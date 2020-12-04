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ພວກສະໜັບສະໜຸນ ພັກຣີພັບບລີກັນ ໃນລັດຈໍເຈຍ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພັກພວກຂອງເຂົາ ບໍ່ແມ່ນກຸ່ມທີ່ຍໍ່ຍອມປ່ຽນ

ການກ່າວອ້າງ ວ່າມີການສໍ້ໂກງຄະແນນ ໂດຍ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ພາໃຫ້ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ ຫຼາຍຄົນ ມີຄວາມສົງໄສ
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ການກ່າວອ້າງ ວ່າມີການສໍ້ໂກງຄະແນນ ໂດຍ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ພາໃຫ້ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ ຫຼາຍຄົນ ມີຄວາມສົງໄສ

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ການກ່າວອ້າງວ່າ ມີການສໍ້ໂກງໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມສົງໄສ ໃນຄວາມຄິດຂອງສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນຫລາຍໆຄົນ. ລັດນຶ່ງທີ່ໄດ້ເຫັນວ່າ ມີການນັບຄະແນນສຽງຄືນໃໝ່ ຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງຜ່ານໄປແລ້ວ ກໍແມ່ນລັດຈໍເຈຍ ຊຶ່ງເປັນລັດທີ່ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ແກ່ພັກເດໂມແຄຣັດ ເປັນປະທານາທິບໍດີ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1992 ເປັນຕົ້ນມາ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ເອລີຊາເບັຕ໌ ລີ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຫຼາກຫຼາຍຄວາມຄິດເຫັນພາຍໃນບັນດາພັກຣີພັບບລີກັນ ກ່ຽວກັບຜົນທີ່ອອກມາຂອງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ຊຶ່ງໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ຟັງລາຍງານ ພວກສະໜັບສະໜຸນ ພັກຣີພັບບລີກັນ ໃນລັດຈໍເຈຍ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພັກພວກຂອງເຂົາ ບໍ່ແມ່ນກຸ່ມທີ່ຍໍ່ຍອມປ່ຽນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ນະຄອນແອັດແລນຕ້າ ທີ່ມີປະຊາກອນ 5 ແສນຄົນ ແມ່ນເປັນເມືອງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລັດຈໍເຈຍ. ທ່ານແບຣນດັນ ນີເວັນສ໌ ໄດ້ຍ້າຍມາຢູ້ທີ່ນີ້ ຈາກນະຄອນແຊນແຟຣນຊິສໂກ ເມື່ອສີ່ປີກ່ອນ ຊຶ່ງລາວເຮັດວຽກໃນອຸດສາຫະກຳດ້ານເທັກໂນໂລຈີ ແລະເຫັນວ່າ ແອັດແລນຕ້າ ເປັນດິນແດນທີ່ມີໂອກາດຊື້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ.

ທ່ານນີເວັນສ໌ ກ່າວວ່າ “ໃນຖານະເປັນຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ແລະທັງເປັນ ເຈົ້າກະສິຮູ້ເນາະ ເປັນກະເທີຍ ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍຮູ້ສຶກວ່າ ໄດ້ຖືກໂຈມຕີຢູ່ທີ່ນີ້. ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍຮູ້ສຶກວ່າ ຂ້ອຍຖືກວິຈານ.”

ທ່ານນີເວັນສ໌ ຜູ້ທີ່ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ແກ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ໄດ້ຕັດສິນໃຈລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ແກ່ ທ່ານທຣຳ ເມື່ອສີ່ປີກ່ອນ ແລະອີກເທື່ອນຶ່ງໃນປີ 2020.

ທ່ານນີເວັນສ໌ ກ່າວວ່າ “ຂ້ອຍເລືອກທ່ານທຣຳເພາະວ່າ ເພິ່ນເປັນຄົນທີ່ກ້າປາກ ກ້າເວົ້າກວ່າໝູ່ຂອງພັັກຣີພັບບລີກັນ. ມັນມີພວກຄົນລຸ້ນນຶ່ງ ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍແລະກຸ່ມຄົນໃນປະເທດນີ້ ທີ່ກຳລັງຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍ. ອັນນັ້ນ ເປັນເລື້ອງທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ກັບຂ້ອຍແທ້ໆເລີຍ.”

