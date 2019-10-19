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ສຸຂະພາບກັບວິທະຍາສາດ

ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າພົບ​ວ່າ ໄຂ້ຫວັດ​ໃຫຍ່ ອາດພາ​ໃຫ້​ເປັນ ໂຣກ​ຫົວ​ໃຈ ແລະ​ບັນ​ຫາ​​ສຸ​ຂະ​ພາບ ອື່ນ​ໆ ໄດ້

​ທ່ານ B.K. Morris ສັກ​ຢາກັນ​ໄຂ້​ຫວັດ​ໃຫຍ່​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແລະ​ຮັບ​ໃຊ້​ມວນ​ມະ​ນຸດ​ຂອງ ສ​ະຫະ​ລັດ. ທ່ານ Alex Azar ຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫລງ​ຂ່າວ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ, ວັນ​ທີ 26 ກັນ​ຍາ, 2019

ລະ​ດູ​ການ​ຄົນ​ເປັນໄຂ້ຫວັດ​ໃຫຍ່ໄດ້​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ແລ້ວ ຢູ່​ໃນຊີກໂລກ​ເໜືອ. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າມັນ​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຕົ້ນໆ​ ຂອງ​ລະ​ດູ​ການ​ກໍ​ຕາມ ແຕ່ກໍ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ມາ ວ່າມີ 2 ຄົນ​ແລ້ວ​ ທີ່​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໄປ ​ຍ້ອນ​ພະ​ຍາດນີ້. ຜູ້ນຶ່ງ​ແມ່ນ​ເດັກ​ນ້ອຍ ແລະ​ອີກ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ແມ່ນ​ຜູ້​ໃຫຍ່ທີ່​ມີ​ອາ​ການ​ປ່ວຍ​ຊຳ​ເຮື້ອ​ມາ​ແຕ່​ດົນ​ນານ ແຕ່​ກໍ​ປາ​ກົດ​ວ່າຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ແຂງ​ແຮງ​ດີ ກໍ​ຍັງ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຍ້ອນ​ໂຣກ​ໄຂ້​ຫວັດໃຫຍ່ ​ນີ້ຄື​ກັນ. Carol Pearson ນັກ​ຂ່າວ​ຂອງວີ​ໂອ​ເອ ມີ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງ​ບົວ​ສະ​ຫວັນ ຈະ​ນຳ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັດ​ນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານກ່ຽວ​ກັບ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຂອງ​ໄຂ້​ຫວັດ​ໃຫຍ່
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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​ຄົນ​ທີ່​ຂ້ອນຂ້າງວ່າ​ຈະ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຍ້ອນ​ໄຂ້​ຫວັດໃຫຍ່ມັກ​ຈະ​ແມ່ນ​ຄົນ​ທີ່​ຍັງ​ນ້ອຍໆ ແລະແກ່​ຊະ​ລາຫລາຍແລ້ວ.

ສ່ວນຄົນ​ອື່ນໆ ທີ່​ສ່ຽງ​ໄພ​ຕໍ່​ການ​ເປັນ​ພະ​ຍາດນີ້ ແມ່ນ​ແມ່​ຍິງ​ທີ່​ຖື​ພາ ແລະ​ພວກ​ທີ່​ມີ​ໂຣກ​ຊຳ​ເຮື້ອ. ແຕ່​ກໍ​ປາ​ກົດ​ວ່າຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ແຂງ​ແຮງ​ກໍ​ຍັງ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຍ້ອນ​ໂຣກ​ໄຂ້​ຫວັດ​ໃຫຍ່ນີ້ເຊັ່ນ​ກັນ.

