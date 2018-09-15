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ສຸຂະພາບກັບວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາ ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ ກ່ຽວກັບ ການດັດແກ້ ກຳມະພັນ ທີ່ພະຍາຍາມ ຈະປ່ຽນແປງ DNA ໃນມະ​ນຸດ ​

ທ່ານ ຈີນ ເບັນ​ເນັ​ຕ(Jean Bennett), ທ່ານ ແອ​ລ​ເບີ​ຣ໌ຕ ມາ​ກວາ​ຣ໌ຍ(Albert Maguire), ທ່ານໂຣ​ບິນ ອາ​ລີ(Robin Ali), ​ທ່ານ​ເຈມ​ສ໌ ແບນ​ບ​ຣິ​ຈ (James Bainbridge), ​ທ່ານ​ແຊມ​ເມລ​ ເຈກ​ກັບ​ສັນ (Samuel Jacobson), ​ທີ. ໄມ​ໂກ​ຄ໌ ແຣດມອນ​ດ໌(T. Michael Redmond) ​ແລະ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ມາແຫ່ງ ປອກຕຸຍການ ທ່ານເຊ​ລ​ໂລ ເດີ ຊູ​ຊາ (Marcelo Rebelo de Sousa) ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ພິ​ທີມອບ​ລາງວັນ ວິ​ໄສ​ທັດ​ກວ້າງ​ໄກ ຫຼື Champalimaud Vision Awards ceremony 2018 ທີ່​ມູນ​ນິ​ທິ ຈຳ​ປາ​ລີ​ເມົາ​ດ໌ ໃນ​ລິສບອນ, ປອກຕຸຍການ, 4 ກັນ​ຍາ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຜົນສະຫຼຸບບາງສ່ວນ ກ່ອນໜ້ານີ້ ຈາກການສຶກສາການດັດແກ້ກຳມະພັນໃນຈຳພວກ
ຄົນເຈັບ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໃນຕົ້ນສັບປະດານີ້ ໄດ້ໃຫ້ຮ່ອງຮອຍໃນທາງດີ​ວ່າ ການ
ປິ່ນປົວຈະປອດໄພ ແລະຫວັງວ່າຈະມີຜົນດີ, ແຕ່ວ່າ ມັນເປັນການໄວເກີນໄປ ທີ່ຈະຮູ້
ໄດ້ວ່າໃນທີ່ສຸດ ມັນກໍຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດ. ວັນນະສອນ ມີລາຍລະອຽດຈາກ
ເຟັທ໌ ລາປີດັຊ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

ລິງໂດຍກົງ

ຜູ້ປ່ວຍ ທ້າວໄບຣເອັນ ມາໂດສ໌ (Brian Madeux) ໄວ 45 ປີ ເປັນໂຣກ Hunter
Syndrome ຊຶ່ງແມ່ນໂຣກທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ ຍ້ອນສາເຫດທີ່ຂາດກຳມະພັນ
ຊະນິດນຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທາດເອັນຊາມ ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບສ່ວນປະສົມຂອງນໍ້າຕານ. ພວກນ້ຳຕານຈະສາມາດກໍ່ຕົວຂຶ້ນຢູ່ຕາມຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂອງເສຍທີ່ເປັນ
ພິດນັ້ນ.

ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ບໍ່ມີຫຽັງຈະຮັກສາໄດ້, ແຕ່ວ່າ ໃນເດືອນພະຈິກ ປີກາຍນີ້ ທ້າວມາໂດສ໌ ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ທຳອິດ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຶກສາການດັດແກ້ກຳມະພັນ ທີ່ພະຍາ
ຍາມ ຈະປ່ຽນແປງ DNA ຂອງລາວ ທັງຈະປິ່ນປົວລາວໃຫ້ຫາຍດີໄປຕະຫຼອດ.

ທ້າວໄບຣເອັນ ມາໂດສ໌ (Brian Madeax) ກ່າວວ່າ “ຕອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າທຳການ
ຮັກສານັ້ນ, ຂ້ອຍເກີດມີຄວາມກະວົນກະວາຍຫຼາຍ ທັງຢ້ານກໍປານນັ້ນ.”

ຜ່ານ​ການ​ໃ​ສ່ນ້ຳ​ທະເລ ທ້າວມາໂດສ໌ ໄດ້​ຮັບ​ການດັດ​ແປງເຊື້ອ​ກຳ​ມະ​ພັນແລະເຄືອງມື
ແກ້ໄຂກຳມະພັນ ເພື່ອໃຫ້ມັນໄປຢູ່ຖືກຈຸດ ຢູ່ໃນ DNA ຂອງລາວ.

