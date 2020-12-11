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ແຕ່ເລື້ອງຟ້ອງຮ້ອງ ປະທານາທິບໍດີ ຈົນເຖິງ ເງິນຊ່ວຍເຫລືອດ້ານໂຄວິດ-19 ສະມາຊິກ ສະພາ ສຫລ ເຮັດວຽກໜັກ ກ່ອນປິດປີ ແຫ່ງປະຫວັດສາດ ນີ້ລົງ

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ຈາກການພິຈາລະນາຄະດີຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ຫຼື impeachment ຢູ່ສະພາສູງ ທີ່ດົນໆເກີດຂຶ້ນຄັ້ງນຶ່ງ ຕະຫຼອດເຖິງໂຄງການຊ່ອຍເຫຼືອທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງ ສະຫະລັດ, ຊຶ່ງເປັນປີການເມືອງທີ່ວຸ້ນວາຍເຮັດໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາຂອງອາເມຣິກາ ຕ້ອງເຮັດວຽກຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແມ່ນກະທັງຫຼາຍໆທ່ານ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກ ແລະລົງຄະແນນສຽງຜ່ານທາງໄກຫຼືທາງອິນເຕີເນັດເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຍ້ອນໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນານັ້ນ. ນັກຂ່າວວີໂອເອປະຈຳລັດຖະສະພາ ແຄດເຕີຣິນ ກິບສັນ (Katherine Gypson) ມີລາຍງານຄືນປີແຫ່ງປະຫວັດສາດຢູ່ທີ່ລັດຖະສະພາ ຫຼື Capitol Hill ຊຶ່ງ ໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ຟັງລາຍງານ ຈາກເລື້ອງການຟ້ອງຮ້ອງ ປະທານາທິບໍດີ ຈົນເຖິງ ໂຣກລະບາດ ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ສຫລ ກໍປິດປີແຫ່ງປະຫວັດສາດ ນີ້ລົງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ການຟ້ອງຮ້ອງ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໃຊ້ທັງເວລາແລະຊັບພະຍາກອນຂອງລັດຖະສະພາ ໃນຂະນະທີ່ປີ 2020 ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ…

ໃນມື້ທີ 13 ຂອງການຟ້ອງຮ້ອງທ່ານທຣຳ ທ່ານນາງ ຄາມາລາ ແຮຣິສ ຜູ້ທີ່ຄາດວ່າ ໄດ້ຖືກເລືອກໃໝ່ໃຫ້ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ກ່າວວ່າ “ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຈະຫລຸດພົ້ນຈາກການຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການລະເມີດອຳນາດໃນຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ.”

ຄະດີຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ພຽງຄັ້ງທີສາມໃນປະຫວັດສາດຂອງອາເມຣິກາ ທ່ານທຣຳ ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ຖືກຍົກຟ້ອງຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆ ທີ່ວ່າ ທ່ານໄດ້ນຳໃຊ້ການຊ່ອຍເຫຼືອຂອງສະຫະລັດແກ່ ຢູເຄຣນ ເປັນສິ່ງຕໍ່ລອງເພື່ອແນເປົ້າ ໝາຍໃສ່ດ້ານການເມືອງຂອງຄູ່ແຂ່ງ ຄື ທ່ານໂຈ ໄບເດັນນັ້ນ.

ໃນມື້ທີ 13 ຂອງການຟ້ອງຮ້ອງທ່ານທຣຳ ຫົວໜ້າຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດ ທ່ານຈອນ ຣໍເບີດສ໌ ກ່າວວ່າ “ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບໍ່ມີຄວາມຜິດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາໃນມາດຕາທີນຶ່ງຂອງການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ.”

ທ່ານເຄຊີ ເບີກາຕ໌ ອາຈານສອນລັດຖະສາດຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈອຣຈ໌ ວໍຊິງຕັນ ກ່າວຜ່ານທາງສໄກ້ປ໌ ວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ປະຫວັດສາດອາດຈະບໍ່ຈົດຈໍາ ຫຼືມັນອາດເປັນເລື້ອງທີ່ບໍ່ສຳຄັນ ກ່ຽວກັບວ່າ ຍ້ອນຫຍັງທີ່ທ່ານໄດ້ຖືກຟ້ອງຮ້ອງ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ພະຍາຍາມວາງພື້ນຖານ ຫຼືຢ່າງໜ້ອຍໄດ້ປັກທຸງໝາຍໄວ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີຄົນນີ້ ສົມຄວນຖືກຟ້ອງຮ້ອງ.”