ນາງເຈນ ລຸດ​ວິນ (Jen Ludwin) ບໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຫຍັງ​ເລີຍ ​ໃນ​ຕອນ​ທີ່​ລາວ​ຍ່າງ​ເຂົ້າ​ມາ​ຍ້ອນ​ເປັນ​ໄຂ້​ຫວັດ​ໃຫຍ່. ລາວ​ມີ​ອາ​ຍຸໄດ້ 23 ປີ ແລະ​ກໍ​ມີ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ແຂງ​ແຮງ​ດີຍົກ​ເວັ້ນ​ແຕ່​ເປັນ​ໄຂ້​ນີ້​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ນາງ ເຈນ ລຸດ​ວິນ (Jen Ludwin), ຄົນ​ເຈັບ​ຢູ່​ສູນ​ການ​ແພດ​ ເວັກ​ຊ໌ເນີ (Wexner) ຂອງມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ລັດ​ໂອ​ຮາຍ​ໂອເວົ້າ​ວ່າ:
"ຂ້ອຍຄິດວ່າ, ເຈົ້າ​ຮູ້​ບໍໍ່, ຂ້ອຍ​ຈະ​ນອນ​ຢູ່​ເທິງຕຽງນີ້​ 7 ມື້ ແລະ​ຂ້ອຍ​ກໍ​ຈະ​ສູ້​ກັບ​ມັນໃຫ້ຫາຍໄປ ແລະ​ຂ້ອຍ​ກໍ​ຈະ ‘​ດີ​ລະ​ບັດ​ນັ້ນ’. ແຕ່​ວ່າ ຂ້ອຍ​ຄິດ​ຜິດຂະ​ໜາດ​ເລີຍ."

ອະ​ໄວ​ຍະ​ວະ​ຂອງ​ນາງ ລຸດ​ວິນ (Ludwin) ເລີ້ມ​ອ່ອນ​ແອ​ລົງ, ລວມ​ທັງ​ປອດ​ຂອງ​ນາງອີ​ກດ້ວຍ. ນາງ​ເລົ່າ​ສູ່ຟັງ​ວ່າ:
"ຂ້ອຍຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ທີ່​ຖືກ​ກະ​ທົບ​ຢ່າງ​ແຮງ​ຈາກ​ການ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ຢູ່ແລ້ວ ແລະ ເຫັນ​ວ່າ​ອະ​ໄວ​ຍະ​ວະ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ຂ້ອຍເລີ້ມ​ເຮັດ​ວຽກ​ບໍ່​ໄດ້. ນອກ​ຈາກນັ້ນ​ແລ້ວ, ຂ້ອຍກໍ​ມີ ARDS (Acute respiratory distress syndrome), ທີ່​ເປັນ​ອາ​ການ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ຫາຍ​ໃຈ​ມີ​ບັນ​ຫາ​ຢ່າງ​ແຮງ ແລະ​ຈາກນັ້ນ ກໍ​ແມ່ນ DIC (Disseminated intravascular coagulation) ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂ້ອຍມີ​ເລືອດ​ຕົກ​ໃນ ແລະ​ເລືອດກ້າມຢູ່​ຕາມ​ຕີນ​ຕາມ​ມື. ແລະ​ອາ​ການ​ສົນ​ທັງ​ໝົດ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນຮວມ​ເຂົ້າ​ກັນພາ​ໃຫ້ມີ​ເນື້ອ​ທີ່​ເນົ່າຢູ່​ຕາມ​ແຂນ​ຂາ​ຂອງ​ຂ້ອຍ, ແລະຂ້ອຍ​ກໍ​ໄດ້ກາຍ​ເປັນ ຄົນຖືກ​ຕັດ​ແຂນ ຕັດ​ຂາ​ອອກ​ໃຫ້​ກຸດ​ໄປ."

ດ​ຣ. ເອີ​ຣິກ ແອັດ​ຄິນ​ສ໌ (Eric Adkins), ທີ່ສູນ​ກາງ​ການ​ແພດເວັກ​ສ໌​ເນີ ຂອງ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ລັດ​ໂອ​ຮາຍ​ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ວ່າ:
"ປະ​ຕິ​ກິ​ລິ​ຍາ​ຕອບ​ໂຕ້​ຂອງ​ຮ່າງກາຍ​ຕໍ່​ການ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ເປັນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຄືນທີ່ມີການອັກ​ເສບຢ່າງ​ໃຫຍ່ ທີ່​ສາ​ມາດພາ​ໃຫ້​ເກີດບັນ​ຫາ​ຕ່າງໆໄດ້​ຫລາຍ​ຢ່າງ​ຢູ່​ໃນ​ອະ​ໄວ​ຍະ​ວະ​ທັງຫລາຍ​.”

ແຕ່​ວ່າ ເປັນ​ຫຍັງ​ຄົນ​ທີ່​ມີສຸ​ຂະ​ພາບສົມ​ບູນ​ດີ​ຈຶ່ງ​ເກີດ​ມີ​ບັນ​ຫາ​ໃນ​ຫົວ​ໃຈທີ່ສືບ​ເນື່ອງ​ມາ​ຈາກ​ການ​ເປັນ​ໄຂ້​ຫວັດໃຫຍ່? ພວກ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າໃນ​ໂຮງ​ຮຽນ​ແພດ​ສາດ​ຂອງ​ລັດ​ໂອ​ຮາຍ​ໂອ ​ພົບ​ວ່າ​ມີ​ການ​ເຊື່ອ​ມໂຍງ​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ພະ​ຍາດ​ເຫລົ່າ​ນີ້.

