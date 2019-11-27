ການສົ່ງກຳປັ່ນຍາມຊາຍຝັ່ງ ຟີລິບປິນ ສອງລຳໄປທະເລ ຊູລູ ທຳມະດາແລ້ວອາດລົງທະບຽນເພື່ອໃຫ້ມີແສງແວັບວັບຢູ່ເທິງຈໍເຣດາຂອງການເຂື່ອນໄຂທາງທະເລຂອງໂລກ. ແຕ່ການຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ກຸ່ມກະບົດມຸສລິມຫົວຮຸນແຮງ ຂ້າມທະເລຈາກປະເທດອື່ນເຂົ້າໄປໃນ ຟີລິບປິນ ແມ່ນສອງຢ່າງທີ່ເຂົາເຈົ້າກຳລັງດີ້ນຮົນເພື່ອສະກັດກັ້ນ. ກອງທັບເຮືອ ຈີນ ໄດ້ມີຄວາມແຂງແກ່ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າຢູ່ຫ່າງອອກໄປເຊັ່ນກັນ, ແລະ ຈີນ ກໍຂັດແຍ້ງ ກ່ຽວກັບ ເຂດແດນໃນທະເລກັບ ຟີລິບປິນ ດ້ວຍ.
ຟີລິບປິນ ຕາມປະຫວັດສາດແລ້ວມີການປ້ອງກັນທີ່ອ່ອນແອ, ໂດຍສະເພາະໃນທະເລ. ຂໍ້ມູນການຄົ້ນຄວ້າຈາກເວັບໄຊ້ GlobalFirePower.com ໄດ້ຈັດໃຫ້ກອງກຳລັງຕິດອາວຸດຂອງ ຟີລິບປິນ ຢູ່ທີ່ອັນດັບທີ 64 ໃນໂລກ. ປະເທດທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງເຊັ່ນ ຈີນ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ຫວຽດນາມ ທັງໝົດມີອັນດັບສູງກວ່າ.
ບັນດານັກວິເຄາະເຊື່ອວ່າ ການລາດຕະເວດທະເລ ຊູລູ ຂອງລັດຖະບານ ມະນີລາ, ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 18 ພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຈະຄວບຄຸມທະເລຈີນໃຕ້ທີ່ຢູ່ກົງກັນຂ້າມດ້ວຍນັ້ນ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະເທດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນພ້ອມຢ່າງເປັນພິເສດໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເພື່ອຂະຫຍາຍການປ້ອງກັນປະເທດ. ຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ໄປເຖິງປະເທດໝູ່ເກາະນັ້ນຈາກຕ່າງປະເທດ ແມ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ມີກຳລັງໃຈຫຼາຍເປັນພິເສດ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານ ແອຣອນ ຣາເບນາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ມູນນິທິ ເສັ້ນທາງເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ ອາເຊຍ-ປາຊີຟິກ, ເຊິ່ງແມ່ນອົງການຄົ້ນຄວ້າໃນນະຄອນຫຼວງ ມະນີລາ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຖ້າມັນບໍ່ຖືກເຮັດໃຫ້ແລ້ວໄວ, ພວກເຮົາຈະບໍ່ມີກອງກຳລັງຍັບຢັ້ງຕິດອາວຸດ ຫຼື ຍາມຊາຍຝັ່ງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍ, ສະນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເງິນເພື່ອປັບປຸງສະຖະການທີ່ບໍ່ດີ.”
ປະທານາທິບໍດີ ຟີລິບປິນ ທ່ານ ໂຣດຣິໂກ ດູເຕີເຕ ໄດ້ກ່າວໃນເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາວ່າ ການໃຊ້ຢາເສບຕິດໄດ້ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນໃນສ່ວນນຶ່ງ ຍ້ອນຢາດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກລັກລອບນຳເຂົ້າ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງເວັບໄຊ້ຂ່າວພາຍໃນປະເທດ Philstar Global. ທ່ານໄດ້ສາບານໃນເວລາຖືກເລືອກເປັນປະທານາທິບໍດີໃນປີ 2016 ວ່າຈະລົບລ້າງຢາເສບຕິດ, ແລະ ຜູ້ວິຈານທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍແລ້ວໂດຍບໍ່ໄດ້ຖືກດຳເນີນຄະດີ.