ແຕ່ໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ ກໍໄດ້ກາຍເປັນເລື້ອງທີ່ຄອບງຳການອະພິປາຍໃນດ້ານການເມືອງຢ່າງໄວວາ.

ພາຍໃນທ້າຍເດືອນມີນາ ມາດຕະການປິດເມືອງເພື່ອຢຸດຢັ້ງການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັສ ໄດ້ກາຍເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດ ໂດຍກົດດັນໃຫ້ລັດຖະສະພາ ຮັບຜ່ານໂຄງການຊ່ອຍເຫຼືອທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງອາເມຣິກາ.

ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ປະທານສະພາຕ່ຳ ກ່າວວ່າ “ຊີວິດຄົນທັງຫຼາຍຢູ່ໃນຂັ້ນວິກິດ, ນີ້ບໍ່ແມ່ນເວລາສຳລັບການໃຊ້ຄຳເວົ້າສຽດສີ ຫຼືຫຼິ້ນການເມືອງກັນ.”

ການຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍ CARES Act ມູນຄ່າ 3 ພັນຕື້ໂດລາ ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເກີດຂຶ້ນຂອງຂໍ້ຕົກລົງໃນປີ 2020.

ທ່ານເບີກາຕ໌ ກ່າວຜ່ານທາງສໄກ້ປ໌ ວ່າ “ເມື່ອລັດຖະສະພາຢາກເຮັດບາງຢ່າງ ແມ່ນກະທັງໂຄງການທີ່ແພງຫຼາຍແບບບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ທີ່ມີຂໍ້ກຳນົດຫຼາຍຢ່າງຢູ່ໃນມັນ ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວພົວພັນກັບທຸກປັດໄຈດ້ານເສດຖະກິດນັ້ນ - ເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າຢາກຈະເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍສາມາດເຮັດໄດ້.”

ແຕ່ລັດຖະສະພາ ກໍຍັງສູ້ຊົນເພື່ອປັບປ່ຽນວິທີທາງໃໝ່ໃນການປະຕິບັດງານ ທີ່ຈະຫລີກລ້ຽງໄວຣັສດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານນາງ ມໍລີ ໂອ’ຣວກຄ໌ ຢູ່ທີ່ມະຫາວະທະຍາໄລ ອາເມຣິກັນ ກ່າວວ່າ “ລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ເປັນນຶ່ງໃນສະຖາບັນສຸດທ້າຍທີ່ໄດ້ທໍາການປ່ຽນແປງໃດໆ. ແລະແມ່ນກະທັງເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າບາງສ່ວນກໍໄດ້ເຮັດໄປ ດ້ວຍການພິຈາລະນາຄຳໃຫ້ການໂດຍຜ່ານທາງໄກ ແລະບາງສ່ວນກໍໄດ້ຖືກຈຳກັດໃຫ້ລົງຄະແນນສຽງຜ່ານທາງໄກ, ສຳລັບການອຳນວຍຄວາມສະດວກເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນເປັນການຊົ່ວຄາວແທ້ໆ ແລະບໍ່ໄດ້ຖືກຮັບເອົາຢ່າງເຕັມສ່ວນໂດຍບັນດາສະມາຊິກຂອງສະພາຕ່ຳ.”

ໃນເດືອນມິຖຸນາ ທ່າມກາງການປະທ້ວງຢູ່ທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດຂອງທ້າວ ຈອຣຈ໌ ໂຟລຍ ໃນລະຫວ່າງການຄວບຄຸມຕົວຂອງຕຳຫຼວດນັ້ນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ແມ່ນບໍ່ສາມາດຮັບຜ່ານຂໍ້ສະເໜີການປະຕິຮູບຕຳຫຼວດທີ່ທ້າທາຍນັ້ນ.

ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານທິມ ສກັອດຕ໌ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ກ່າວວ່າ “ປະເທດຊາດໄດ້ມອບໂອກາດໃຫ້ພວກເຮົານໍາພາ….ໃຫ້ນຳພາ…..ແລະເພື່ອນມິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າທັງຫຼາຍ ຢູ່ອີກຟາກນຶ່ງພຽງແຕ່ເວົ້າວ່າ ບໍ່.”