ໃນວີດີໂອຢູທູບຂອງລາຍການ ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ໄປປາກົດໂຕຢູ່ໃນລາຍການດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງທ່ານນີເວັນສ໌ ກ່າວວ່າ “ທ່ານໄດ້ຢູ່ໃນ ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ ເຈົ້າຮູ້ບໍ່? ທ່ານໄດ້ຢູ່ໃນພວກນີ້ທັງ ໝົດ ຂ້ອຍຄວນວ່າ ລາຍການຕ່າງໆຂອງຊາວອາເມຣິກັນຜິວດຳ. ແລະສະນັ້ນ ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍເຫັນຟາກທີ່ໄດ້ຫຼິ້ນບົດບາດຄືດຽວນີ້ ເຈົ້າກະຮູ້ ເປັນຄົນຂັບລົດອູເບີ້ທີ່ຢຽດຢາມຄົນຊາດອື່ນ.”

ເມື່ອມາເວົ້າເຖິງເລື້ອງຜົນການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ…

ທ່ານນີເວັນສ໌ ກ່າວວ່າ “ຖ້າມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງຢູ່ນັ້ນ ເຜີຍແບມັນອອກມາ. ຖ້າບໍ່ມີ, ເຈົ້າກໍຕ້ອງເດີນໜ້າຕໍ່ໄປ.”

ສ່ວນທ່ານນາງເມແກັນ ສມິດຕ໌ ເປັນນາຍຄູຈາກເຂດຊານເມືອງ ຮູ້ສຶກຢ່າງໜັກ ແໜ້ນຫຼາຍກວ່າ ກ່ຽວກັບຜົນການເລືອກຕັ້ງ.

ທ່ານນາງສມິດຕ໌ ກ່າວວ່າ “ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າ ມີການສໍ້ໂກງ ໃນການເລືອກຕັ້ງນີ້. ຂ້ອຍຄຶດວ່າ ມີການສໍ້ໂກງໃນທຸກການເລືອກຕັ້ງ ແຕ່ຂ້ອຍຄຶດວ່າ ມັນມີແຜ່ຫຼາຍໃນການເລືອກຕັ້ງນີ້ ຫຼາຍກວ່າໃນເມື່ອກ່ອນອີກ. ແລະຂ້ອຍເຊື່ອວ່າ ມັນສຳຄັນຫຼາຍທີ່ພວກເຮົາຄວນຊອກຫາແຫລ່ງທີ່ມາຂອງອັນນັ້ນ ເພາະວ່າ ແທ້ຈິງແລ້ວ ປາສະຈາກການເລືອກຕັ້ງທີ່ເສລີແລະເປັນທຳແລ້ວ ພວກເຮົາກໍຈະບໍ່ມີຈຸດຢືນຫຼາຍເລີຍ ໃນຖານະເປັນຊາວອາເມຣິກັນ.”

ພວກຄົນຢູ່ໃນການພົບປະກັນຂອງພວກຊາວໜຸ່ມພັກຣີພັບບລີກັນ ກໍເຫັນດີນຳກັນວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນກຸ່ມທີ່ຍອມປ່ຽນ ເມື່ອເວົ້າເຖິງທັດສະນະກ່ຽວກັບເລື້ອງຕ່າງໆ ຫຼື ການເລືອກຕັ້ງ.

