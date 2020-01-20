ບໍລິສັດລົດ ຝອດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກາດການລົງທຶນ 82 ລ້ານໂດລາຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອຂະຫຍາຍການຜະລິດ, ເຊິ່ງຈະເລັ່ງການຫັນປ່ຽນຫາລົດໃຫຍ່ ໃນປະເທດຄອມມູນິສ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີກວ່າສຳລັບລົດຈັກທີ່ເປັນສັນຍາລັກຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ.
ບໍລິສັດຜະລິດລົດຍົນດັ່ງກ່າວຈະໃຊ້ເງິນເພື່ອຊື້ເຄື່ອງຈັກຕ່າງໆຄື ຫຸ່ນຍົນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີແນັດ, ເພີ່ມໂຮງເຮັດຕົວລົດຍົນ ແລະ ສີໃສ່ໂຮງງານຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ນອກນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນຍ, ແລະ ເພີ່ມກຳລັງແຮງງານຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າເຖິງປະມານ 1,000 ຄົນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງບໍລິສັດ ຝອດ ຫວຽດນາມ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ນັ້ນແມ່ນນຶ່ງໃນຕະຫຼາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດສຳລັບລົດຈາກຢູ່ໃນໂລກ, ແຕ່ລົດໃຫຍ່ແມ່ນກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຍິ່ງຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນມີເງິນທີ່ຈະຊື້ມັນເພື່ອການໃຊ້ສ່ວນຕົວ ຫຼື ຂັບໃຫ້ບໍລິສັດ Grab ແລະ Uber ໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.
ໃນປະເທດທີ່ມີປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 90 ລ້ານຄົນນັ້ນ, ການຂາຍລົດໃຫຍ່ໄດ້ມີເຖິງ 322,322 ຄັນຮອດເດືອນທັນວາຂອງປີກາຍນີ້, ເປັນການເພີ່ມຂຶ້ນ 12 ເປີເຊັນທຽບໃສ່ປີກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ອີງຕາມສະມາຄົມຜະລິດລົດຍິນ ຫວຽດນາມ ຫຼື VAMA.
ທ່ານ ຟາມ ວັນ ຊຸ່ງ, ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ທີ່ບໍລິສັດ ຝອດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການລົງທຶນໃໝ່ໃນການຜະລິດໃນທ້ອງຖິ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຕີບໂຕຍິງກວ່າເກົ່າ.” ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ເປັນນຶ່ງໃນບໍລິສັດຕ່າງປະເທດແຫ່ງທຳອິດ ທີ່ໄດ້ລົງທຶນໃນ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 1995.”
ບໍລິສັດຜະລິດລົດຂອງ ສະຫະລັດ ດັ່ງກ່າວໄດ້ເຂົ້າໄປໃນ ຫວຽດນາມ ຫຼັງຈາກລັດຖະບານ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ສິ້ນສຸດການເກືອດຫ້າມຕໍ່ປະເທດ ທີ່ໄດ້ເອົາຊະນະເຂົາເຈົ້າສອງທົດສະວັດກ່ອນໜ້ານີ້ໃນສົງຄາມ ຫວຽດນາມ.
ບໍລິສັດ ຝອດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຂະຫຍາຍການລົງທຶນອອກໄປໃນສອງປີຂ້າງໜ້າ ແລະ ຈຳນວນເກືອບສາມເທົ່າເປັນລົດ 40,000 ຄັນຕໍ່ປີ, ຢູ່ໂຮງງານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນແຂວງ ຮາຍ ເຊື່ອງ ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ.
Ford Vietnam has announced it is investing $82 million to increase production, which will speed up the transition to cars in a communist nation known more for the iconic motorbike.
The automaker will use the money to buy machines like internet-connected robots, add a body-and-paint shop to its factory outside Hanoi, and nearly double its workforce to approximately 1,000 people, Ford Vietnam said last week. The Southeast Asian nation is one of the biggest markets for motorbikes in the world, but cars are increasingly popular as more Vietnamese have the money to buy them for private use or to drive for Grab, the Uber of Southeast Asia.
In a nation of more than 90 million people, car sales reached 322,322 last year as of December, up 12% compared to the prior year, according to the Vietnam Automobile Manufacturers Association, or VAMA.
"The new investment in local production will help us grow even further," Pham Van Dung, managing director at Ford Vietnam, said. He
added: "We take pride in having been one of the first foreign companies to invest in Vietnam in 1995."
The U.S. carmaker entered Vietnam after Washington ended its trade embargo on the nation that had defeated it two decades prior in the Vietnam War.
Ford Vietnam said it would spread out the investment over two years and nearly triple the capacity, to 40,000 vehicles a year, at its factory in northern Hai Duong province.
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