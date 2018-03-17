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​ຈະມີລົດ​ ທີ່​ບິນ​ໄດ້ ອອກມາຂາຍ ໃຫ້ຄົນໃຊ້ ໃນປີໜ້ານີ້

ລົດບິນໄດ້ຂອງບໍລິສັດ AeroMobil ທີ່ສາມາດບິນໄດ້ສູງເຖິງ 3,048 ແມັດ (10,000 ຟຸດ.) ໄກ 700 ກິໂລແມັດ ນໍາໄປວາງສະແດງທີ່ ງານວາງສະແດງ ດ້ານຜະລິດຕະພັນ ການບິນຄັ້ງທີ 52 ຢູ່ນະຄອນປາຣີ, ປະເທດຝຣັ່ງໃນວັນທີ 17 ມິຖຸນາ, 2017. REUTERS/Pascal Rossignol - RC12720A7D60

ເຊົາເວົ້າ​ເຖິງ​ເລື່ອງ​ລົດ​ທີ່​ແລ່ນ​ໂດຍ​ບໍ່ຕ້ອງມີ​ຄົນ​ຂັບຊາ! ແລ້ວ​ໃຫ້ຫັນ​ມາ​ວາດພາບ​ເບິ່ງ
​ອະນາຄົດ ທີ່​ອັ່ງອໍ​ໄປ​ດ້ວຍ​ລົດ​ທີ່​ບິນ​ໄດ້. ການ​ອອກ​ແບບ​ຄັ້ງຫລ້າສຸດຂອງ​ລົດ​ປະ​ເພດ​
ດັ່ງກ່າວ​ ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ເນ​ເທີ​ແລນ ບ່ອນ​ທີ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ມີ​ແຜນ​ທີ່​ຈະນໍາເອົາ​ການ​
ປະສົມ​ປະສານ​ກັນລະຫວ່າງ​ເຮືອບິນ​ເຮ​ລິ​ຄອບ​ເຕີ​ນ້ອຍ ​ແລະ​ລົດ​ແຂ່ງອອກມາສູ່ສາຍ
ຕາຂອງປວງຊົນ. ຈອດ​ຈ໌ ພິວ​ຕິກ (George Putic), ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ມີ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງ​ບົວ​ສະຫວັນ ຈະ​ນໍາລາຍລະອຽດ​ມາສະ​ເໜີທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ເຊີນຟັງສາລະຄະດີເລື່ອງລົດບິນໄດ້
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ສົມມຸດ​ວ່າ​ ທ່ານ​ມີ​ເງິນ​ເຫລືອ​ແຮ​ຖົງ​ໄວ້​ ປະມານ 6 ​ແສນ​ໂດ​ລາ ​ແລະ​ມີ​ບ່ອນ​ເໝາະສົມ
ສໍາລັບ​ໃຫ້​ລົດ​ບິນຂຶ້ນ ​ແລະລົງ​ຈອດ​ໄດ້ ລົດ​ບິນ​ໄດ້​ ທີ່​ມີ​ສອງ​ບ່ອນ​ນັ່ງ​ ທີ່​ຊື່ວ່າ ປາລ-ວີ
ລີ​ເບີ​ທີ (PAL-V Liberty) ລໍານີ້ ສາມາດທີ່ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄວາມ​ເພີດ​ເພີນ​ໄດ້ຫລາຍ.

​ການ​ເຮັດ​ລົດ​ບິນ​ໄດ້​ນີ້ ແມ່ນ​ອີງ​ໃສ່ແນວ​ຄວາມ​ຄິດ ​ກ່ຽວກັບລົດ​ຈັກ​ທີ່​ບິນ​ໄດ້ທີ່​ໃຊ້ໝາກ
ປິ່ນຕັ້ງຂຶ້ນຊື່ຢູ່​ຂ້າງ​ຫລັງນັ້ນ ​ເພື່ອ​ພັກ​ດັນ​ມັນ​ໃຫ້ແລ່ນ​ໄປ​ທາງໜ້າ ​ແລະ​ໃຊ້​ໃບ​ພັດ​ຢູ່​ເທິງ
​ຫົວທີ່​ບໍ່​ຕ້ອງໃຊ້​ໄຟເພື່ອ​ປິ່ນ​ນັ້ນ ເຮັດໃຫ້​ມັນ​ຄຶງ​ຕົວບິນຢູ່​ເທິງ​ອາກາດ​ໄດ້.

ມີ​ເຮືອບິນ​ຈໍານວນນຶ່ງ​ທີ່ຄ້າຍຄື​ກັນນີ້ຢູ່ ​ແຕ່​ວ່າ​ພາຫະນະ​ຊະນິດ​ນີ້ ມັນມີບ່ອນຂັບ​ທີ່ມີ​
ເຄື່ອງ​ປົກຫຸ້ມ​ໄວ້ ​ແລະ​ມີ​ຕີນ​ໃຫຍ່​ສາມ​ຕີນເພື່ອໃຊ້ໃນ​ເວລາ​ຢຸດ​ບິນແລ້ວ​ຂັບ​ໄປ​ຕາມ
​ຖະໜົນ.

ທ່ານ ​ໂຣ​ເບີດ ດິງ​ເຈິ​ແມນ​ສ໌ (Robert Dingemanse), ຫົວໜ້າ​ບໍລິຫານຂອງ​ບໍລິສັດ
ປາລ-ວີ ລີ​ເບີ​ທີ (PAL-V Liberty) ​ເວົ້າວ່າ ມັນ​ມີ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຫລາຍ​ເພາະວ່າ
ໃນ​ກໍລະນີ​ທີ່​ເຄື່ອງຈັກຂອງ​ລົດ​ບິນ​ນີ້​ຢຸດ​ເຮັດ​ວຽກ ໃບ​ພັດທີ່​ຢູ່​ເທິງ​ຫົວນັ້ນ ຈະໃຊ້​ເປັນ
​ຄື​ກັນ​ກັບ​ຈ້ອງ. ​ເພື່ອ​ໃຫ້ມີ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ເພີ້ມຂຶ້ນ ​ລົດຈັກທີ່​ບິນ​ໄດ້​ນີ້ມີ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ສອງ
​ໜ່ວຍ.

ທ່ານ ​ໂຣ​ເບີດ ດິງ​ເຈິ​ແມນ​ສ໌ ອະທິບາຍ​ວ່າ “ສະນັ້ນ ​ເມື່ອ​ໃດເຄື່ອງ​ຈັກ​ໜ່ວຍ​ນຶ່ງ
​ຫາກໃຊ້​ການບໍ່​ໄດ້ ຊຶ່ງກໍ​ບໍ່ຄ່ອຍ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນດອກ ​ເພາະວ່າ​ມັນ​ເປັນ​ເຄື່ອງຈັກ
ເຮືອບິນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮັບຮອງ​ແບບເກີນ​ຄວາມ​ຕ້ອງການມາແລ້ວ, ​ແຕ່​ຖ້າ​ຫາກ
​ວ່າ​ມັນ​ໃຊ້​ການບໍ່​ໄດ້ແທ້ ທ່ານ​ກໍ​ຍັງ​ມີ​ເຄື່ອງ​ຈັກອີກ​ໜ່ວຍ​ນຶ່ງຢູ່ ​ແລະໂດຍ​ການ
​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ໜ່ວຍນີ້ ທ່ານ​ກໍ​ຍັງ​ຈະສາມາດ​ບິນ​ໄປ​ໄດ້​ໄກ​ຫລາຍ​ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາ
​ບ່ອນ​ທີ່​ມັນຈະສາມາດ​ລົງ​ຈອດ​ໄດ້.”

ລະ​ບົບທຸກ​ຢ່າ​ງ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການທົດ​ລອງຢ່າງ​ລະອຽດລະ​ອໍ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນຄວາມ
​ກົດ​ດັນ​ທຸກ​ປະ​ເພດ.

