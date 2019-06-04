ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ທຸລະກິດ-ເທັກໂນໂລຈີ

ກອງ​ປ​ະ​ຊຸມ ສ​ປ​ຊ ຮຽກ​ຮ້ອງ ໃຫ​້​ຄົ້ນ​ຄິດ ຫາ​ວິ​ທີ ເພື່ອຫຼີກ​ລ່ຽງ​ວິ​ກິດ​ການ

UN Habitat Assembly Calls for Innovations
Embed
UN Habitat Assembly Calls for Innovations

No media source currently available

0:00 0:02:09 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ເຊີນ​ຊົມ​ວິ​ດີ​ໂອ ກ່ຽວ​ກັບ ລາຍ​ງານນີ້.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະ​ຊາ​ກອນ​ຂອງ​ທະ​ວີບ ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ສອງ​ເທົ່າ​ພາຍ​ໃນ​ປີ 2050,
ໝາຍຄວາມວ່າ ມັນຈະມີຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂຶ້ນ ສຳລັບທີ່ຢູ່ອາໄສໃນທະວີບດັ່ງກ່າວ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຂໍໃຫ້ບັນດານັກວາງຜັງເມືອງຄົ້ນຄິດຂໍ້ແກ້ໄຂໃໝ່ ສຳລັບ
ບັນຫາດັ່ງກ່າວ. ທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ອາໄສ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ເຊິ່ງໄດ້ປິດ
ລົງ ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມານັ້ນ, ວີໂອເອ ໄດ້ພົບກັບບັນດານັກປະດິດສ້າງ ຜູ້ທີ່ຄິດວ່າເຂົາ
ເຈົ້າອາດມີຂໍ້ແກ້ໄຂຕໍ່ສິ່ງທ້າທາຍ ໃນເຂດຕົວເມືອງບາງຢ່າງ, ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍ
ລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

Embed
ຟັງ​ລາຍ​ງານ ກອງ​ປ​ະ​ຊຸມ ສ​ປ​ຊ ຮຽກ​ຮ້ອງ ໃຫ​້​ຄົ້ນ​ຄິດ ຫາ​ວິ​ທີ ເພື່ອຫຼີກ​ລ່ຽງ​ວິ​ກິດ​ການ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:03:26 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ທ້າວ ແວມ​ຊີ ແກດ​ດຳ​, ຈາກ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ວິ​ສາ​ຄາ, ປະ​ເທດ ອິນ​ເດຍ ໄດ້ ສ້າງ​ຕົວ​ຢ່າງ​
ເຮືອນຫຼັງຄາພະລັງງານແສງອາທິດ, ເປັນນະວັດຕະກຳໃໝ່ທີ່ລາວເວົ້າວ່າ ຈະຊ່ວຍໃນ
ການຮັບມື ກັບວິກິດການດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສ ໃນເຂດຕົວເມືອງຕ່າງໆຂອງໂລກ.

ທ່ານ ແວມ​ຊີ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ມີຫຼັງ​ຄາ​ແສງ​ອາ​ທິດ​ທີ່ຊະ​ນິດ​ທີ່ບໍ່​ເຄີຍ​ເຮັດ​ຂຶ້ນ​ມາ​ກ່ອນ,
ເຊິ່ງອົງປະກອບພະລັງງານແສງອາທິດຕ່າງໆໄດ້ຖືກສີດໃສ່ຜະລິດຕະພັນນັ້ນ, ສະນັ້ນມັນ
ຈຶ່ງເປັນຫຼັງຄາແຜ່ນດຽວ ເຊິ່ງມັນຈະຜະລິດໄຟຟ້າ. ແລະ ຊີວິດການໃຊ້ງານຂອງຫຼັງຄາ
ນັ້ນແມ່ນ 50 ປີ ແລະ ພາກສ່ວນແສງອາທິດຂອງມັນແມ່ນ 25 ປີ, ສະນັ້ນພວກເຮົາເຮັດ
ໃຫ້ມັນມີຊີວິດຍາວກວ່າ ແຜ່ນພະລັງງານແສງອາທິດທົ່ວໄປ, ໃນຂະນະທີ່ຫຼັງຄາແຜ່ນນຶ່ງ
ມັນຈຶ່ງພໍຟັງໄດ້ສຳລັບທ່ານໃນໄລຍະຍາວ.”

