ຝຣັ່ງໄດ້ຮຽກຕົວເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງຕົນປະຈຳອີຕາລີ ໃຫ້ກັບຄືນປະເທດ ທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ຖີບຕົວສູງຂຶ້ນ ຫລັງຈາກຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງອີຕາລີໄດ້ພົບປະກັບພວກປະທ້ວງເສື້ອກັກສີເຫລືອງ ແລະການຕິຕຽນຈາກຜູ້ນຳອີຕາລີຢ່າງເປີດເຜີຍຫລາຍໆຢ່າງ ຕໍ່ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີເອມມານູແອລ ມາກຣົງ (Emmanuel Macron) ຂອງຝຣັ່ງ.
ທ່ານນາງ Agnes von der Muhll, ໂຄສົກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຝຣັ່ງເວົ້າວ່າ ການເອີ້ນເອົາທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດກັບຄືນປະເທດ ກໍແມ່ນເພື່ອ ``ທຳການປຶກສາຫາລືກັນ'' ແລະກໍໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອີຕາລີປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນ ເພື່ອສ້າງມິດຕະພາບຄືນມາອີກ ໃຫ້ສົມກັບວ່າ “ມີຈຸດມຸ້ງໝາຍອັນດຽວກັນ.”
ທ່ານລູຍຈີ ດີມາຍໂອ (Luigi Di Maio), ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງອີຕາລີ ໄດ້ພົບກັບພວກສະໜັບສະໜຸນຂະບວນການເສື້ອກັກສີເຫລືອງຂອງຝຣັ່ງ ທີ່ກຳລັງເປັນຜູ້ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເປັນສະມາຊິກຂອງສະພາຢູໂຣບນັ້ນ. ທ່ານ ດີ ມາຍໂອ (Di Maio) ເວົ້າວ່າ ຂະບວນການທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງລະດັບ 5 ດາວ ທີ່ທ່ານໄດ້ນຳພານັ້ນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ພວກປະທ້ວງຊາວຝຣັ່ງ ແລະກໍກ່າວຫາຝຣັ່ງວ່າ ເຮັດໃຫ້ບັນຫາຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງທະວີບຢູໂຣບເພີ້ມຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.
ເຫດການນັ້ນເກີດຂຶ້ນພາຍຫລັງທີ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນຂອງອີຕາລີ, ທ່ານ ແມດເຕໂອ ຊາລວີນີ (Matteo Salvini) ເອີ້ນທ່ານມາກຣົງ (Macron) ວ່າ ``ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ຂີ້ຮ້າຍຫລາຍທີ່ສຸດ'' ໃນເດືອນມັງກອນຜ່ານມາ. ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າ ຜູ້ປ່ອນບັດຊາວຝຣັ່ງຈະສົ່ງຖ້ອຍຄຳໄປໃຫ້ທ່ານມາກຣົງ (Macron) ຮູ້ ໃນໄລຍະທີ່ມີການເລືອກຕັ້ງຂອງຢູໂຣບ ໂດຍການສະແດງການສະໜັບສະໜຸນຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ທ່ານນາງ ມາຣິນ ເລີ ປັງ (Marine Le Pen), ຜູ້ນຳອຽງຂວາຈັດທີ່ທ່ານ Salvini ເປັນພັນທະມິດນຳນັ້ນ ຢູ່ໃນການເມືອງຂອງຢູໂຣບ.
ທ່ານນາງ Von der Muhll ເອີ້ນເຫດການດັ່ງກ່າວວ່າ ເປັນການແຊກແຊງເຂົ້າໃນລະບົບປະຊາທິປະໄຕຂອງຝຣັ່ງ ``ແບບຍອມຮັບເອົາບໍ່ໄດ້'' ແລະກ່າວວ່າ ເປັນເລື້ອງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ນັບຕັ້ງແຕ່ສອງປະເທດເພື່ອນບ້ານ ໄດ້ຮ່ວມກັນສ້າງຕັ້ງສະຫະພາບຢູໂຣບຂຶ້ນມາຫລັງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2.
ທ່ານນາງເວົ້າວ່າ “ການໂຄສະນາຫາສຽງສຳລັບການເລືອກຕັ້ງຂອງຢູໂຣບ ບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ການຂາດຄວາມນັບຖືຕໍ່ປະຊາຊົນຂອງກັນ ແລະກັນ ຫລື ເຄົາລົບຕໍ່ປະຊາທິປະໄຕຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນວ່າເປັນການກະທຳທີ່ຖືກຕ້ອງໄດ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