ຄວາມຜິດຫວັງຍັງມີຢູ່ຕໍ່ເນື່ອງ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາສະມາຊິກບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ຫຼາຍເດືອນມາແລ້ວ ກ່ຽວກັບ ທຶນຊ່ອຍເຫຼືອໄວຣັສໂຄໂຣນາອີກຮອບນຶ່ງ ຮ່າງກົດໝາຍ HEROES Act ມູນຄ່າ 3 ພັນຕື້ໂດລາ ຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ບໍ່ສາມາດຜ່ານສະພາສູງໄດ້ ບ່ອນທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ເຕືອນເຖິງການໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍເກີນໄປ.”

ທ່ານມິດຈ໌ ແມັກຄອນແນລ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງສະພາສູງ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ ຄິດວ່າສະຖານະການໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໂຄງການຊ່ອຍເຫຼືອ ຫຼາຍພັນຕື້ໂດລາ - ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນຄວນແນເປົ້າໝາຍໃສ່ບັນຫາເຈາະຈົງແທ້ໆ.”

ໃນເດືອນຕຸລາ ຜູ້ພິພາກສາທ່ານນາງເອມີ ໂຄນີ ບາຣເຣັດຕ໌ ໄດ້ຖືກຢັ້ງຢືນໃຫ້ເປັນຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດ ໂດຍບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງຈາກພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ມີສຽງສ່ວນຫຼາຍກວ່່າ ຕໍ່ສຽງຄັດຄ້ານຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ.

ທ່ານຊັກ ຊູເມີຣ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍສະພາສູງສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່າວວ່າ “ພັກຣີພັບລີກັນທີ່ມີສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາສູງ ໄດ້ຕັດສິນໃຈແລ້ວ ທີ່ຈະຕໍ່ຕ້ານເຈດຕະນາຂອງປະຊາຊົນ ແລະຢືນຢັນການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດຕະຫຼອດຊີວິດ ທ່າມກາງຂອງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ.”

ການເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄດ້ຕັດສິນເອົາຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນທຳນຽບຂາວຄົນຕໍ່ໄປ ຄື ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ.

ແຕ່ປີ 2020 ໄດ້ປິດລົງດ້ວຍຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ທີ່ລັດຖະສະພາ Capitol Hill. ການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຊີ້ຂາດ ໃນເດືອນມັງກອນປີໜ້ານີ້ ສຳລັບສອງບ່ອນນັງໃນສະພາສູງຂອງລັດຈໍເຈຍນັ້ນ ຈະຕັດສິນວ່າ ພັກໃດຈະຄວບຄຸມສະພາສູງສຳລັບສອງປີຂ້າງໜ້າ.

From a rare Senate impeachment trial to the largest aid package in US history, a tumultuous year in politics kept American lawmakers busy even as many worked and voted remotely for the first time because of the coronavirus pandemic. VOA's Congressional Correspondent Katherine Gypson looks back at an historic year on Capitol Hill.

The impeachment of US President Donald Trump consumed Congress as 2020 began…

(Senator Kamala Harris, Vice President-Elect)

“Donald Trump is going to get away with abusing his position of power.”

In just the third Senate impeachment trial in American history, Trump was ultimately acquitted of charges he leveraged U.S. aid to Ukraine to target political rival Joe Biden.

(Chief Justice John Roberts)

“The President of the United States is not guilty as charged in the first article of impeachment.”

(Casey Burgat, George Washington University)

“While history may not remember or it might be a footnote about exactly why he was impeached, I think the Democrats were trying to lay the groundwork, or at least planted a flag that this President deserved to be impeached.”

But the coronavirus pandemic quickly overwhelmed political debate.

By late March, lockdowns to stop the spread of the virus had endangered the U.S. economy – pushing Congress to pass the largest aid package in American history.

(Nancy Pelosi, Speaker of the House)

“Lives are at stake – this is not the time for name calling or playing politics.”

Passage of the $3 trillion CARES Act was a rare moment of agreement in 2020.

(Casey Burgat, George Washington University)

“When Congress wants to do something - even an incredibly expensive package that has a litany of provisions in it, that touches basically all factors in the economy - when they want to do something they can.”

But Congress struggled to adapt to new ways of operating to avoid the virus.

(Molly O’Rourke, American University)

“The United States Congress was one of the last institutions to make any adjustments. And even when they did with some remote hearings, and some limited remote voting, those accommodations were very temporary, and not fully embraced by all members of Congress.”