ທ່ານ ແກ​ດ​ດຳ ແມ່ນ​ນຶ່ງ​ໃນບັນ​ດາ​ຜູ້​ແທນ​ເກືອບ 3,000 ຄົນ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ກອງ​ປະ
ຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ເປັນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ຈະພັດທະນາທີ່ຢູ່ອາ
ໄສ ໃນເຂດຕົວເມືອງ ທີ່ດີທີ່ສຸດ. ລາວ ກັບ ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານຄົນອື່ນໆເວົ້າວ່າ ຄວາມສຳ
ເລັດໃນນະວັດຕະກຳໃໝ່ນີ້ ຈະມີຄວາມຈຳເປັນ ຖ້າປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ມີ
ເຮືອນທີ່ມີລາຄາພໍຊື້ໄດ້.

ນອກ​ຈາກຫຼັງ​ຄາ​ແສງ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວ, ຝາ​ເຮືອນໃນ​ຕົວ​ຢ່າງ​ຂອງ​ທ່ານ ແກດ​ດຳ ນັ້ນ​ແມ່ນ​
ເຮັດຈາກແຜ່ນກະດານຊີເມັນ, ເຊິ່ງມັນຈະນຳມາທົດແທນໄມ້. ລາວເວົ້າວ່າ ເຮືອນຫຼັງນັ້ນ
ຈະມີລາຄາໃນການສ້າງພຽງ 6,000 ໂດລາ.

ຢູ່​ຟາກ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ​ລາວ, ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ ດັອກ​ເຕີ ມິ​ແຊ​ລ ລູ​ທ ຈາກ​ປະ​ເທດ ແບ​ລ​ຈຽມ
ແມ່ນກຳລັງວາງສະແດງເຮືອນ ໄທຣດຽລ (Trideal House), ເປັນເຮືອນຮູບສາມຫຼ່ຽມ
ທີ່ມີສວນຜັກຫ້ອຍຢູ່, ທ່ານເວົ້າວ່າ ເທັກໂນໂລຈີຕົວເມືອງສະຫຼາດຂອງທ່ານ ທີ່ບັນລຸ 12
ຈາກ 17 ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເຊິ່ງແມ່ນໂຄງການຂອງອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ ເພື່ອສິ້ນສຸດຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຮັບປະກັບຄວາມສະເໝີພາບໃນທົ່ວໂລກ.

ທ່ານ ມິ​ແຊ​ລ ລູ​ທ ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ Trideal House ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​
ໄດ້ປະດິດເຮືອນຊະນິດນຶ່ງ, ເຊິ່ງແທ້ຈິງແລ້ວແມ່ນເຮືອນທີ່ຜະລິດອາຫານ ແລະ ລາຍ
ໄດ້, ສະນັ້ນເຮືອນທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນຢູ່ເທິງຖັງນ້ຳທີ່ທົນທານທີ່ສຸດ ທີ່ມັນຈະ
ເກັບນ້ຳໃນລະຫວ່າງລະດູຝົນ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະໃຫ້ນ້ຳຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອທີ່ຈະປູກຜັກ
ແລະ ໝາກໄມ້ ທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຕະຫຼອດປີ.”

ທ່ານ ລູ​ທ ໄດ້​ເຊັນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ ເອ​ທິ​ໂອ​ເປຍ ທີ່​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ມັນ​ໄປ​ສູ່​ຂະ​ບວນ​
ການອຸດສາຫະກຳແລ້ວ, ດ້ວຍຄວາມຫວັງວ່າ ຈະດັດແປງເທັກໂນໂລຈີດັ່ງກ່າວໃຫ້ເຂົ້າ
ກັບປະເທດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງ ອາຟຣິກາ ນັ້ນ.

ອ່ານ​ລາຍ​ງານນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG