ອະ​ດີດ​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ຈອນ ໂບ​ລ​ຕັນ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ ຈະ​ໄປ​ໃຫ້​ການ ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງຂອງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ຖ້າ​ຫາກ ສະ​ພາ​ສູງ​ ອອກ​ໝາຍຮຽກ​ຕົວ​ທ່ານ.

ເບື້ອງ​ຫລັງ​ໃນຄວາມ​ເຫັນ​ເມື່ອ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ຂອງ​ທ່ານ​ໂບ​ລ​ຕັນ ນັ້ນ ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ອາດມີ​ທ່າ​ແຮງວ່າ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ໃຫ້​ການ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ໃນ​ເລື້ອງ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ເປີ​ດ​ເຜີຍ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ເພື່ອ​ໃຫ້​ຢູ​ເຄ​ຣນ ເປີດ​ການ​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ແກ່​ທ່ານນັ້ນ.

ທ່ານ​ໂບ​ລ​ຕັນ ເປັນນຶ່ງໃນ​ຄະ​ນະ​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ຂອງທ່ານ​ທ​ຣຳ ປະ​ຈຳ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ​ຊຶ່ງ​ຜູ້​ນຳລະ​ດັບ​ສູງ​ ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຂອງ​ສະ​ພາສູງ ທ່ານ​ຊັກ​ຄ໌ ຊູ​ເມີ ​ກ່າວ​ວ່າ ຄວນ​ຖືກ​ເອີ້ນ​ຂຶ້ນ​ມາ​ໃຫ້​ການ ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ.

ແຕ່ຜູ້​ນຳ​ສຽງ​ສ່ວນຫຼາຍ​ຂອງສະ​ພາ​ສູງ ທ່ານ​ມິດ​ຈ໌ ແມັກ​ຄອນ​ແນ​ລ ຜູ້​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ປະ​ສານ​ງານ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ປະ​ຈຳ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ຂອງ​ທ​ຣຳ ​ເພື່ອ​ວາງ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ຢູ່ນັ້ນ ໄດ້ຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່​ການ​ຮຽກ​ຕົວ​ພະ​ຍານ​ໃດໆໂດຍ​ຊຸກ​ຍູ້​ໃຫ້​ຜູ້​ນຳ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ສູງໃຫ້ຕອບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້.

ທ່ານ​ຊັກ​ຄ໌ ຊູ​ເມີ ສະ​ມາ​ຊິ​ສະ​ພາ​ສູງ ແລະ​ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ສຽງ​ສ່ວນນ້ອຍ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາຂໍ ຄະ​ດີ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ແມ່ນອ່ອນ​ແອ​ຫຼາຍ ທີ່ບໍ່​ມີຄົນ​ຜູ້​ໃດ​ເລີຍ ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ ​ສາ​ມາດປົກ​ປ້ອງ​ທ່ານ​ໄດ້ ພາຍ​ໃຕ້​ຄຳ​ສາ​ບານ​? ຄະ​ດີ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ແມ່ນອ່ອນ​ແອ​ຫຼາຍ ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຜູ້​ໃດ​ເລີຍຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ ​ສາ​ມາດປົກ​ປ້ອງ​ທ່ານ​ໄດ້ ພາຍ​ໃຕ້​ຄຳ​ສາ​ບານ​.”

​ສຽງ​ສ່ວນຫຼາຍ​ໃນ​ຈຳ​ນວນສອງ​ສ່ວນ​ສາມ ຂອງສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາສູງ 100 ທ່ານ ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ ​ທີ່​ຈະຕັດ​ສິນ​ໃຫ້ທ່າ​ນ​ທ​ຣຳ ມີ​ຄວາມ​ຜິດ ​ເພື່ອປົດ​ທ່ານ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ຈາກ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ 20 ຄົນ ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຖ້າ​ຫາກ ບັນ​ດາ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ຈາກພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດທັງ​ໝົດ 47 ຄົນ​ ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ເອົາ​ຜິດ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ນຳ​ດ້ວຍ.

Former U.S. national security adviser John Bolton says he would testify at President Donald Trump's impeachment trial if the Senate subpoenas him.



Behind Bolton's comment Monday, Democrats could potentially get key behind-the-scenes testimony about Trump's efforts to get Ukraine to launch investigations to benefit himself politically.



Bolton is one of four Trump White House aides the top Senate Democratic leader (Chuck Schumer) says should be called to testify at the impeachment trial.



But the Senate Majority Leader ( Mitch McConnell) , who is coordinating trial strategy with Trump's White House lawyers, has balked at calling any witnesses, promoting a Democratic Senate leader to issue this retort.



(Senator Chuck Schumer, US Minority Leader)



"We ask, is the president's case so weak that none of the president's men can defend him under oath? Is the president's case is so weak that none of the president's men can defend him under oath."



A two-thirds majority in the 100-member Senate would be required to convict Trump to remove him from office, meaning at least 20 Republicans would have to turn against the president if all 47 Democrats also vote to convict him.