In June, amid nationwide protests over the death of George Floyd while in police custody, lawmakers failed to pass an ambitious police reform proposal.

(Senator Tim Scott, Republican)

“The country has given us an opportunity us to lead…to lead…and my friends on the other side just said no.”

Frustration continued as lawmakers failed for months to agree on another round of coronavirus aid. Democrats’ $3 trillion HEROES Act failed in the Senate, where Republicans warned of overspending.

(Mitch McConnell, Senate Majority Leader)

“I don’t think the current situation demands a multi-trillion package – I think it should be highly targeted.”

In October, Judge Amy Coney Barrett, confirmed to the U.S. Supreme Court by the Republican-majority Senate against Democratic objections.

(Chuck Schumer, Senate Minority Leader)

“The Republican Senate Majority decided to thwart the will of the people and confirm a lifetime appointment to the Supreme Court in the middle of a presidential election.”

That election decided the next occupant of the White House, Democrat Joe Biden.

But 2020 closed with more uncertainty on Capitol Hill. Runoff elections in January for Georgia’s two Senate seats will decide which party will control the Senate for the next two years.

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ລາຍງານບລອກສົດ! ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020

ລາຍງານບລອກສົດ! ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ສະຫະລັດ ປີ 2020

ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີິສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນວົງການເມືອງຂອງນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເກືອບເຄິ່ງສັດຕະວັດແລ້ວນັ້ນ ຄາດຄະເນກັນວ່າ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ແລະຈະໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນຈະມາ ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ. ທ່ານໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງມາ 36 ປີ ແລະ 8 ປີ ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ໃນສະໄໝປະທານາທິບໍດີບາຣັກໂອບາມາ ແມ່ນຄາດກັນໂດຍອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ໄດ້ເອົາຊະນະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ຂົມຂື່ນ ແລະຫຼັງຈາກໄດ້ມີການນັບບັດຄະແນນສຽງຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງມາໄດ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ. ຄະແນນສຽງແມ່ນຍັງຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະພວມໄດ້ຮັບການທ້າທາຍຢູ່ໃນສານ ແຕ່ກໍຄາດກັນວ່າ ຈະຜ່ານຜ່າໄປໄດ້. ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 270 ຄະແນນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 538 ຄະແນນ. ການໄດ້ຮັບໄຊຊະຂອງທ່ານໄບເດັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 3 ໃນຮອບສີ່ທົດສະວັດ ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເລືອກ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຂຶ້ນເປັນປະທານາທິບໍດີ 4 ປີແລ້ວ.

00:30 8.11.2020

ລາຍງານຂ່າວຫຼ້າສຸດ ໃນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານນາງຄາມາມາ ແຮຣິສ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 273 ຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ຕາງໜ້າລັດແລ້ວ ເຊີນເບິ່ງແຜນທີ່ການເລືອກຕັ້ງໃນສະຫະລັດຂອງເຮົາຕື່ມ!

23:51 7.11.2020

ມາຮອດເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214 ຄະແນນ. ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນ ຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາ ແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນຈຶ່ງຈະຮອດ 270 ຄະແນນເພື່ອຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ 4 ປີ. ເວລານີ້ຫຼາຍລັດຍັງສືບຕໍ່ນັບຄະແນນກັນຢູ່ ແລະລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກມື້ວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະນັບຄະແນນ ຄືນໃໝ່ທັງໝົດ ຍ້ອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະຜູ້ທ້າຊິງ ຫຼືຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ.

18:52 7.11.2020

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກສໍ້ໂກງ ໃຫ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນສະໄໝທີສອງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ປ່ອນແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊະນະຢ່າງງ່າຍໆ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດພະຍາຍາມລັກເອົາການເລືອກຕັ້ງໄປ ຈາກພວກເຮົາໄດ້." ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 16 ນາທີ ຢືນກ່າວຄໍາປາໄສ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນທຳນຽບຂາວ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄະແນນນຳໜ້າຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆກຳລັງຖືກ "ລັກເອົາອອກໄປຢ່າງລັບໆ ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ" ໃນຂະນະທີ່ມີການນັບຄະແນນສຽງຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ. ມາຮອດວັນສຸກ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງໄວ້ ໃນອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ.

