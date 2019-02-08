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ຝ​ຣັ່ງ​​ຮຽກ​ຕົວເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ຂອງ​ຕົນ​ກັບຄືນປະເທດ ຫລັງ​ຈາກ​ຮອງ ນາ​ຍົກ ອີ​ຕາ​ລີ ພົບ​ກັບ​ພວກ​ເສື້ອ​ກັກ​ສີ​ເຫລືອງ

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ໃນ​ຂະ​ບວນ​ເສື້ອ​ກັກ​ສີ​ເຫລືອງ ຢືນ​ລໍ​ຖ້າ ທຳ​ການປະ​ທ້ວງ ຕໍ່ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Emmanuel Macron ໃນ​ເວ​ລາ​ເພິ່ນໄປ​ເຖິງບ່ອນ​ຈັດກອງ​ປະ​ຊຸມພົບ​ປະ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ເມືອງ​ຕ່າງໆ ຢູ່​ເຂດ Autun ຂອງ​ຝ​ຣັ່ງ ໃນ​ວັນ​ທີ 7 ກຸມ​ພາ, 2019

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ຝ​ຣັ່ງ​ໄດ້​ຮຽກ​ຕົວເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ຂອງ​ຕົນ​ປະ​ຈຳ​ອີ​ຕາ​ລີ ໃຫ້​ກັບ​ຄືນ​ປະ​ເທດ ທ່າມ​ກາງ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງທີ່​ຖີບ​ຕົວ​ສູງ​ຂຶ້ນ ຫລັງ​ຈາກ​ຮອ​ງນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຂອງ​ອີ​ຕາ​ລີ​ໄດ້​ພົບປະ​ກັບ​ພວກ​ປະ​ທ້ວງເສື້ອ​ກັກ​ສີ​ເຫລືອງ ແລະການ​ຕິ​ຕຽນ​ຈາກ​ຜູ້​ນຳອີ​ຕາ​ລີຢ່າງ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຫລາຍໆ​ຢ່າງ ຕໍ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີເອມ​ມາ​ນູ​ແອ​ລ ມາກ​ຣົງ (Emmanuel Macron) ຂອງ​ຝ​ຣັ່ງ.

ທ່ານ​ນາງ Agnes von der Muhll, ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ​ຝ​ຣັ່ງເວົ້າ​ວ່າ ການ​ເອີ້ນ​ເອົາ​ທ່ານເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດກັບ​ຄື​ນ​ປະ​ເທດ ກໍແມ່ນ​ເພື່ອ ``ທຳ​ການປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກັນ'' ແລະກໍ​ໄດ້ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫລງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ອີ​ຕາ​ລີປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຮ່ວມ​ກັນ​ ເພື່ອ​ສ້າງມິດ​ຕະ​ພາບຄືນ​ມາ​ອີກ ໃຫ້ສົມກັບ​ວ່າ “ມີ​ຈຸດ​ມຸ້ງ​ໝາຍ​ອັນ​ດຽວ​ກັນ.”

ທ່ານລູຍ​ຈີ ດີ​ມາຍ​ໂອ (Luigi Di Maio), ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຂອງ​ອີ​ຕາ​ລີ ໄດ້​ພົບ​ກັບ​ພວກ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຂະ​ບວນ​ການເສື້ອ​ກັກສີ​ເຫລືອງ​ຂອງ​ຝ​ຣັ່ງ ທີ່​ກຳ​ລັງ​ເປັນ​ຜູ້​ລົງສະ​ໝັກ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຢູ​ໂຣບນັ້ນ. ທ່ານ ດີ ມາຍ​ໂອ (Di Maio) ​ເວົ້າ​ວ່າ ຂະ​ບວນການ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ໂດ່ງ​ດັງ​ລະ​ດັບ 5 ດາວ ​ທີ່​ທ່ານໄດ້​ນຳ​ພານັ້ນ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ແກ່​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຊາວ​ຝ​ຣັ່ງ ແລະ​ກໍ​ກ່າ​ວ​ຫາ​ຝ​ຣັ່ງ​ວ່າ ເຮັດ​ໃຫ້​ບັນ​ຫາ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຂອງ​ທະ​ວີບ​ຢູ​ໂຣບ​ເພີ້ມ​ຄວາມ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຂຶ້ນ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີເອມ​ມາ​ນູ​ແອ​ລ ມາກ​ຣົງ (Emmanuel Macron) ຂອງ​ຝ​ຣັ່ງເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ເມືອງ​ຕ່າງໆ ເພື່ອ​ກາ​ທາງ​ເຮັດ​ໃຫ້ຄວາມ​ວຸ້ນ​ວາຍ​ທີ່ກໍ່​ໂດຍ​ຂະ​ບວນ​ເສື້ອ​ກັກ​ສີ​ເຫລືອງມິດ​ງຽບລົງ, ວັນ​ທີ 7 ກຸມ​ພາ, 20196
ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີເອມ​ມາ​ນູ​ແອ​ລ ມາກ​ຣົງ (Emmanuel Macron) ຂອງ​ຝ​ຣັ່ງເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ເມືອງ​ຕ່າງໆ ເພື່ອ​ກາ​ທາງ​ເຮັດ​ໃຫ້ຄວາມ​ວຸ້ນ​ວາຍ​ທີ່ກໍ່​ໂດຍ​ຂະ​ບວນ​ເສື້ອ​ກັກ​ສີ​ເຫລືອງມິດ​ງຽບລົງ, ວັນ​ທີ 7 ກຸມ​ພາ, 20196

