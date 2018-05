ການສູ້ລົບ ລະຫວ່າງ ກຳລັງອັຟການິສຖານ ກັບພວກກະບົດ ເຮັດໃຫ້ 4 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ແລະ ອີກ 20 ຄົນບາດເຈັບ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງເມືອງ ຈາລາລາບັດ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກ ຂອງອັຟການິສຖານ

ກ່າວວ່າ ການຖິ້ມລະເບີດ ແລະ ການສູ້ລົບກັນ ລະຫວ່າງ ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບ

ແລະ ພວກກະບົດ ຍັງມີຢູ່ຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີປະຊາຊົນ 4 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ແລະ ອີກ

20 ຄົນ ບາດເຈັບ.

ສຽງລະເບີດແຕກຫຼາຍຄັ້ງ ແມ່ນໄດ້ຍິນ ກ່ອນທີ່ການສູ້ລົບ ຈະເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ ຢູ່ອ້ອມແອ້ມ

ແຂວງນານກາຣຮາຣ ທີ່ເປັນແຂວງທາງດ້ານການເງິນ ຂອງອັຟການິສຖານ.

ຍັງບໍ່ມີຝ່າຍໃດ ອອກມາອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນທັງທີເທື່ອນີ້.

Officials in the eastern Afghan city of Jalalabad say bombings and an ongoing gun battle between security forces and insurgents have killed four people and wounded 20 others.



The explosions were heard before the gunfight began around the Nangarhar provincial finance directorate.



There has been no immediate claim of responsibility.