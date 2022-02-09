ໂປແລນ ເປັນປະເທດໃນເຂດທະເລບາລຕິກ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເພີ້ມຂຶ້ນ ຍ້ອນການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ

ອະດີດບັນດາປະເທດຄອມມິວນິສໃນພາກຕາເວັນອອກຢູໂຣບ ກຳລັງມີຄວາມ ເປັນຫ່ວງເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນອັນທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າ ເປັນນະໂຍບາຍຕ່າວປີ້ນການສູນ ເສຍດິນແດນຂອງຣັດເຊຍ ໂດຍທີ່ລັດຖະບານຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຈັບຕາຢ່າງລະ ມັດລະວັງເບິ່ງວິກິດການຢູ່ໃນຢູເຄຣນເພື່ອຮ່ອງຮອຍບ່ອນທີ່ຜູ້ນຳເຣັດເຊຍທ່ານ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ອາດສ້າງບັນຫາໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ.
ອັງກິດໄດ້ປະກາດໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ ໜ່ວຍກ້າຕາຍ Royal Marine ທີ່ໄດ້ເຝິກຊ້ອມຢູ່ນໍເວ ຈະຖືກສົ່ງໄປໂປແລນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນ “ແຜນການສຸກເສີນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ.” ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ມີຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ອ້ອມແອ້ມ ການສົ່ງກຳລັງຂອງຣັດເຊຍໄປຍັງເຂດ ຊາຍແດນຂອງຢູເຄຣນ ຊຶ່ງເປັນການເສີມກຳລັງທະຫານ ທີ່ໃຫຍ່ສຸດ ນັບແຕ່ປີ 1945 ເປັນຕົ້ນມາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດອັງກິດຄົນນຶ່ງກ່າວວ່າ ການປ່ຽນແປງນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບ “ໃຫ້ການຄໍ້າປະກັນແກ່ບັນດາປະເທດພາຄີໃນຢູໂຣບຕາເວັນອອກ” ຜູ້ທີ່ຢ້ານວ່າ ປູຕິນກຳລັງຈະໃຊ້ຢູເຄຣນເປັນບ່ອນປຸກລະດົມທັບມ້າງເພື່ອທຳລາຍຄວາມປອດ ໄພທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ຫຼັງສົງຄາມເຢັນໃນຢູໂຣບ ແລະສ້າງເຂດອິດທິພົນຂອງຣັດເຊຍຄືນໃໝ່ ໃນຢູໂຣບຕາເວັນອອກ.
ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານບໍຣິສ ຈອນສັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານ ວານນີ້ວ່າ ທ່ານຕຽມພ້ອມທີ່ຈະສົ່ງເຮືອບິນລົບໄປບຸລກາເຣຍແລະໂຣມາເນຍ ແລະ ກຳປັ່ນລົບໄປທະເລດຳ. ອັງກິດຈະບໍ່ຢ້ານກົວ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວ.
ອົງການເນໂຕ້ສັບປ່ຽນກຳລັງ ທັງເຂົ້າແລະອອກ ໃນພາກຕາເວັນອອກຢູໂຣບ ໃນອັນທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ກອງບັນຊາການຂອງພັນທະມິດຕາເວັນຕົກໃນບຣັສເຊີລສ໌ ບັນລະຍາຍວ່າ ມີຂຶ້ນຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີແຕ່ບໍ່ແມ່ນຖາວອນ ປັດຈຸບັນນີ້. ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ການສົ່ງກຳລັງທະຫານ ໄດ້ມີຄວາມຕັ້ງໃຈໃຫ້ມີຂຶ້ນແບບບໍ່ຮຸນ ແຮງ ສຳລັບບັນດາປະເທດໃນເຂດທະເລບາລຕິກ ໄປຫາທະເລດຳ ໃນຄວາມ ພະຍາຍາມເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເພື່ອຍຸໃຫ້ຣັດເຊຍຮຸກຮານ.
ນັບແຕ່ຣັດເຊຍໄດ້ປະກາດຮວມເອົາແຫຼມຄຣາຍເມຍເຂົ້າເປັນດິນແດນຕົນ ໃນປີ 2014 ໄດ້ມີສີ່ກຸ່ມສູ້ລົບ ທີ່ມີກຳລັງຢູ່ 5,000 ຄົນ ໃນແອັສໂທເນຍ ລັດເວຍ ລີທົວເນຍ ແລະໂປແລນ ທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດ ເຢຍຣະມັນ ການາດາ ແລະອັງກິດ. ສະຫະລັດໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ສົ່ງທະຫານອີກ 3,000 ຄົນ ໄປເພີ້ມເພື່ອປ້ອງກັນກຸ່ມພັນທະມິດ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງເນໂຕ້ ຊຶ່ງຈຸທຳອິດໄດ້ໄປເຖິງ ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ຖານທັບ Rzeszow ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງໂປແລນ. ແລະເຢຍຣະມັນ ກຳລັງຕຽມສົ່ງກຳລັງ ໄປເສີມ ໜ່ວຍສູ້ລົບນ້ອຍ 1,200 ຄົນ ປັດຈຸບັນນີ້ ຢູ່ລີທົວເນຍ.
ເນໂຕ້ກຳລັງພິຈາລະນາການວາງກຳລັງທະຫານໄລຍະຍາວຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູໂຣບ ອີງຕາມເລຂາທີິການໃຫຍ່ຂອງກຸ່ມພັນທະມິດ ທ່ານເຈັນສ໌ ສໂຕລເຕັນເບີກ (Jens Stoltenberg) ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ.
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