Israel ທຳລາຍ ອຸໂມງ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ໂດຍກຸ່ມ Hamas ຢູ່ຊາຍແດນ Israel ກັບ Gaza

ທ່ານ Netanyahu ກ່າວວ່າ “ພວກທີ່ພະຍາຍາມ ທີ່ຈະທຳລາຍພວກເຮົາ, ພວກເຮົາກໍຈະທຳລາຍ ພວກເຂົາເຈົ້າ. ມື້ນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນອຸໂມງ ແລະພວກເຮົາກໍໄດ້ທຳລາຍມັນ ແລະກໍຍັງຈະສືບຕໍ່ ທຳລາຍຕໍ່ໄປ.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Israel ທ່ານ Benjamin Netanyahu ໄດ້ເຕືອນວ່າ ການກະທຳ
ດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ມີຂຶ້ນເດັດຂາດ.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ພວກທີ່ພະຍາຍາມທີ່ຈະທຳລາຍພວກເຮົາ, ພວກເຮົາກໍຈະທຳລາຍ
ພວກເຂົາເຈົ້າ. ມື້ນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນອຸໂມງແລະພວກເຮົາກໍໄດ້ທຳລາຍມັນ ແລະກໍ
ຍັງຈະສືບຕໍ່ທຳລາຍມັນຢູ່ຕໍ່ໄປ.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຊ່ອຍເຫຼືອຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ພົບ
ເຫັນອຸໂມງອີກອັນນຶ່ງຢູ່ກ້ອງໂຮງຮຽນຂອງຕົນ ແລະກໍໄດ້ປິດມັນແລ້ວ.
ມີລາຍງານວ່າ ກຸ່ມ Hamas ໄດ້ສ້າງອຸໂມງໃຕ້ດິນຈຳນວນຫລາຍສິບແຫ່ງ ຕາມຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ Israel ກັບເຂດ Gaza ໃນລະຫວ່າງສົງຄາມປີ 2014.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