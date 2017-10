Israel ທຳລາຍ ອຸໂມງ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ໂດຍກຸ່ມ Hamas ຢູ່ຊາຍແດນ Israel ກັບ Gaza

ນາຍົກລັດຖະມົນ​ຕີ Israel ທ່ານ Benjamin Netanyahu ​ໄດ້​ເຕືອນ​ວ່າ ການກະທຳ​

ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ມີຂຶ້ນເດັດຂາດ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ “ພວກ​ທີ່​ພະຍາຍາ​ມທີ່​ຈະ​ທຳລາຍ​ພວກ​ເຮົາ, ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຈະ​ທຳລາຍ

​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ມື້​ນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ອຸ​ໂມງ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ໄດ້​ທຳລາຍ​ມັນ ​ແລະ​ກໍ

​ຍັງ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ທຳລາຍ​ມັນ​ຢູ່​ຕໍ່​ໄປ.”

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອຂອງ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ໄດ້​ພົບ

​ເຫັນ​ອຸໂມງ​ອີກ​ອັນ​ນຶ່ງ​ຢູ່​ກ້ອງ​ໂຮງ​ຮຽນ​ຂອງ​ຕົນ ​ແລະ​ກໍ​ໄດ້​ປິດ​ມັນ​ແລ້ວ.

ມີລາຍງານວ່າ ກຸ່ມ Hamas ໄດ້​ສ້າງອຸໂ​ມງ​ໃຕ້​ດິນຈຳນວນ​ຫລາຍສິບແຫ່ງ ​ຕາມຊາຍ​ແດນ​ ລະຫວ່າງ Israel ກັບ​ເຂດ Gaza ໃນລະຫວ່າງ​ສົງຄາມ​ປີ 2014​.

Israel blew up a tunnel being dug under its border with Hamas-ruled Gaza Monday, killing seven Palestinian militants and wounding nine.

An Israeli military spokesman said the tunnel was discovered thanks to what he called groundbreaking technology.

He called the tunnel "a grave and unacceptable violation of Israeli sovereignty" and believes there are other tunnels under construction.

Prime Minister Benjamin Netanyahu warned such activity will not be tolerated.

"Those who try to harm us, we harm them. Today, we detected a tunnel and destroyed it and we will continue to do so."

United Nations aid workers say they found another tunnel under one of its schools and sealed it.

Hamas is said to have built dozens of tunnels under the Israeli-Gaza border during the 2014 war.