19:29 6.11.2020

ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປາກົດຕົວເປັນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ນະຄອນວິລມິງຕັນ ໃນລັດເດລາແວ ໂດຍກ່າວວ່າ "ບັດທຸກໆບັດຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນັບ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ປະຊາຊົນໃນປະເທດນີ້ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບໃດ ແລະມັນເປັນຄວາມປະສົງຂອງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ບໍ່ມີໃຜ ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ."

06:13 6.11.2020

ໃນເວລາ 12 ໂມງເຄິ່ງຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຕື່ມອີກນຶ່ງຄະແນນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນຊຶ່ງຄາດໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້. ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ມາຮອດວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນນຳໜ້າ ໃນຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ ຄືໄດ້ 71 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ປຽບທຽບໃສ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮັບ​ແຕ່ 68​ ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ອີງຕາມອົງການຄົ້ນຄວ້າເອດີສັນແລະອົງການຂ່າວເອພີ.

00:38 6.11.2020

ມາຮອດ 7:00 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທັງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ ແຕ່ພວກທ່ານກໍສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບຄະແນນຫລ້າສຸດ.

19:20 5.11.2020

ມາຮອດ 9:00 ຕອນຄໍ່າຂອງວັນພຸດ, ທີ 4 ພະຈິກ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດຕື່ມອີກສອງລັດ ຄືມິຊິແກນ ແລະວິສຄັນຊິນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານນໍາໜ້າ ທ່ານທຣໍາ ໂດຍມີ 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້!

ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ
ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ

08:42 5.11.2020
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສູສີກັນ 213 ຕໍ່ 220 ໃນຂະນະນີ້ ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 9 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ປະກອບດ້ວຍລັດ ເມນ ເພັນຊີລເວເນຍ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຈໍເຈຍ ມິຊິແກນ ວິສຄັນຊິນ ເນວາດາ ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ ຄາດກັນວ່າ ຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປທາງໄປສະນີ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແລ້ວເສັດໃນມື້ນີ້ຫຼືບໍ່!

16:01 4.11.2020

ລາຍງານກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ

ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຫລາຍລັດ ແລ້ວ ຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກໍາລັງອອກມາເລື້ອຍໆຢູ່ ແລະຊາວອາເມຣິ ກັນຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະບໍລິຫານປະເທດຈາກທໍານຽບຂາວໃນນຶ່ງສະໄໝກໍຄື 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.

ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາລັດຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຫລາຍໆລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງປະເທດ ໄດ້ປິດລົງ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ. ສ່ວນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນ ຕົກຂອງປະເທດກໍກໍາລັງປິດໜ່ວຍປ່ອນບັດລົງ ແລະກໍຈະເລີ້ມນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນໄວໆນີ້.

ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງໃນລັດທີ່ຕັ້ງແຄມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຄືລັດຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂລໄຣນາເໜືອ- ເຊິ່ງທັງສອງລັດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນປີ 2016 ແລະບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທ້າຍປີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານໄບເດັນມີ ຄະແນນສູສີກັນ. ລັດເພັນໂຊວາເນຍ ທີ່ເປັນລັດຍາດແຍ່ງກັນ ກໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລາຍງານຜົນເລືອກຕັ້ງທີ່ສົມບູນເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າທັງສາມລັດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບທ່ານທຣໍາ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີສອງແລະຫລີກລ້ຽງການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີສາມໃນສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈະເສຍໄຊຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ.

ສຳລັບທ່ານໄບເດັນແລ້ວ ການໄດ້ໄຊຊະນະໃນລັດໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ລັດນັ້ນແມ່ນຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 1988 ແລະ 2008 ມາແລ້ວ.

ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ນໍາປະເທດນັ້ນສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕແບບທາງອ້ອມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຕາມຄະແນນນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີ 50 ລັດ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບ 270 ຄະແນນສຽງ ຈາກຜູ້ແທນໃນລັດ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 538 ຄົນ ກໍຄື 538 ສຽງນັ້ນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີໃນວັນອັງຄານທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 3 ກໍຄືມື້ນີ້ເອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນພາກັນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍໆ ລັດແມ່ນຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດສົ່ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄປທາງໄປສະນີ ຫລືໄປປ່ອນບັດດ້ວຍ ຕົວເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນເມືອງ ແລະເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດ.

10:47 4.11.2020
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