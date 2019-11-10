ອົງການຟຣີດອມຮ້າວສ໌ (Freedom House) ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດເສລີພາບປະຊາທິປະໄຕໄດ້ອອກລາຍງານເມື່ອວັນທີ 5 ພະຈິກຜ່ານມາ ໂດຍໄດ້ວາດພາບອັນມືດມົວກ່ຽວກັບການທີ່ລັດຖະບານຂອງຫຼາຍໆປະເທດພວມນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມ. ລາຍງານຂອງອົງການ ຟຣີດອມຮ້າວສ໌ ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງປະເທດຕ່າງໆ ສອດແນມເບິ່ງປະຊາຊົນຂອງຕົນ ໃນຂະນະທີ່ອີກຫຼາຍໆປະເທດຄວບຄຸມການເລືອກຕັ້ງ. Arash Arabasadi ມີໂອກາດໂອ້ລົມກັບຜູ້ຂຽນລາຍງານສະບັບນີ້ ຊຶ່ງໄພສານຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີ ທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ອີງຕາມລາຍງານສະບັບໃໝ່ທີ່ຫາກໍນຳອອກເຜີຍແຜ່ຂອງອົງການຟຣີດອມຮ້າວສ໌ ຊຶ່ງເປັນອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລແລະມີສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນແລ້ວ ສິດເສລີພາບທາງສື່ສັງຄົມມີທ່າອຽງສືບຕໍ່ຫລຸດລົງ.
ຍານາງອາລລີ ຟັງຄ໌ ຜູ້ຂຽນລາຍງານຮ່ວມ ສະບັບທີ່ອອກໃນປີ 2019 ຂອງອົງການຟຣີດອມຮ້າວສ໌ ກ່າວວ່າ “ສອງເນື້ອໄນສຳຄັນ ທີ່ພວກເຮົາສຳຫຼວດເບິ່ງໃນປີນີ້ ກໍແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານຂອງປະເທດຕ່າງໆໃຊ້ສື່ສັງຄົມແບບໃດ ເພື່ອບ່ອນທຳລາຍການເລືອກຕັ້ງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະຕິດຕາມສອດແນມເບິ່ງປະຊາຊົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ຍານາງອາລລີ ຟັງຄ໌ (Allie Funk) ນັກວິເຄາະ ທີ່ເປັນຜູ້ຂຽນລາຍງານຮ່ວມຂອງອົງການຟຣີດອມຮ້າວສ໌ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ອິດສະຫຼະພາບທາງອິນເຕີແນັດ ໃນປີ 2019. ລາຍງານກ່າວວ່າ 40 ຂອງຈຳນວນ 65 ປະເທດທີ່ມີອິດສະຫຼະພາບທາງອິນເຕີແນັດ ແມ່ນມີໂຄງການຕິດຕາມສອດແນມ ທີ່ກ້າວໜ້າທາງສື່ສັງຄົມ.
ຍານາງອາລລີ ຟັງຄ໌ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາພົບເຫັນວ່າ ພວກທີ່ມີບົດບາດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນລັດຖະບານ ຫຼືພວກນັກການເມືອງທີ່ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງ ຄວາມຈິງແລ້ວໄດ້ພາກັນໃຊ້ອິນເຕີແນັດເພື່ອບ່ອນທຳລາຍ ການເລືອກຕັ້ງທີ່ເສລີແລະຍຸຕິທຳໃນປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.”
ເຄື່ອງມີທີ່ມັກໃຊ້ກັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນການກະຈາຍຂ່າວຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຈິງ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນໂດຍພວກນັກການເມືອງຂວາຈັດ. ຍານາງຟັງຄ໌ ກ່າວວ່າ ອິດທິພົນຂອງສື່ສັງຄົມໄດ້ປາກົດຕົວຂຶ້ນມາ ໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງລະດູບານໃໝ່ຂອງອາຣັບ. ທ່ານນາງກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າ ທຸກໆຄົນເຂົ້າໃຈຢ່າງເຖິງຖອງຫຼືບໍ່ທີ່ວ່າລັດຖະບານຈະສວຍ ໃຊ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ຢ່າງວ່ອງໄວຕໍ່ພວກເຮົາແບບໃດ. ລັດຖະບານປະເທດຕ່າງໆໄດ້ຄິດໄວ້ແລ້ວ ຈົ່ງລໍຖ້າເບິ່ງ. ພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ອິນເຕີແນັດ ຕໍ່ປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາ.”
ແຕ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ທີ່ຈະຕັດຮອນສິດເສລີພາບທາງອິນເຕີແນັດສາມາດພາໃຫ້ເກີດຜົນໃນທາງກົງກັນຂ້າມໄດ້ ດັ່ງກໍລະນີ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງມົສກູ ໃນລະດູຮ້ອນປີນີ້ ຫຼັງຈາກວັງເຄຣັມລິນໄດ້ຂັດຂວາງຜູ້ລົງສະໝັກທີ່ເປັນນັກການເມືອງພັກຝ່າຍຄ້ານ ພວກປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານກໍໄດ້ໃຊ້ສື່ສັງຄົມຈັດການໂຮມຊຸມນຸມປະທ້ວງຂຶ້ນ.
ຍານາງອາລລີ ຟັງຄ໌ ກ່າວວ່າ “ພວກປະທ້ວງຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແມ່ນຮູ້ດີວ່າ ລັດຖະບານບາງທີອາດພວມຈັບຕາຫຼືສອດແນມເບິ່ງ ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງເລີ້ມໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ເປັນລະຫັດ ສຳລັບຂະບວນການປະທ້ວງຕ່າງໆ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າກໍເລີ້ມຈັດແຈງກະຈາຍຂ່າວຕະຫຼອດທັງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານເພື່ອສົ່ງອາຫານແລະນ້ຳໄປໃຫ້ພວກປະທ້ວງຈຸອື່ນໆ.”
ນີ້ແມ່ນລາຍງານສະບັບທີ 10 ກ່ຽວກັບສິດເສລີພາບທາງອິນເຕີແນັດ ທີ່ໄດ້ຖືກພິມເຜີຍແຜ່ນັບແຕ່ ປີ 2009 ເປັນຕົ້ນມາ. ລາຍງານພົບວ່າ ສິດເສລີພາບທາງອິນເຕີແນັດໄດ້ຫຼຸດນ້ອຍຖອຍລົງທຸກໆປີນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ.