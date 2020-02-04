ທ່ານແດນນີລ ອາຣັບ ມອຍ ອະດີດຄູສອນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກາຍມາເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງເຄັນຢາ ທີ່ໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງມາເປັນເວລາດົນນານ ແລະໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນປະທານາທິບໍດີ ມາໄດ້ຫຼາຍປີ ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການປາບປາມ ແລະຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຍ້ອນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ມີຢ່າງແຜ່ຫຼາຍນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ຮວມອາຍຸໄດ້ 95 ປີ ອີງຕາມລາຍລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ການເສຍຊີວິດຂອງທ່ານ ມອຍ ໄດ້ຖືກປະກາດໂດຍ ປະທານາທິບໍດີ ອູຮູຣູ ເຄັນຢາ ໃນການກ່າວຖະແຫລງ ຢູ່ໂທລະພາບຂອງລັດ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ທ່ານ ມອຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປົກຄອງເຄັນຢາ ມາເປັນເວລາ 24 ປີ ໄດ້ເຂົ້າຮັກສາໃນໂຮງໝໍມາ ໄດ້ນຶ່ງເດືອນກວ່າແລ້ວ.
ເຖິງແມ່ນຈະຖືກເອີ້ນວ່າ ເປັນຈອມຜະເດັດການ ໂດຍບັນດາຜູ້ຕ້ອງຕິກໍຕາມ ທ່ານ ມອຍ ກໍຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຢ່າງແຂງຂັນ ຈາກຊາວເຄັນຢາຫຼາຍໆຄົນ ແລະໄດ້ຖືກມອງເຫັນວ່າ ເປັນຜູ້ທີ່ມີບົດບາດໃນການປອງດອງຊາດ ໃນເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າກຳອຳນາດ ຫຼັງຈາກທີ່ ປະທານາທິບໍດີ ໂຈໂມ ເຄັນຢາຕາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງປະເທດນັ້ນ ໄດ້ເສຍຊີວິດລົງ ເມື່ອປີ 1978 ໃນຂະນະທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່ນັ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ພວກຄົນບາງສ່ວນ ທີ່ເປັນພັນທະມິດກັບ ທ່ານ ເຄັນຢາຕາ ຜູ້ທີ່ລົ້ມປ່ວຍນັ້ນ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະປ່ຽນແປງລັດຖະທຳມະນູນ ເພື່ອກີດກັນທ່ານ ມອຍ ຊຶ່ງໃນເວລານັ້ນ ທ່ານເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າກຳອຳນາດຢ່າງອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອທ່ານເຄັນຢາຕາ ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ.
ສະນັ້ນແລ້ວ ທ່ານ ມອຍ ກໍໄດ້ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕໍ່ໄພຂົ່ມຂູ່ຫຼາຍຢ່າງ ໃນລະຫວ່າງຊ່ວງໄລຍະທີ່ບໍ່ແນ່ນອນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານ ຫລົບໜີຈາກບ້ານເກີດຂອງທ່ານ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Rift Valley ເມື່ອທ່ານໄດ້ຍິນຂ່າວຂອງການເສຍຊີວິດຂອງທ່ານເຄັນຢາຕາ ແລ້ວການກັບຄືນມາຂອງທ່ານ ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອ ໄດ້ຮັບການຄ້ຳປະກັນໃນດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ ເສຍກ່ອນເທົ່ານັ້ນ.
ໃນປີ 1982 ລັດຖະບານຂອງທ່ານມອຍ ກໍໄດ້ຊຸກຍູ້ຜ່ານລັດຖະສະພາ ການດັດແກ້ລັດຖະທຳມະນູນ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຄັນຢາ ກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີພັກດຽວ ຢ່າງສົມບູນແບບ. ໃນເວລາຕໍ່ມາ ປີດຽວກັນນັ້ນ ກອງທັບ ສາມາດລະງັບການພະຍາຍາມກໍ່ລັດຖະປະຫານໂດຍ ບັນດາສະມາຊິກຝ່າຍຄ້ານ ແລະພວກນາຍ
ທະຫານຈາກກອງທັບອາກາດຈຳນວນນຶ່ງ. ຢ່າງໜ້ອຍ 159 ຄົນ ໄດ້ຖືກສັງຫານ.
ຕໍ່ຈາກນັ້ນມາ ລັດຖະບານຂອງທ່ານມອຍ ກໍໄດ້ທຳການປາບປາມຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການຮັບມືກັບພວກທີ່ບໍ່ເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ອີງຕາມລາຍງານຂອງຄະນະກຳມາທິການຍຸຕິທຳທີ່ແທ້ຈິງ ແລະການປະນີປະນອມ ຂອງລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ປະເມີນຜົນການປົກຄອງຂອງທ່ານມົວ.
ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວດ້ານການເມືອງ ແລະພວກຄົນອື່ນໆ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກ້າຫານທີ່ຈະຄັດຄ້ານຕໍ່ການປົກຄອງຂອງທ່ານມອຍ ນັ້ນ ກໍໄດ້ຖືກຄວບຄຸມຕົວເລື້ອຍມາ ແລະຖືກທໍລະມານ ອີງຕາມລາຍງານດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປ ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການກັກຂັງ ແລະການລອບສັງຫານ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ລວມທັງການສັງຫານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ໂຣເບີດ ອູໂກ ນຳດ້ວຍ.