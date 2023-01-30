ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຢຍຣະມັນ ທ່ານ ໂອລາຟ ໂຊລສ໌ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ເຢຍຣະມັນ ຈະບໍ່ສົ່ງເຮືອບິນລົບ ໄປຢູເຄຣນ, ໃນຂະນະທີ່ກີຢິບ ຂະຫຍາຍການຮຽກຮ້ອງ ສຳລັບອາວຸດທີ່ທັນສະໄໝເພີ່ມເຕີມຈາກບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຂັບໄລ່ການບຸກລຸກຂອງ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານ ໂຊລສ໌ ມີແຕ່ໄດ້ຕົກລົງ ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອສົ່ງລົດຖັງ ລຽວປາດ 2, 14 ຄັນໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ ແລະ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກສົ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າໄປເທົ່ານັ້ນ, ຫຼັງຈາກຫຼາຍອາທິດ ຂອງການໂຕ້ຖຽງ ທີ່ເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ຄວາມກົດດັນຫຼາຍກວ່າເກົ່າຈາກບັນດາພັນທະມິດ.
ທ່ານ ໂຊລສ໌ ໄດ້ກ່າວໃນການສັບພາດກັບໜັງສືພິມ ທາເກັສສປີແກລ໌ (Tagesspiegel) ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າມີແຕ່ໄດ້ຊີ້ນຳ ຕໍ່ການເຂົ້າໄປໃນສະຖານະການສົງຄາມ ເວລາທີ່ເວົ້າເຖິງລະບົບອາວຸດ.”
ທ່ານເວົ້າວ່າ “ຖ້າ, ຕາບໃດທີ່ມີການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບ ລົດຖັງ, ການໂຕ້ຖຽງຄັ້ງຕໍ່ໄປຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນ ເຢຍຣະມັນ, ທີ່ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ທຳລາຍຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງປະຊາຊົນໃນການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານ.”
ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ ໂຊລສ໌ ເພື່ອໃຫ້ໄຟຂຽວຕໍ່ການສົ່ງລົງຖັງແມ່ນມາພ້ອມກັບການປະກາດຂອງ ສະຫະລັດ ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະສົ່ງລົດຖັງ ເອແບຣມສ໌ 31 ຄັນຂອງເຂົາເຈົ້າໄປ.
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ຂອບໃຈລັດຖະບານ ເບີລິນ ແລະ ວໍຊິງຕັນ ສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງຖືກພິຈາລະນາວ່າ ເປັນຄວາມສຳເລັດໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນປະເທດທີ່ຖືກທຳລາຍໂດຍສົງຄາມນັ້ນ.
ການສຳພາດຕໍ່ຂອງ ທ່ານ ໂຊລສ໌ ທີ່ໄດ້ເຕືອນຕໍ່ການ “ຂະຫຍາຍຄວາມສ່ຽງຄວາມຂັດແຍ້ງ,” ກັບ ມົສກູ ແມ່ນໄດ້ການກ່າວປະນາມຕໍ່ສັນຍາລົດຖັງຢ່າງຮຸນແຮງແລ້ວ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນບໍ່ໄດ້ມີສົງຄາມລະຫວ່າງ NATO ກັບ ຣັດເຊຍ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຄວາມຂັດແຍ້ງ.”
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ມັນ “ມີຄວາມຈຳເປັນ” ທີ່ຈະສືບຕໍ່ລົມກັບປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ, ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ. ການລົບໂທລະສັບຄັ້ງສຸດທ້າຍລະຫວ່າງຜູ້ທຳດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໃນຕົ້ນເດືອນທັນວາທີ່ຜ່ານມາ.