຣຍ ແລະຫົວເມືອງອື່ນໆ ໃນວັນທີ 20 ແລະ 27 ເດືອນກັນຍາ ໂດຍມີການກ່າວຫາ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງ ໃຊ້ກອງທຶນສາທາລະນະ ເປັນຊັບສິນສ່ວນຕົວ. ປະຊາຊົນອີຈິບ ຫຼາຍກວ່າ 4,000 ຄົນ ລວມທັງ ນັກຂ່າວ 11 ຄົນ ແລະ ພວກເດັກນ້ອຍ ພ້ອມກັບຊາວຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ໄດ້ຖືກຈັບກຸ່ມ. ແລະການປະທ້ວງກໍໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນປະເທດອື່ນໆ ອີກ 9 ປະເທດ.