ເຫດ​ການນັ້ນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ພາຍ​ໃນ​ຂອງ​ອີ​ຕາ​ລີ, ທ່ານ ແມດ​ເຕ​ໂອ ຊາ​ລ​ວີ​ນີ (Matteo Salvini) ເອີ້ນ​ທ່ານ​ມາກ​ຣົງ (Macron) ວ່າ ``ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທີ່​ຂີ້​ຮ້າຍ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ'' ໃນ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ​ຜ່ານ​ມາ. ທ່ານກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຫວັງວ່າ ​ຜູ້​ປ່ອນ​ບັດ​ຊາວ​ຝ​ຣັ່ງ​ຈະ​ສົ່ງ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ໄປ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມາກ​ຣົງ (Macron) ຮູ້ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ມີ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ຢູ​ໂຣບ ໂດຍ​ການ​ສະ​ແດງ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕໍ່​ທ່ານ​ນາງ ມາ​ຣິນ ເລີ ປັງ (Marine Le Pen), ຜູ້​ນຳ​ອຽງ​ຂວາ​ຈັດທີ່​ທ່ານ Salvini ເປັນ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ນຳ​ນັ້ນ ຢູ່​ໃນ​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ຢູ​ໂຣບ.


ທ່ານ​ນາງ Von der Muhll ເອີ້ນ​ເຫດ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ວ່າ ເປັນ​ການ​ແຊກ​ແຊງ​ເຂົ້າ​ໃນລະ​ບົບ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງຝ​ຣັ່ງ ``ແບບຍອມ​ຮັບ​ເອົາ​ບໍ່​ໄດ້'' ແລະ​ກ່າວ​ວ່າ ເປັນ​ເລື້ອງ​ທີ່ບໍ່​ເຄີຍ​ມີມາ​ກ່ອນ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ສອງ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ ໄດ້​ຮ່ວມ​ກັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຫລັງ​ສົງ​ຄາມ​ໂລກ​ຄັ້ງ​ທີ 2.

ທ່ານລູຍ​ຈີ ດີ​ມາຍ​ໂອ (Luigi Di Maio), ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຂອງ​ອີ​ຕາ​ລີ ທີ່ໄດ້​ພົບ​ກັບ​ພວກ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຂະ​ບວນ​ການເສື້ອ​ກັກສີ​ເຫລືອງ​ຂອງ​ຝ​ຣັ່ງ
ທ່ານລູຍ​ຈີ ດີ​ມາຍ​ໂອ (Luigi Di Maio), ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຂອງ​ອີ​ຕາ​ລີ ທີ່ໄດ້​ພົບ​ກັບ​ພວກ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຂະ​ບວນ​ການເສື້ອ​ກັກສີ​ເຫລືອງ​ຂອງ​ຝ​ຣັ່ງ

ທ່ານ​ນາງ​ເວົ້າ​ວ່າ “ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ສຳ​ລັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ຢູ​ໂຣບ ບໍ່​ສາ​ມາດເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ຂາດ​ຄວາມ​ນັບ​ຖືຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຂອງ​ກັນ ແລະ​ກັນ ຫລື ເຄົາ​ລົບ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້ານັ້ນ​ວ່າເປັນ​ການ​ກະ​ທຳ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ໄດ້.”

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