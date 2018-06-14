ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈໍເຈຍ ທ່ານຈໍຣ໌ຈີ ຄວີຣີກາສວີລີ (Giorgi Kvirikashvili) ກ່າວ
ວ່າ ທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈ ທີ່ຈະລາອອກ ຫຼັງຈາກໄດ້ເກີດການຂັດແຍ້ງກັບຜູ້ນຳຂອງ
ພັກຄວາມຝັນ ຂອງຊາວຈໍເຈຍ, ຄືມະຫາເສດຖີພັນລ້ານ ທ່ານບິດຊີນາ ອີວານິສວີລີ
(Bidzina Ivanishvili) ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານຄວີຣີກາສວີລີ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງຂ່າວທາງໂທລະພາບ ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ
“ພວກເຮົາ ມີການບໍ່ລົງຮອຍກັນໃນບາງເລື້ອງ ກັບຜູ້ນຳ ຂອງພັກລັດຖະບານ ທີ່ປົກ ຄອງປະເທດ ຢູ່ໃນເວລານີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນແມ່ນເວລາແລ້ວ ກໍຄື ດຽວນີ້
ທີ່ຜູ້ນຳຂອງພັກການເມືອງທີ່ຜູ້ນຳຂອງພັກລັດຖະບານ ຄວນໄດ້ຮັບໂອກາດໃຫ້
ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະລັດຖະບານຊຸດໃໝ່.”
ອີງຕາມລັດຖະທຳມະນູນຂອງຈໍເຈຍ ຄະນະລັດຖະບານທັງໝົດ ແມ່ນຈຳເປັນທີ່ຈະ
ຕ້ອງລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ພ້ອມກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ທ່ານ ຄວີຣີກາສວີລີ ໄດ້ກ່າວ ບັນຫາເລັກໆນ້ອຍໆ ແມ່ນມາຈາກ ເລື້ອງເສດຖະກິດ.
ທ່ານອີວານິສວີລີ ໄດ້ລົງຈາກຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນປີ 2013 ຫຼັງຈາກໄດ້
ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ພຽງແຕ່ນຶ່ງປີ, ແຕ່ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ທ່ານແມ່ນເຊື່ອກັນວ່າເປັນຜູ້
ທີ່ນຳພາປະເທດ. ທ່ານໄດ້ມີອຳນາດທາງການເມືອງຄືນອີກ ໃນເດືອນພຶດສະພາ
ໂດຍເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນປະທານພັກຄວາມຝັນຂອງຊາວຈໍເຈຍ.
ພວກນັກຊ່ຽວຊານ ກ່າວວ່າ ການລາອອກຂອງທ່ານຄວີຣີກາສວີລີ ບໍ່ແມ່ນເລື້ອງແປກ.
“ມັນແມ່ນໄດ້ເກີດການຂັດແຍ້ງ ລະຫວ່າງ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນປັດຈຸບັນນີ້
ກັບທ່ານອີວານິສວີລີ ມາເປັນເວລາດົນເຕີບແລ້ວ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານພອລ
ສໂຕຣນສກີ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ຂອງໂຄງການຣັດເຊຍແລະຢູໂຣບເອເຊຍ ຂອງອົງ ການກອງທຶນຄາເນກີ ເພື່ອສັນຕິພາບນາໆຊາດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກພາສາຈໍເຈຍ.
ແລະທ່ານຍັງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ໃນຄື້ນຟອງຂອງການປະທ້ວງທີ່ນະຄອນຕະບີລິຊີ
(Tbilisi) ໃນຮອບຫຼາຍໆເດືອນຜ່ານມານີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຜູ້ຄົນສ່ວນໃຫຍ່
ບໍ່ຄ່ອຍຈະດີໃຈ ກ່ຽວກັບສະຖານະການທີ່ເປັນຢູ່ໃນເວລານີ້.”
ທ່ານເດວິດ ແຄຣມເມີ ອາຈານສອນທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລລັດຟລໍຣີດາ ໄດ້ບອກກັບວີໂອ
ເອວ່າ “ທ່ານຄວີຣີກາສວີລີ ແມ່ນເປັນບຸກຄົນທີ່ເໝາະສົມ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຮັດດີທີ່ສຸດ
ເພື່ອຈະໃຫ້ຈໍເຈຍ ກ້າວເດີນຕໍ່ໄປ. ແຕ່ວ່າ ເພິ່ນແມ່ນໄດ້ຮັບພາລະໜັກ ທີ່ຈຳຕ້ອງຫຼຽວ
ຫຼັງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຈາກທ່ານອີວານິສວີລີ. ສະພາບການແບບນັ້ນແມ່ນ
ຈະບໍ່ຍືນຍົງໄດ້ດອກ.”
ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳການທີ່ປະເທດຈໍເຈຍ ທ່ານ ເຄັນແນັຕ
ຢາໂລວິສ (Kenneth Yalowitz) ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ກ່ຽວກັບເລື້ອງ
ທີ່ວ່າ “ລັດຖະບານແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າ ໄດ້ຖືກບົງການຈາກພາຍນອກ.”
ທ່ານຢາໂລວິສ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານອີວານິສວີລີ ແມ່ນມີຄວາມຕັ້ງໃຈ
ທີ່ດີ ແລະມີຄວາມຄິດທີ່ດີ ແຕ່ວ່າ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້
ຢູ່ເໜືອຂັ້ນຕອນ ແລະນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນທີ່ນີ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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