ຊາວຈໍເຈຍ ໄດ້ຈັດການໂຮມຊຸມນຸມ ຂະໜາດໃຫຍ່ ເພື່ອຂໍເຂົ້າຮ່ວມ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ລາອອກ

ຊາວຈໍເຈຍ ໄດ້ພາກັນຈັດການໂຮມຊຸມນຸມຂະໜາດໃຫຍ່ຄັ້ງໃໝ່ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານລາອອກ ຍ້ອນບໍ່ສາມາດຂໍສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະພາຍຢູໂຣບ ຫຼື ອີຢູ (EU) ຢ່າງເປັນທາງການໄດ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ ເອແອັຟພີ.
ປະເທດຢູ່ໃນເຂດທະເລດຳແຫ່ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ ນັບຕັ້ງແຕ່ບັນດາຜູ້ນຳຂອງ EU ໄດ້ຕັດສິນໃຈໃນທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ ໃຫ້ເລື່ອນການພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງຂໍເປັນສະມາຊິກຂອງຕະບີລີຊີ ເພື່ອລໍຖ້າການປະ ຕິຮູບດ້ານການເມືອງຢ່າງກວ້າງຂວາງເສຍກ່ອນ.
ການປະທ້ວງທີ່ໃຫຍ່ສຸດ ໃນຮອບຫຼາຍທົດສະວັດ ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຢ່າງໜ້ອຍ 120,000 ຄົນໄດ້ພາກັນລົງສູ່ຖະໜົນຫົນທາງ ໃນວັນທີ 20 ມິຖຸນານີ້ ຊຶ່ງເປັນການຈັດຂຶ້ນໂດຍກຸ່ມແກນນຳຕ່າງໆທີ່ນິຍົມປະຊາທິປະໄຕ ແລະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນໂດຍບັນດາພັກຝ່າຍຄ້ານ.
ໃນຕອນແລງວັນອາທິດວານນີ້ ພວກປະທ້ວງຫຼາຍກວ່າ 35,000 ຄົນ ໄດ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ນອກສະພາແຫ່ງຊາດຂອງຈໍເຈຍ ໂດຍກີດກັນການສັນຈອນໃນທ້ອງຖະໜົນຢູ່ໃນເສັ້ນທາງຫຼັກຂອງນະຄອນຫຼວງຕະບີລີຊີຂອງຈໍເຈຍ ອີງຕາມນັກຂ່າວຂອງເອແອັຟພີ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເຫດການ.
ພວກຊາວຈໍເຈຍ ໄດ້ໂບກທຸງຊາດ ແລະທຸງຂອງ EU ແລະພວກປະທ້ວງກໍພາ ກັນຮ້ອງເພງຊາດ ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍໆຄົນ ຖືປ້າຍທີ່ອ່ານວ່າ “ພວກເຮົາແມ່ນຢູໂຣບ ຫຼື We are Europe.”
ນຶ່ງໃນຜູ້ຈັດການໂຮມຊຸມນຸມ ຜູ້ທີ່ເປັນນັກຂຽນແລະເປັນນັກເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຊື່ສຽງ ທ່ານລາຊາ ບູກາດຊີ (Lasha Bugadze) ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຝຸງຊົນວ່າ “ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນເພັ່ງເລັງໃສ່ເປົ້າໝາຍປະຫວັດສາດຂອງການເຂົ້າຮ່ວມກັບຢູໂຣບຂອງຈໍເຈຍ.”
ທ່ານເວົ້າວ່າ “ປະຕິກິລິຍາຂອງລັດຖະບານ ຕໍ່ການປະທ້ວງທີ່ສ້າງສັນ ສັນຕິ ແລະປາສະຈາກຄວາມຮຸນແຮງຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງພຽງພໍທັງນັ້ນ.”
ພັກລັດຖະບານທີ່ປົກຄອງປະເທດໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ກ່າວຫາຝ່າຍຄ້ານໃນ “ການວາງແຜນ ທີ່ຈະໂຄ່ນລົ້ມອຳນາດການປົກຄອງ ດ້ວຍການຈັດການໂຮມຊຸມນຸມຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ.”