ການ​ດັດ​ແກ້​ກຳ​ມະ​ພັນ ແມ່ນ​ກຳ​ມະ​ວິ​ທີ ທີ່​ບຳ​ບັດ​ກຳ​ມະ​ພັນ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ ກຳຈັດ​ອັນ​ທີ່​ບໍ່​ດີ​
ອອກໄປ ຫຼືບໍ່ ກໍ​ຈັດ​ເອົາ​ອັນ​ດີ​ທີ່ຂາດ​ຫາຍ​ໄປ​ນັ້ນ​ໃສ່​ແທນ -- ພວກ​ທ່ານ​ໝໍ ຫວັງ​ວ່າ
ກຳ​ມະວິ​ທີ​ໃໝ່​ນີ້ ຈະ​ສາ​ມາດ​ນຳ​ທາງໄປສູ່​ພະຍາດຫຼາຍຢ່າງ​ທີ່ຈົນ​ເທົ່າ​ເຖິງ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້
ຍັງ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ມີ​ການ​ຮັກ​ສາ ໄດ້​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ເທື່ອນັ້ນ.

ຜູ້​ນຳ​ການ​ສຶກ​ສາ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ຄື ດ​ຣ. ໂຈ​ເຊ​ຟ ​ມູເອັນ​ເຊີ​ຣ໌ ກ່າວ​ວ່າ ຈຸດ​ປະ​ສົງສຳຄັນຂອງ
ການສຶກສາເພື່ອການປິ່ນປົວແຕ່​ຫົ​ວທີ ແມ່ນການ​ທົດ​ສອບ​ເພື່ອຄວາມ​ປອດ​ໄພແຕ່​ວ່າ
ພວກ​ນັກຄົ້ນ​ຄ້​ວາທັງຫຼາຍກໍແມ່ນຍັງພາກັນຊອກຊ່ອງທາງນຳວ່າການບຳບັດນີ້ ຈະໄດ້
ຜົນບໍ່.

ດ​ຣ. ໂຈ​ເຊ​ຟ ​ມູເອັນ​ເຊີ​ຣ໌ ຈາກ​ມາ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄາ​ໂຣ​ໄ​ລ​ນາ​ເໜືອ ຈາກ​ສະ​ຖາ​ບັນ
Chapel Hill ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ຍັງ​ໄວເກີນໄປ ໃນການ​ທົດ​ລອງຢູ່ຄລນິກ ​ທີ່ຈະຮູ້ໄດ້ວ່າ​
ມັນໄດ້ຮັບຜົນ ແຕ່​ວ່າ​ໃນ​ເວ​ລາ​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ ຂ້ຳ​ພະ​ເຈົ້າ ກໍແມ່ນມີກຳລັງໃຈ ຍ້ອນສິ່ງ
ທີ່ໄດ້ເຫັນມາ​ຈົນເທົ່າເຖິງ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້.”

ທ້າວມາໂດສ໌ ກັບ​ຜູ້​ປ່ວຍ​ອີກ​ຄົນ​ນຶ່ງ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຢາທີ່​ມີ​ຄວາມ​ແຮງ​ຕ່ຳ ຫຼື low dose
ແລະ​ບໍ່ເຫັນວ່າມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃດໆໃນ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ຕານທີ່​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ, ແຕ່​ວ່າ
ລະ​ດັບນ້ຳ​ຕານແມ່ນ​ຫຼຸດ​ຕ່ຳ​ລົງ ຫຼາຍ​ເຖິງ 51 ເປີ​ເຊັນ ໃນ​ພວກ​ຜູ້​ປ່ວຍອີກສອງຄົນ​
​ພວກ​ຜູ້​ປ່ວຍ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບຢາລະ​ດັບ​ປານ​ກາງ ໃນ​ຮອບ 4 ເດືອນ.

ດ​ຣ. ມູເອັນ​ເຊີ​ຣ໌ ກ່າວ​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ວ່າ “ມັນ​ສະແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ມີຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​
ທີ່ວ່າ ມັນຈະ​ເຮັດ​ເອັນ​ຊາມອອກມາ ແຕ່​ຈະຂຶ້ນ​ຢູ່​ກັບ​ເວ​ລາ, ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ວ່າ​
ມັນຫຼຸດ​ລົງ​ແທ້ ມັນກໍຈະມີຄວາມໝາຍ​ຫຼາຍຂຶ້ນ.”

ທ້າວມາເດີສ໌ ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້ອຍ​ຫວັງ​ວ່າ ການ​ບຳ​ບັດ​ທາງ​ດ້ານ​ກຳມະ​ພັ​ນນີ້ ຈະ​ບັນ​ເທົາ​
ອາ​ການ​ຂອງ​ໂຣກ​ຮັນ​ເຕີ ຊິນດ​ຣົມ ທີ່​ຂ້ອຍ​ເປັນ ທັງ​ຈະຊ່ອຍ​ພວກ​ໜຸ່ມ​ນ້ອຍໄດ້ນຳ.”

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ການ​ສຶກ​ສາ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ​ນີ້ ສືບ​ຕໍ່​ໄປ ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ອື່ນໆນຳ, ພວກ​ນັກ
​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ ກໍກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຫວັງ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເຖິງຜົນ​ສຳ​ເລັດ ຂອງ​ການ
​ບຳ​ບັດດັ່ງກ່າວ ໃນ​ຮອບ 6 ເດືອນ​ຂ້າງ​ໜ້າ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ເພີ້ມ​ຕື່ມ

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