ທ່ານອາລເລນ ອິງກຣິສ ເຮັດວຽກດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບພານິດ ກ່າວວ່າ “ມີຫຼາກຫຼາຍຜູ້ຄົນທີ່ມີຄວາມເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ພວກເຮົາທັງໝົດກໍບໍ່ໄປໃນທິດທາງດຽວກັນດອກ. ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ຂ້ອຍຈະເວົ້າວ່າ ພັກແມ່ນແບ່ງແຍກກັນໜ້ອຍນຶ່ງ ກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້. ຂ້ອຍຈະເວົ້າວ່າ ເຈົ້າເຫັນພວກຄົນເຄິ່ງນຶ່ງ ແມ່ນເດັດດ່ຽວວ່່າ ການເລືອກຕັ້ງນີ້ ຖືກລັກໄປ. ພວກຄົນອີກເຄິ່ງນຶ່ງ ຂ້ອຍຈະເວົ້າວ່າ ແມ່ນເດັດດ່ຽວວ່າ ອັນນີ້ແມ່ນຜົນການເລືອກຕັ້ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.”

ການແຂ່ງຂັນປະທານາທິບໍດີໃນລັດຈໍເຈຍ ທີ່ມີຄະແນນສຽງໃກ້ຄຽງກັນ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ເຖິງການປ່ຽນແປງ ສະພາບການດ້ານການເມືອງ ໂດຍມີພວກຄົນຈາກພາກອື່ນໆຂອງສະຫະລັດຍົກຍ້າຍມາຢູ່ໃນລັດຈໍເຈຍ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານການເມືອງຕື່ມອີກ. ທັດສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ກ່ຽວກັບທ່ານທຣຳ ພາຍໃນພັກຣີພັບບລີກັນ ແມ່ນປັດໄຈອີກອັນນຶ່ງ ທີ່ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄະແນນຫຼາຍ ຕາມຄວາມຄາດໝາຍໃນລັດຈໍເຈຍ ອີງຕາມການກ່າວຂອງນັກລັດຖະສາດ ທ່ານສກອັດຕ໌ ບິວແຄນເນັນ.

ທ່ານບິວແຄນເນັນ ອາຈານສອນລັດຖະສາດ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຈໍເຈຍ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລລັດຈໍເຈຍ ກ່າວວ່າ “ມີພວກສະໜັບສະໜຸນພັກຣີພັບບລີກັນ ຜູ້ທີ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ແກ່ທ່ານໄບເດັນ ຫຼືວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ເພາະວ່າຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນແລ້ວ ພັກຣີພັບບລີກັນ ກໍຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີແບບນີ້ ດັ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ປ່ອນບັດລົງ.”

ທ່ານບິວແຄນເນັນ ກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ມັນເປັນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນວ່າ ພັກຣີພັບ ບລີກັນ ຈະເບິ່ງເປັນຄືແນວໃດໃນສີ່ປີໜ້າ…ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຈະລົງແຂ່ງຂັນອີກເທື່ອນຶ່ງບໍ່? ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ແປກໃຈເລີຍ ທີ່ທ່ານຈະລົງອີກ.”

ທ່ານນີເວັນສ໌ ກ່າວວ່າ ລາວຈະພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າ ຈະລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ທ່ານອີກຫຼືບໍ່.

ທ່ານແບຣນດັນ ນີເວັນສ໌ ຜູ້ສະໜັບສະໜຸນທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ “ຖ້າຫາກບໍ່ມີຜູ້ສະໝັກທີ່ດີກວ່າ ໃນຟາກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ເອີ້ ແນ່ນອນຂ້ອຍກໍຈະເຮັດ. ຂ້ອຍໝາຍຄວາມວ່າ ຂ້ອຍຈະເວົ້າວ່າ ທຣຳ ອາເມຣິກາ ມັນເປັນຄວາມສະນຸກສະໜານອີ່ຫຼີ. ມັນເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເດົາໄປເດົາມາ. ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນ ຂ້ອຍໝາຍຄວາມວ່າ ຂ້ອຍຄຶດວ່າ ມັນແມ່ນເວລາສຳລັບຄົນອື່ນໆໃນພັກຣີພັບບລີກັນ ບາງທີ່ ກໍຈະລຸກຢືນຂຶ້ນ.”

ການແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີຄັ້ງຕໍ່ໄປຢູ່ໃນລັດຈໍເຈຍ ແມ່ນຈະໃກ້ຄຽງສູສີກັນຫຼືບໍ່ນັ້ນ ກໍອາດຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າ ຜູ້ໃດແມ່ນຈະຢູ່ໃນບັດເລືອກຕັ້ງ.

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ລາຍງານບລອກສົດ! ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020

ລາຍງານບລອກສົດ! ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ສະຫະລັດ ປີ 2020

ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີິສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນວົງການເມືອງຂອງນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເກືອບເຄິ່ງສັດຕະວັດແລ້ວນັ້ນ ຄາດຄະເນກັນວ່າ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ແລະຈະໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນຈະມາ ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ. ທ່ານໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງມາ 36 ປີ ແລະ 8 ປີ ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ໃນສະໄໝປະທານາທິບໍດີບາຣັກໂອບາມາ ແມ່ນຄາດກັນໂດຍອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ໄດ້ເອົາຊະນະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ຂົມຂື່ນ ແລະຫຼັງຈາກໄດ້ມີການນັບບັດຄະແນນສຽງຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງມາໄດ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ. ຄະແນນສຽງແມ່ນຍັງຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະພວມໄດ້ຮັບການທ້າທາຍຢູ່ໃນສານ ແຕ່ກໍຄາດກັນວ່າ ຈະຜ່ານຜ່າໄປໄດ້. ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 270 ຄະແນນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 538 ຄະແນນ. ການໄດ້ຮັບໄຊຊະຂອງທ່ານໄບເດັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 3 ໃນຮອບສີ່ທົດສະວັດ ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເລືອກ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຂຶ້ນເປັນປະທານາທິບໍດີ 4 ປີແລ້ວ.

00:30 8.11.2020

ລາຍງານຂ່າວຫຼ້າສຸດ ໃນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານນາງຄາມາມາ ແຮຣິສ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 273 ຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ຕາງໜ້າລັດແລ້ວ ເຊີນເບິ່ງແຜນທີ່ການເລືອກຕັ້ງໃນສະຫະລັດຂອງເຮົາຕື່ມ!

23:51 7.11.2020

ມາຮອດເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214 ຄະແນນ. ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນ ຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາ ແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນຈຶ່ງຈະຮອດ 270 ຄະແນນເພື່ອຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ 4 ປີ. ເວລານີ້ຫຼາຍລັດຍັງສືບຕໍ່ນັບຄະແນນກັນຢູ່ ແລະລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກມື້ວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະນັບຄະແນນ ຄືນໃໝ່ທັງໝົດ ຍ້ອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະຜູ້ທ້າຊິງ ຫຼືຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ.

18:52 7.11.2020

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກສໍ້ໂກງ ໃຫ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນສະໄໝທີສອງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ປ່ອນແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊະນະຢ່າງງ່າຍໆ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດພະຍາຍາມລັກເອົາການເລືອກຕັ້ງໄປ ຈາກພວກເຮົາໄດ້." ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 16 ນາທີ ຢືນກ່າວຄໍາປາໄສ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນທຳນຽບຂາວ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄະແນນນຳໜ້າຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆກຳລັງຖືກ "ລັກເອົາອອກໄປຢ່າງລັບໆ ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ" ໃນຂະນະທີ່ມີການນັບຄະແນນສຽງຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ. ມາຮອດວັນສຸກ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງໄວ້ ໃນອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ.

19:29 6.11.2020

ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປາກົດຕົວເປັນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ນະຄອນວິລມິງຕັນ ໃນລັດເດລາແວ ໂດຍກ່າວວ່າ "ບັດທຸກໆບັດຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນັບ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ປະຊາຊົນໃນປະເທດນີ້ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບໃດ ແລະມັນເປັນຄວາມປະສົງຂອງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ບໍ່ມີໃຜ ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ."

