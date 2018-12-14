ເກືອບທຸກໆປີ, ເດືອນທັນວາໄດ້ນຳມາ ແຫ່ງແສງສະຫວ່າງສະໄຫວ ງົດງາມ ທີ່ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີໃນກຸ່ມທີ່ມີຄວາມຄິດກະຕືລືລົ້ນດ້ານດາຣາ
ສາດນັ້ນວ່າເປັນຮ່າຝົນດາວຫາງທີ່ຊື່ວ່າເຈມເມີໄນດ໌.
ປີນີ້ການສະແດງອະພິນິຫານທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນຕອນຂ້າມຄືນຂອງວັນພະຫັດຫາວັນສຸກ,
ມື້ນີ້ ຈະຕິດຕາມໄປດ້ວຍການປິດການສະແດງດ້ວຍການປາກົດໃຫ້ເຫັນເປັນພິດເສດ
ໃນວັນອາທິດນີ້ ໂດຍການມາຢ້ຽມເຢືອນຂອງດາວ 46P/Wirtanen ທີ່ເປັນດາວຫາງ
ທີ່ແຈ້ງທີ່ສຸດປະຈຳປີ.
ດາວຫາງນີ້ຈະສາມາດເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າເມື່ອມັນບິນຜ່ານໂລກໄປໃນວັນວັນອາທິດ
ຈະມາເຖິງນີ້. ອີງຕາມນິຕິຍະສານທ້ອງຟ້າ ແລະກ້ອງສ່ອງຈຸນລະທັດ ດາວນີ້ມັນຍັງ
ຈະຮວມຢູ່ໃນດາວຫາງ 10 ດວງ ທີ່ເຂົ້າມາໃກ້ກັບໜ່ວຍໂລກ ນັບແຕ່ປີ 1950 ແລະ
ເປັນດາວຫາງດວງທີ 20 ທີ່ເຂົ້າໃກ້ໂລກທີ່ສຸດ ນັບແຕ່ສັດຕະວັດທີເກົ້າເປັນຕົ້ນມາ.
ດາວຫາງໄດ້ພົບເຫັນເທື່ອທຳອິດໃນປີ 1948 ໂດຍນັກດາຣາສາດ ຄາຣລ ເວີຣຕານັນ
ຈາກລັດວິສຄອນຊິນ.
ໃນຂະນະທີ່ຮ່າຝົນຂອງດາວຕົກໃນເດືອນສິງຫາຊຶ່ງເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີຫຼາຍກວ່າ ພວກ
ນັກດາຣາສາດກ່າວວ່າ ດາວເຈມເມີໄນດ໌ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ດີກວ່າໂດຍການ
ສະແດງທີ່ປ່ອຍດາວພູ້ງອອກມາທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ດາວຫາງເຈມເມີໄນດ໌ ຈະເບິ່ງເຫັນໄດ້ຢູ່ທັງສອງຊີກໂລກເໜືອ ແລະຊິກໂລກໃຕ້.
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