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ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ ຢູ່​​ໃນ​ຈີນ ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ພາບ ການເຮັດ​ວຽກ ​ຢູ່​ທີ່ນັ້ນ ແມ່ນ​ຊຸດ​ໂຊມ​ລົງ

​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ທີ່​ເຫັນ​ຢູ່ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ນຶ່ງແລວທາງ ນຶ່ງເສັ້ນທາງ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ປັກ​ກິ່ງ ໃນ​ທີ 15 ພຶດ​ສະ​ພາ 2017.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ກ​ານ​ສຳ​ຫຼວດ​ສະ​ບັບໃໝ່ ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ ທີ່ມີ​ຫ້ອງ​ການຢູ່ໃນປະ​ເທດ​ຈີນ
ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ ສະ​ພາບ​ການ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກໄດ້ຊຸດ​ໂຊມ​ລົງ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຄອມ​ມິວ​ນິ​ສ​
ດັ່ງ​ກ່າວ ໃນ​ປີ 2018.

ເກືອບ​ເຄິ່ງ​ນຶ່ງ​ຂອງສະ​ມາ​ຊິກ 109 ຄົນ ຂອງ​ສະ​ໂມ​ສອນ​ນັກ​ຂ່າວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຢູ່​ຈີນ
(FCCC) ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຕອບ​ຄ​ຳ​ຖາມ​ໃນການ​ສຳ​ຫຼວດ​ກ່າວ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຖືກ​ຕິດ​ຕາມ ໃນ​
ຂະ​ນະ​ທີ່​ຫຼາຍກວ່າ 90 ເປີ​ເຊັນ​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ໂທ​
ລະ​ສັບ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ເກືອບ​ນຶ່ງ​ສ່ວນ​ສີ່​ຂອງ​ພວກທີ່​ຕອບ​ຄ​ຳ​ຖາມໄດ້​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ ກ່ຽວ​
ກັບ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຈີນ ໄດ້​ຕິດ​ຕາມ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໂດຍໃຊ້​ລະ​ບົບ​ສີ້ງ​ຊອມ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ.

​ບັນ​ຫາທ້າ​ທາຍ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ທີ່​ນັກ​ຂ່າວຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ຢູ່ ​ກໍໄດ້​ແກ່ຂົງ​ເຂດ​ ​
ຊິນ​ຈຽງ ​ທາງພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ບ່ອນ​ທີ່​ຊາວ​ວີ​ເກີເກືອບ​ເຖິງ​ນຶ່ງ​ລ້ານ​ຄົນ
ແລະ​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຊາວ​ມຸ​ສ​ລິມກຸ່ມ​ອື່ນໆກຳ​ລັງຖືກ​ກັກຂັງຢູ່​ໃນ​ສູນ​ຄຸມ​ຂັງ​ຕ່າງໆ.
ສະ​ໂມ​ສອນ FCCC ກ່າວ​ວ່າ ​ຜູ້​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ 24 ຄົນຂອງຈຳ​ນວນ 27 ຄົນ ​ທີ່​ໄດ້​
ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຊິນ​ຈຽງ ກ່າວ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ມີ​ປະ​ສົບ​ການ​ ຖືກຮາວີ​ລົບ​ກວນ ໃນ​ຂະ​
ນະ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ ໂດຍທີ່ 19 ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ສອບ​ຖາມ ຫຼື​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ລືບ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ຫຼາຍ​ຄົນຍັງ​ໄດ້​ມີ​ປະ​ສົບ​ການຊັກຊ້າ ໃນ​ການ​ຂໍ​ຕໍ່​ວີ​ຊ​າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຫຼື​ຕໍ່​
ວີ​ຊາ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ ​ແຕ່​ພຽງສອງ​ສາມ​ເດືອນ ​ຊຶ່ງເປັນ​ຜົນ​ບັງ​ຄັບ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ອອກ
​ຈາກ​ຈີນ​ໄປ.

ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຄົນ​ນຶ່ງ ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຕໍ່ຜົນການ​ສຳ​ຫຼວດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃນ
ການ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວປະ​ຈຳ​ວັນ​ວ່າ "ບໍ່​ເປັນທີ່​ໜ້າ​ຖົກ​ຖຽງ” ແລະ​ບໍ່​ໄດ້​ສະ​ທ້ອນ​ເຖິງ​
ແນ​ວ​ຄິດຂອງ​ນັກ​ຂ່າວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທັງ​ໝົດ ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດຈີນ.​

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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