06:13 6.11.2020

ໃນເວລາ 12 ໂມງເຄິ່ງຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຕື່ມອີກນຶ່ງຄະແນນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນຊຶ່ງຄາດໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້. ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ມາຮອດວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນນຳໜ້າ ໃນຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ ຄືໄດ້ 71 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ປຽບທຽບໃສ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮັບ​ແຕ່ 68​ ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ອີງຕາມອົງການຄົ້ນຄວ້າເອດີສັນແລະອົງການຂ່າວເອພີ.

00:38 6.11.2020

ມາຮອດ 7:00 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທັງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ ແຕ່ພວກທ່ານກໍສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບຄະແນນຫລ້າສຸດ.

19:20 5.11.2020

ມາຮອດ 9:00 ຕອນຄໍ່າຂອງວັນພຸດ, ທີ 4 ພະຈິກ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດຕື່ມອີກສອງລັດ ຄືມິຊິແກນ ແລະວິສຄັນຊິນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານນໍາໜ້າ ທ່ານທຣໍາ ໂດຍມີ 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້!

ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ
ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ

08:42 5.11.2020
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສູສີກັນ 213 ຕໍ່ 220 ໃນຂະນະນີ້ ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 9 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ປະກອບດ້ວຍລັດ ເມນ ເພັນຊີລເວເນຍ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຈໍເຈຍ ມິຊິແກນ ວິສຄັນຊິນ ເນວາດາ ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ ຄາດກັນວ່າ ຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປທາງໄປສະນີ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແລ້ວເສັດໃນມື້ນີ້ຫຼືບໍ່!

16:01 4.11.2020

ລາຍງານກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ

ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຫລາຍລັດ ແລ້ວ ຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກໍາລັງອອກມາເລື້ອຍໆຢູ່ ແລະຊາວອາເມຣິ ກັນຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະບໍລິຫານປະເທດຈາກທໍານຽບຂາວໃນນຶ່ງສະໄໝກໍຄື 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.

ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາລັດຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຫລາຍໆລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງປະເທດ ໄດ້ປິດລົງ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ. ສ່ວນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນ ຕົກຂອງປະເທດກໍກໍາລັງປິດໜ່ວຍປ່ອນບັດລົງ ແລະກໍຈະເລີ້ມນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນໄວໆນີ້.

ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງໃນລັດທີ່ຕັ້ງແຄມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຄືລັດຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂລໄຣນາເໜືອ- ເຊິ່ງທັງສອງລັດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນປີ 2016 ແລະບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທ້າຍປີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານໄບເດັນມີ ຄະແນນສູສີກັນ. ລັດເພັນໂຊວາເນຍ ທີ່ເປັນລັດຍາດແຍ່ງກັນ ກໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລາຍງານຜົນເລືອກຕັ້ງທີ່ສົມບູນເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າທັງສາມລັດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບທ່ານທຣໍາ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີສອງແລະຫລີກລ້ຽງການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີສາມໃນສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈະເສຍໄຊຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ.

ສຳລັບທ່ານໄບເດັນແລ້ວ ການໄດ້ໄຊຊະນະໃນລັດໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ລັດນັ້ນແມ່ນຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 1988 ແລະ 2008 ມາແລ້ວ.

ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ນໍາປະເທດນັ້ນສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕແບບທາງອ້ອມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຕາມຄະແນນນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີ 50 ລັດ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບ 270 ຄະແນນສຽງ ຈາກຜູ້ແທນໃນລັດ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 538 ຄົນ ກໍຄື 538 ສຽງນັ້ນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີໃນວັນອັງຄານທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 3 ກໍຄືມື້ນີ້ເອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນພາກັນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍໆ ລັດແມ່ນຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດສົ່ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄປທາງໄປສະນີ ຫລືໄປປ່ອນບັດດ້ວຍ ຕົວເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນເມືອງ ແລະເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດ.

10:47 4.11.2020
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