ວິກິດການໃນຢູເຄຣນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກສະພາສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນແລະເດໂມແຄຣັດສ່ວນໃຫຍ່ ມີຄວາມເປັນເອກກະພາບກັນ ຊຶ່ງເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ເຫັນກັນ ລະຫວ່າງທັງສອງພັກການເມືອງທີ່ເຫັນພ້ອມນຳກັນວ່າ ສະຫະລັດຕ້ອງໄດ້ແຂງຂັນ ຕ້ານຢັນການຮຸກຮານ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ.
ແຕ່ກໍມີກຸ່ມນ້ອຍໆ ພາຍໃນພັກຣີພັບບລີກັນ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບອິດທິພົນຢ່າງໜັກຈາກການມີທ່າທີ ຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຕໍ່ປະເທດຣັດເຊຍ ໄດ້ຕ້ອງຕິປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ທີ່ໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ແຜນການ ຂອງທ່ານປູຕິນກ່ຽວກັບຢູເຄຣນ ຊຶ່ງບາງຄົນເຖິງກັບເວົ້າໄປວ່າ ຣັດເຊຍມີສິດທີ່ຈະຮຸກຮານໄດ້.
ສະມາຊິກຫົວກ້າວໜ້າຂອງພັກເດໂມແຄຣັດບາງຄົນໃນສະພາຕ່ຳກໍໄດ້ເຕືອນວ່າ ບໍ່ມີການແກ້ໄຂທາງທະຫານ ຕໍ່ວິກິດການນີ້.
ໃນຄວາມຊົງຈຳກ່ຽວກັບການຖອນທະຫານອອກຈາກອັຟການິສຖານ ແລະພວກຕາລີບານເຂົ້າຄວບຄຸມໃນທີ່ສຸດ ຍັງເປັນເລື້ອງ ທີ່ຫາກໍເກີດຂຶ້ນໃໝ່ໆ ໃນຈິດໃຈຂອງຊາວອາເມຣິກັນນັ້ນ ຄວາມວິຕົກກັງວົນສ່ວນໃຫຍ່ ທັງຈາກຝ່າຍຂວາແລະຝ່າຍຊ້າຍ ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຕໍ່ການພົວພັນທາງທະຫານໃນຢູໂຣບ.
ທ່ານໄບເດັນໄດ້ກ່າວຫຼາຍໆຄັ້ງແລ້ວວ່າ ສະຫະລັດຈະບໍ່ສົ່ງກຳລັງທະຫານໄປສູ້ລົບທາງພາກພື້ນດິນໃນຢູເຄຣນ ແລະມີແຕ່ ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານ ເທົ່ານັ້ນ. ສະມາຊິກສະພາສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະເດໂມແຄຣັດສ່ວນໃຫຍ່ຕ່າງກໍເຫັນພ້ອມ ກັບການເອົາທ່າທີຂອງລັດຖະບານທີ່ວ່າປະຊາທິປະໄຕທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງຂອງຢູເຄຣນນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ.
ແຕ່ຜູ້ຈັດລາຍການໂອ້ລົມທາງໂທລະພາບນິຍົມແນວທາງເດີມ ທັກເກີ ຄາລສັນ ໄດ້ສະແດງຄວາມສົງໄສຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກວ່າ ຢູເຄຣນເປັນປະເທດປະຊາທິປະໄຕທີ່ສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກສະຫະລັດຫຼືບໍ່.
ທ່ານຄາລສັນ ກ່າວຢູ່ໃນລາຍການຂອງລາວເມື່ອອາທິດນີ້ ເຖິງທ່ານເຈກ ຊູລລີວານ ຊຶ່ງເປັນທີ່ປຶກສາຂອງທ່ານໄບເດັນ ວ່າ “ມັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນຫ່ວງກັງວົນທີ່ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ນາງຊູຊານ ໄຣສ໌ແລະທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງທີ່ຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ ພວກເຂົາເຈົ້າທັງໝົດ ບອກພວກເຮົາແບບໜ້າຊື່ໆວ່າ ມັນ
ແມ່ນປະຊາທິປະໄຕ.”
ທ່ານຈອສ ຮໍລີ (Josh Hawley) ຊຶ່ງເປັນແຂກປະຈຳຂອງລາຍການທ່ານຄາລສັນ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງແບບດຽວກັນ ໃນຈົດໝາຍທີ່ສົ່ງໄປຫາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ເມື່ອວັນທີ 1 ກຸມພາຜ່ານມາ ທີ່ກ່າວວ່າ ການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນຂອງລັດຖະບານທ່ານໄດເດັນຕໍ່ການເຂົ້າ
ເປັນສະມາຊິກໃນອົງການເນໂຕ້ ຂອງຢູເຄຣນນັ້ນ ແມ່ນທ້າທາຍຕໍ່ສະພາບການໂຕຈິງທາງດ້ານພູມີສາດການເມືອງໃນເວລານີ້.
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