ບໍລິສັດປາລ-ວີ ລີ​ເບີ​ທີ (PAL-V Liberty) ມີ​ພວງ​ມະ​ໄລ ​ແລະ​ຄັນ​ເບ​ກ ​ແລະ​ຄັນ
ເລັ່ງ​ແບບ​ມາດຕະຖານ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ການບິນ​ຍິ່ງ​ງ່າຍ​ໄປ​ກວ່ານັ້ນອີກ
ຊຶ່ງ​ມີ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຄັນ​ເລັ່ງ ​ແລະ​ຄັນ​ໃສ່​ເຈຍ.

ທ່ານດິງ​ເຈິ​ແມນ​ສ໌ ອະທິບາຍ​ເພີ້ມ​ເຕີມ​ວ່າ “​ໂດຍ​ການ​ໃຊ້​ຄັນ​ເຈຍ ​ເຮົາ​ກໍຈະສາ
ມາດບັງຄັບໃຫ້​ໃບ​ພັດ​ປ່ຽນທິດ​ທາງ​ໄປມາໄດ້ ສະ​ນັ້ນ ຖ້າ​ເຮົາ​ຫັກ​ມັນ​ໄປ​ກໍ້າ​ຊ້າຍ
ມັນກໍ​ຈະ​ໄປ​ທາງ​ຊ້າຍ ​ແລະ​ຖ້າ​ເຮົ​າປິ່ນ​ມັນ​ໄປ​ກໍ້າ​ຂວາ ມັນ​ກໍ​ຈະ​ໄປທາງ​ຂວາ.
​ແລະ​ຖ້າ​ເຮົາ​ຍູ້​ມັນ​ໄປ​ທາງໜ້າ ມັນ​ກໍ​ຈະ​ບິນໄປ​ໄວ​ຂຶ້ນ.”

ການປ່ຽນຈາກລົດ​ໃຫ້​ເປັນ​ລົດ​ບິນ ​ແລະ​ມັນ​ກໍກັບ​ມາ​ເປັນ​ລົດ​ອີກ​ແມ່ນ​ເປັນ​ໄປ
​ແບບ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ຢ່າງເຕັມ​ສ່ວນແລະຈະ​ໃຊ້​ເວລາ​ພຽງ​ແຕ່ 10 ນາທີ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ມັນ​ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ທີ່​ຫີ​ວກະຫາຍ​ນໍ້າມັນ​ທີ່​ເຜົາໄໝ້ນໍ້າມັນ​ທຳມະ
ດາທີ່ໃສ່ລົດ ປະມານ 7 ລິດ​ ຕໍ່ຊົ່ວ​ໂມງ​ໂດຍ​ທີ່​ມີ​ການບິນ​ໃນ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງ​ສຸດ
​ປະມານ 180 ກິ​ໂລ​ແມັດ ຕໍ່ຊົ່ວ​ໂມງ ​ແລະ​ນໍ້າມັນ​ຖັງ​ນຶ່ງ ​ແມ່ນໄປ​ໄດ້ໃນ​ລະດັບ
​ປະມານ 500 ກິ​ໂລ​ແມັດ. ​

ຕ້ອງ​ມີ​ໃບ​ອະນຸຍາດຂັບ​ເຮືອບິນ ຈຶ່ງຈະຂັບລົດບິນນີ້ໄດ້ ​ແຕ່​ວ່າການ​ຝຶກ​ຂັບ
​ແມ່ນໄລ່​ເປັນ​ຊົ່ວ​ໂມງ ​ແທນ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ມື້.

ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ຈ່າຍ​ຂັ້ນຕົ້ນສໍາລັບ​ການ​ຂາຍ​ລົດ​ບິນໃນ​ຄັ້ງທໍາ​ອິດ
ນີ້​ແລ້ວ ຊຶ່ງ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ອອກ​ມາສູ່ຕະຫຼາດ​ໃນ​ປີ 2019 ນີ້.

​ເບິ່ງ​ວີ​ດິ​ໂອ​ກ່ຽວກັບ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ

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