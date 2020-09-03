ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ເອເຊຍ

ການຫລົບໜີໄປຂອງຄົນ ຮົງກົງ ຄືຂອງຂວັນ ທີ່ທ່ານ ‘ສີ ຈິ້ນຜິງ ເອົາໃຫ້ແກ່ໂລກ’

ທ່ານ Jimmy Lai, ຜູ້ມີອິດທິພົນໃນວົງການຂ່າວສານ ໄປເຖິງສະຖານີຕໍາຫລວດເພື່ອເຂົ້າໄປລາຍງານຕົວຊຶ່ງເປັນການປະຕິບັດສ່ວນນຶ່ງຕາມເງື່ອນໄຂໃນການປະກັນຕົວຂອງເພິ່ນອອກຈາກການຄຸມຂັງຢູ່ໃນຮົງກົງ ໃນວັນທີ 1 ກັນຍາ, 2020

ສອງເດືອນພາຍຫລັງທີ່ກົດໝາຍແຫ່ງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ ຈີນ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໃນ ຮົງກົງ ເມືຶອງດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບການປົກກະຕິແບບໃໝ່.

ການບຸກລຸກຂອງລັດຖະບານເຂົ້າໄປໂຮງການຂອງໜັງສືພິມຕ່າງໆ ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ສິງຫາ ເມື່ອເຈົ້າໜ້າທີ່ນອກເຄື່ອງແບບຫລາຍສິບຄົນໄດ້ໄປທີ່ຫ້ອງການໜັງສືພິມ Apple Daily ຊຶ່ງເປັນໜັງສືພິມທ້ອງຖິ່ນແຫ່ງນຶ່ງ. ໃນຕອນເຊົ້າໆ ຂອງມື້ນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈັບກຸມທ່ານ ຈິມມີ ລາຍ, ຜູ້ມີອິດທິພົນທາງດ້ານຂ່າວສານ ທີ່ສະໜັບສະໜຸນປະຊາທິປະໄຕ ແລະເປັນເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ Next Digital ຊຶ່ງ ເປັນບໍລິສັດແມ່ຂອງໜັງສືພິມ Apple Daily ນັ້ນ ໃນຂໍ້ຫາວ່າສໍ້ໂກງ ແລະຮ່ວມມືກັນກັບອໍານາດຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງເປັນການເຮັດຜິດກົດໝາຍຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດໃໝ່.

ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ກະທໍາຕໍ່ທ່ານລາຍ ແລະໜັງສືພິມ Apple Daily ມີຂຶ້ນໃນນຶ່ງອາທິດ ຫລັງຈາກສະຫະລັດໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ທ່ານນາງ ແຄຣີ ແລມ, ຫົວໜ້າຜູ້ບໍລິຫານຂອງຮົງກົງ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຄົນອື່ນອີກ 10 ທ່ານ ທີ່ໄດ້ “ທໍາລາຍສິດໃນການປົກຄອງຕົນ ເອງຂອງຮົງກົງ ແລະຈໍາກັດສິດເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ ຫລືໂຮມຊຸມນຸມກັນຂອງພົນລະເມືອງ ຮົງກົງ.”

ຫົວໜ້າບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ Next Digital, ທ່ານກິມ-ຮຸງ ເຈີງ (Kim-hung Cheung), ທ່ານຣອຍສຕັນ ໂຈວ (Royston Chow), ຫົວໜ້າດ້ານການເງິນ, ແລະທ່ານ ຕັດ-ເຄວັນ ໂຈວ (Tat-kuen Chow), ຫົວໜ້າຝ່າຍດໍາເນີນກິດຈະ ການ ກໍໄດ້ຖືກຈັບກຸມເຊັ່ນກັນ. ທ່ານລາຍ ແລະຫົວ ໜ້າຜູ້ບໍລິຫານຄົນອື່ນໆ ໄດ້ຖືກ ປ່ອຍຕົວໂດຍມີເງິນຄໍ້າປະກັນຕົວ.

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ອອກໝາຍຈັບທ່ານ ມາກ ໄຊມອນ (Mark Simon), ມືຂວາຂອງທ່ານລາຍ ແລະເປັນຄົນສັນຊາດອາເມຣິກັນ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນນີ້ ຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ ໂດຍທີ່ຊັບສິນຂອງທ່ານຖືກຢຶດຢູ່ໃນຮົງກົງ. ທ່ານ ໄຊມອນ (Simon) ທີ່ຖືວ່າ ຮົງກົງເປັນບ້ານຂອງຕົນພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ໄປອາໄສຢູ່ທີ່ນັ້ນໄດ້ສອງທົດສະວັດແລ້ວ ເວົ້າວ່າ ຕົນຈະບໍ່ກັບໄປຫັ້ນອີກ.

ທ່ານກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພະແນກພາສາຈີນກາງໃນການສໍາພາດພິເສດວ່າ “ຮົງກົງ ເປັນບ້ານຢູ່ທີ່ຂ້ອຍເລືອກ. ຈະເວົ້າອີກຢ່າງນຶ່ງກໍແມ່ນວ່າ ຂ້ອຍຮັກ ຮົງກົງ. ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເສົ້າໃຈແທ້ໆ ເມື່ອຮູ້ວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດກັບໄປຍັງທີ່ນັ້ນໄດ້ອີກ ບາງທີກໍອາດຈະເປັນເວລາອີກດົນເລີຍ.”

ການກັບຄືນໄປມີຄວາມໝາຍວ່າຈະພົບບັນຫາທາງກົດໝາຍ ທີ່ທ່ານ ໄຊມອນ (Simon) ເອີ້ນວ່າ ເປັນການ “ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫັນເຫຄວາມສົນໃຈ” ສໍາລັບທຸກຄົນ ຊຶ່ງເປັນບາງ ສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ທ່ານບໍ່ຢາກໃຫ້ເປັນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG