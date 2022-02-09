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ໂປແລນ ເປັນປະເທດໃນເຂດທະເລບາລຕິກ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເພີ້ມຂຶ້ນ ຍ້ອນການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ

ແຜນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຣັດເຊຍ, ຢູເຄຣນ ແລະບັນດາປະເທດໃນເຂດທະເລ ບາລຕິກ ຄື ແອສໂຕເນຍ ລັດເວຍ ແລະລີທົວເນຍ.

ອະດີດບັນດາປະເທດຄອມມິວນິສໃນພາກຕາເວັນອອກຢູໂຣບ ກຳລັງມີຄວາມ ເປັນຫ່ວງເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ໃນອັນທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າ ເປັນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຕ່າວ​ປີ້ນ​ການ​ສູນ ເສຍ​ດິນ​ແດນຂອງຣັດເຊຍ ໂດຍທີ່ລັດຖະບານຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້​ຈັບ​ຕາຢ່າງລະ ມັດລະວັງເບິ່ງວິກິດການຢູ່ໃນຢູເຄຣນ​ເພື່ອ​ຮ່ອງຮອຍບ່ອນທີ່ຜູ້ນຳເຣັດເຊຍ​ທ່ານ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ອາດສ້າງບັນຫາໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ.

ອັງກິດໄດ້ປະກາດໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ ໜ່ວຍກ້າຕາຍ Royal Marine ທີ່ໄດ້ເຝິກຊ້ອມຢູ່ນໍເວ ຈະຖືກສົ່ງໄປໂປແລນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນ “ແຜນ​ການ​ສຸກ​ເສີນ​ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ.” ການເຄື່ອນໄຫວນີ້​ມີ​ຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່​ມີຄວາມເຄັ່ງ​ຕຶງເພີ້ມຂຶ້ນ​ຢູ່ອ້ອມແອ້ມ ການສົ່ງກຳລັງຂອງຣັດເຊຍໄປ​ຍັງ​ເຂດ ຊາຍແດນຂອງຢູເຄຣນ ຊຶ່ງ​ເປັນການ​ເສີມ​ກຳ​ລັງທະຫານ ທີ່ໃຫຍ່ສຸດ ນັບແຕ່ປີ 1945 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດອັງກິດຄົນນຶ່ງກ່າວວ່າ ການປ່ຽນ​ແປງນີ້​ແມ່ນກ່ຽວກັບ “ໃຫ້ການຄໍ້າປະກັນແກ່ບັນດາປະ​ເທດພາຄີ​ໃນຢູໂຣບຕາເວັນອອກ” ຜູ້ທີ່ຢ້ານວ່າ ປູຕິນກຳລັງຈະໃຊ້ຢູເຄຣນເປັນບ່ອນປຸກ​ລະ​ດົມ​ທັບ​ມ້າງເພື່ອທຳ​ລາຍຄວາມປອດ ໄພທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ຫຼັງສົງຄາມເຢັນໃນຢູໂຣບ ແລະສ້າງ​ເຂດອິດທິພົນ​ຂອງຣັດເຊຍຄືນໃໝ່ ໃນຢູໂຣບຕາເວັນອອກ.

ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານບໍຣິສ ຈອນສັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານ ວານນີ້ວ່າ ທ່ານຕຽມພ້ອມທີ່ຈະສົ່ງເຮືອບິນລົບໄປບຸ​ລ​ກາ​ເຣຍແລະໂຣມາເນຍ ແລະ ກຳປັ່ນລົບໄປທະເລດຳ. ອັງກິດຈະບໍ່ຢ້ານກົວ” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວ.

ອົງ​ການເນໂ​ຕ້ສັບປ່ຽນກຳ​ລັງ ທັງ​ເຂົ້າແລະອອກ ໃນພາກຕາເວັນອອກຢູໂຣບ ໃນອັນທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ກອງບັນຊາການຂອງພັນທະມິດຕາເວັນຕົກໃນບຣັສເຊີລສ໌ ບັນລະຍາຍວ່າ ມີ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີແຕ່​ບໍ່​ແມ່ນຖາວອນ ປັດຈຸບັນນີ້. ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ການສົ່ງກຳລັງທະຫານ ໄດ້ມີຄວາມຕັ້ງໃຈໃຫ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ແບບ​ບໍ່​ຮຸນ ແຮງ ສຳ​ລັບບັນດາປະເທດໃນ​ເຂດ​ທະ​ເລ​ບາ​ລຕິກ ໄປຫາທະເລດຳ ໃນຄວາມ ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເພື່ອ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນ​ເພື່ອ​ຍຸ​ໃຫ້ຣັດເຊຍ​ຮຸກ​ຮານ.

ນັບແຕ່ຣັດເຊຍໄດ້ປະ​ກາດ​ຮວມ​ເອົາ​ແຫຼມຄຣາຍເມຍ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ດິນ​ແດນ​ຕົນ ໃນປີ 2014 ໄດ້ມີສີ່ກຸ່ມສູ້ລົບ ທີ່ມີກຳລັງຢູ່ 5,000 ຄົນ ໃນແອັສໂທເນຍ ລັດເວຍ ລີທົວເນຍ ແລະໂປແລນ ທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດ ເຢຍຣະມັນ ການາດາ ແລະອັງກິດ. ສະຫະລັດໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ​ໃຫ້​ສົ່ງ​ທະ​ຫານອີກ 3,000 ຄົນ ​ໄປເພີ້ມ​ເພື່ອປ້ອງກັນ​ກຸ່ມພັນທະມິດ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງເນໂ​ຕ້ ຊຶ່ງ​ຈຸ​ທຳ​ອິດໄດ້​ໄປເຖິງ ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ຖານທັບ Rzeszow ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງໂປແລນ. ແລະເຢຍຣະມັນ ກຳລັງຕຽມສົ່ງກຳລັງ ​ໄປ​ເສີມ ໜ່ວຍສູ້ລົບນ້ອຍ 1,200 ຄົນ ປັດຈຸບັນນີ້ ຢູ່ລີທົວເນຍ.

ເນໂຕ້ກຳລັງພິຈາລະນາການວາງກຳລັງທະຫານໄລຍະຍາວຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູໂຣບ ອີງ​ຕາມເລຂາທີິການໃຫຍ່ຂອງ​ກຸ່ມພັນທະມິດ ທ່ານເຈັນ​ສ໌ ສໂຕລເຕັນເບີກ (Jens Stoltenberg) ​ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ.

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