ຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມເສດຖະກິດ 7 ປະເທດ ຫລື G-7 ໄດ້ພົບປະກັນທີ່ເມືອງບາແວຣຽນ ອາລບສ໌ (Bavarian Alps) ຂອງເຢຍຣະມັນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສາມັກຄີກັນ ຕ້ານການບຸກລຸກຂອງປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນໃນຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບວິທີຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງສົງຄາມ ຕໍ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາອາຫານ ແລະພະລັງງານຂອງໂລກ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຢຍຣະ ມັນ ທ່ານໂອລາຟ ໂຊລຊ໌ (Olaf Scholz) ໄດ້ພົບປະກັນກ່ອນກອງປະຊຸມ ຢ່າງເປັນທາງການຈັດຂຶ້ນ ເຊິ່ງລວມມີບັນດາຜູ້ນຳຂອງອັງກິດ, ຝຣັ່ງ, ການາ ດາ, ອີຕາລີ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະສະຫະພາບຢູໂຣບ.
ທ່ານໂຊລຊ໌ (Scholz) ກ່າວວ່າ "ເຢຍຣະມັນ ແລະສະຫະລັດຈະປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນສະເຫມີ ເມື່ອມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຢູເຄຣນ, ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງອີກເທື່ອນຶ່ງ."
ທ່ານໂຊລຊ໌ ກ່າວຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດເຢຍຣະມັນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ “ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຕ້ອງສົ່ງຂໍ້ຄວາມເພື່ອບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເນໂຕ້ ແລະ G-7 ມີຄວາມສາມັກຄີກັນແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ ບັນດາປະເທດປະຊາທິປະໄຕຂອງໂລກຢືນຢູ່ຮ່ວມກັນຕ້ານລັດທິຈັກກະພັດຂອງປູຕິນ ຊຶ່ງກໍເປັນແບບດຽວກັນກັບສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ເຮັດໃນການຕໍ່ສູ້ກັບໄພອຶດຫິວ ແລະຄວາມທຸກຍາກ.”
ໃນການສະແດງກຳລັງໃຫ້ເຫັນກ່ອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດນັ້ນ ຣັດເຊຍໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຄັ້ງໃໝ່ ໃນວັນອາທິດວານ ນີ້ໃສ່ສອງຕົວເມືອງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຢູເຄຣນ ຄືນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ແລະຄາກິບ ແມ່ນແຕ່ວ່າພວກຜູ້ນຳກຸ່ມ G-7 ໄດ້ຈັດການພົບປະເພື່ອກຳນົດວິທີໃໝ່ໃນການເຮັດໃຫ້ມົສກູຖືກໂດດດ່ຽວກໍຕາມ.
ຕໍ່ມາ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ, ທ່ານບໍຣິສ ຈອນສັນກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ CNN ກ່ຽວກັບ "ການຖະແຫລງຕໍ່ສະພາ ແລະປະເທດຊາດ" ຂອງອັງກິດ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກບໍ່ສາມາດຍອມແພ້ຕໍ່ ຄວາມອິດເມື່ອຍໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານກັບຣັດເຊຍແລະ "ຕ້ອງກ້າວຂຶ້ນໄປສູ່ເສລີພາບ ແລະປະຊາທິປະໄຕ."
ທ່ານໄບເດັນປະກາດວ່າ ບັນດາປະເທດ G-7 ຈະຫ້າມການນຳເຂົ້າຄຳຂອງຣັດເຊຍຊຸດໃໝ່, ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງຫລ້າ ສຸດໃນບັນດາມາດຕະການລົງໂທດທີ່ບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກ ໄດ້ວາງອອກມາຕໍ່ຣັດເຊຍ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະລົງໂທດປະເທດດັ່ງກ່າວຍ້ອນການບຸກລຸກຢູເຄຣນຂອງທ່ານປູຕິນ, ຊຶ່ງຕອນນີ້ແມ່ນດຳເນີນມາເປັນເດືອນທີ 5 ແລ້ວ.
ຂະນະທີ່ພວກເພິ່ນໄປເຕົ້າໂຮມກັນໃນການຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງທີ່ເປັນການເຮັດວຽກໄປນຳ ແລະຖ່າຍຮູບລວມນັ້ນ, ທ່ານຈອນສັນ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີການາດາ, ທ່ານຈັສຕິນ ທຣູໂດ ໄດ້ເວົ້າຕະຫຼົກກ່ຽວກັບວິທີທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ໃຫ້ເບິ່ງຄືວ່າແຂງແກ່ນກວ່າທ່ານປູຕິນຜູ້ທີ່ຖືກເຂ່ຍອອກຈາກສິ່ງທີ່ເມື່ອກ່ອນເຄີຍເປັນ G-8 ຫຼັງ ຈາກທ່ານໄດ້ຍຶດເອົາແຫຼມໄຄຣເມຍຂອງຢູເຄຣນໃນປີ 2014 ນັ້ນອີກດ້ວຍ.