ດ​ຣ. ເຈກັບ ຢຸນ​ທ໌ (Jacob Yount) ຈາກໂຮງ​ຮຽນ​ແພດ​ສາດ​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ລັດ​ໂອ​ຮາຍ​ໂອເວົ້າ​ວ່າ:
"ພວກ​ເຮົາ​ຜະ​ລິດ​ທາດ​ໂປ​ຣ​ຕິນ​ອັນ​ນີ້ ແລະ​ມັນສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ບໍ່​ໃຫ້​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ ເຂົ້າ ໄປ​ໃນ​ແຊ​ລ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ."

ດ​ຣ. ຢຸນ​ທ໌ (Yount) ແລະ​ທີມ​ງານນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຂອງ​ເພິ່ນໄດ້​ພົບ​ວ່າບາງ​ຄົນ​ກໍ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທາງພັນທຸ​ກຳ​ທີ່ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ການ​ຜະ​ລິດ​ທາດ​ໂປ​ຣ​ຕິນອັນ​ນັ້ນ, ແລະ​ເມື່ອບໍ່​ມີມັນ​ແລ້ວ ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສໄຂ້​ຫວັດ​ໃຫຍ່ກໍອາດ​ຈະ​ເຂົ້າໄປເຮັດ​ໃຫ້​ຫົວ​ໃຈຕິດ​ເຊື້ອ​ພະ​ຍາດນີ້ ແລະ​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ໂຣກ​ຫົວ​ໃຈ​ລົ້ມ​ແຫລວ.

ດ​ຣ. ຢຸນ​ທ໌ (Yount) ເວົ້າ​ອີກວ່າ:
"ທີ່​ຈິງ​ແລ້ວ ​ມັນ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າທີ່ກຳ​ລັງເດີນ​ຜ່ານ​ຫົວ​ໃຈ​ນັ້ນ​ໄດ້."

​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ດັ່ງ​ກ່າວອາດ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ບັນ​ດາ​ທ່ານ​ໝໍໃຫ້ສາ​ມາດປິ່ນ​ປົວ​ຄົນ​ປ່ວຍ​ເປັນພະ​ຍາດ​ໄຂ້​ຫວັດ​ໃຫຍ່​ໄດ້ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ.

ດ​ຣ. ແອັດ​ຄິນ​ສ໌ (Adkins) ກ່າ​ວ​ມ້ວນ​ທ້າຍ​ວ່າ:
"ຖ້າ​ຫາກທ່າ​ນ​ຮູ້​ລ່ວງ​ໜ້າວ່າ​ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຂາດ​ພັນ​ທຸ​ກຳ ແລ້ວທ່ານ​ກໍອາດຈະ​ສາ​ມາດຈັດ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ທາງ​ການ​ແພດ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃຫ້​ແຕກ​ຕ່າງ​ອອກ​ໄປໄດ້."

ແຕ່​ວ່າ ດຽວນີ້ ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ກໍ​ຄືໄປ​ສັກ​ຢາ​ກັນ​ໄຂ້​ຫວັດ​ໃຫຍ່. ພວກ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ເວົ້າ​ວ່າ ຫລາຍ​ລ້າ​ນ​ຄົນ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໂລກ ຊຶ່ງ​ລວມ​ທັງປະ​ມານ 1 ສ່ວນ 5 ຂອງ ຄົນທີ່​ມີ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ຈີນ ອາດ​ຈະ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງທາງກຳ​ມະພັນນີ້. ບັດ​ນີ້ ພວກ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໃຈແລ້ວວ່າ​ແມ່ນ​ຫຍັງ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ບັນ​ຫາ​ໄດ້ແລ້ວ, ​ເຂົາ​ເຈົ້າກຳ​ລັງ​ຊອກ​ຫາວິ​ທີ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ປ້ອງ​ກັນ ຫລື​ຕ່າວ​ປີ້ນ​ອາ​ການ​ສັບ​ສົນຂອງ​ຫົວ​ໃຈ​ນັ້ນ ​ໄດ້ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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