ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ອາໄສຢູ່ ໄທ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນກັນ COVID-19

ການເຂົ້າຫາຢາວັກຊີນກັນ COVID-19 ຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດ ໄທ ແມ່ນຖືວ່າຍາກຫຼາຍໂດຍ ບໍ່ຕ້ອງເວົ້າເຖິງເລີຍຄົນຕ່າງປະເທດ. ໃນຂະນະທີ່ປະຊາກອນໃນປະເທດດັ່ງກ່າວມີພຽງ 5 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນຄົບແລ້ວ.
ເມື່ອສົມທຽບໃສ່ກັບປະເທດ ລາວ, ຄົນຢູ່ ລາວ ແມ່ນມີໂອກາດໄດ້ສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດຫຼາຍກວ່າ. ແຕ່ສຳລັບຄົນຢູ່ ໄທ ນັ້ນເຂົາເຈົ້າສາມາດສັກຢາໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຫຼືວ່າຈະຊື້ຢາວັກຊີນເອົາເອງ. ເຖິງແມ່ນຈະຈົກເງິນຈາກຖົງຊື້ເອງນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນງ່າຍໆ.
ຄົນລາວທີ່ສຶກສາຢູ່ປະເທດ ໄທ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພາກພາສາລາວ ກ່ຽວກັບ ການສັກຢາວັກຊີນໃນປະເທດດັ່ງກ່າວວ່າ “ສຳລັບສັກຢານ້ອງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສັກເທື່ອເພາະວ່າທາງການ ໄທ ເພິ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີນະໂຍບາຍ ເພາະວ່າເພິ່ນຈະຕ້ອງໃຫ້ລົງທະບຽນ ຄືກັບວ່າຈອງວັກຊີນໄວ້ກ່ອນແບບຊີ້ຫັ້ນນະຈະນັດມື້ມາສັກ. ສຳລັບປະຊາຊົນຄົນລາວທີ່ວ່າ ຫຼືວ່າ ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ວ່າຢູ່ໃນນີ້ເອງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບວັກຊີນຟຣີເທື່ອ ແຕ່ວ່າໃຜທີ່ຢາກຈະເສຍເງິນກໍຈະຕ້ອງໄດ້ຈອງຄືກັນເນາະ ຈະຕ້ອງຈອງນຳໂຮງໝໍເອກະຊົນບໍ່ແບບຊີ້. ແຕ່ວ່າກະຍັງເປັນເລື່ອງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍກັບການເຂົ້າເຖິງວັກຊີນ, ຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນຫັ້ນນະ.”
ຢູ່ປະເທດ ລາວ, ລັດຖະບານແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວັກຊີນຫຼາຍຊະນິດຜ່ານໂຄງການ COVAX. COVAX ແມ່ນການນຳພາຮ່ວມກັນໂດຍ Gavi ຊຶ່ງແມ່ນພັນທະມິດດ້ານວັກຊີນ, ອົງ ການ WHO ແລະ CEPI ທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການຢູນິເຊັຟ, ທະນາຄານໂລກ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ອື່ນໆ.
ໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ, ລັດຖະບານ ລາວ ກໍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ Johnson & Johnson 1,008,000 ໂດສ ຈາກປະ ຊາຊົນ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ.
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