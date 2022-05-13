ປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດຟິນແລນ ທ່ານຊາວລີ ນີນິສໂຕ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານຊານນາ ມາຣິນ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຫັນເພື່ອໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ການເຂົ້າຮ່ວມອົງການເນໂຕ້ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍທີ່ສຳຄັນໆທັງໝົດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ເຂົ້າໄປໃນປະເທດຢູເຄຣນ. ການປະກາດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຕ້ອງຕິໃນທັນທີຈາກມົສກູ.
ພວກຜູ້ນຳຂອງຟິນແລນ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມສະບັບນຶ່ງວ່າ “ການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກໃນອົງການເນໂຕ້ ຈະເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຟິນແລນ. ໃນຖານະທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການເນໂຕ້ ຟິນແລນຈະເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການປ້ອງກັນທັງໝົດຂອງກຸ່ມພັນທະມິດ. ຟິນແລນຕ້ອງໄດ້ຍື່ນໃບສະໝັກຂໍເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການເນໂຕ້ ໂດຍບໍ່ມີການຊັກຊ້າໃດໆ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ຂັ້ນຕອນລະດັບຊາດຍັງຈຳເປັນເພື່ອເຮັດການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວນີ້ ຊຶ່ງຈະມີການຈັດຂຶ້ນພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຂ້າງໜ້າ.”
ພວກຜູ້ນຳຂອງຟິນແລນກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພາກັນຕັດສິນໃຈທີ່ວ່ານີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ໃຫ້ເວລາແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະຊາຊົນພິຈາລະນາກ່ຽວກັບເລື້ອງດັ່ງກ່າວ ແລະໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບອົງການເນໂຕ້ແລະສະວີເດັນທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນສະວີເດັນກໍຄາດວ່າ ຈະພິຈາລະນາກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງເນໂຕ້ພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດວັນຂ້າງໜ້ານີ້.
ວັງເຄຣັມລິນໄດ້ສະແດງປະຕິກິລິຍາຕໍ່ລາຍງານຂ່າວດັ່ງກ່າວ ໂດຍຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະເອົາມາດຕະການຕອບໂຕ້ “ທາງທະຫານ ແລະເທັກນິກ” ແລະ “ມາດຕະການ
ໃນຮູບແບບອື່ນໆເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ພວມເກີດຂຶ້ນຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ.”
ທ່ານດະມີຕຣີ ເມັດວີເດັບ ຮອງຫົວໜ້າສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງຣັດເຊຍ ກ່າວວ່າ “ມັນມີຄວາມສ່ຽງຢູ່ສະເໝີທີ່ບັນຫາຂັດແຍ້ງຈະຫັນປ່ຽນກາຍເປັນສົງຄາມນິວເຄລຍຢ່າງເຕັມອັດຕາ ຊຶ່ງເປັນເຫດການທີ່ຈະສ້າງຄວາມຫາຍານະໃຫ້ແກ່ໝົດທຸກຄົນ.”
ໃນກາງເດືອນເມສາຜ່ານມາ ທ່ານເມັດເວເດັບ ຊຶ່ງໃນເວລານັ້ນກ່າວວ່າ ມັນຈະ “ບໍ່ມີອີກແລ້ວ ໃນການເວົ້າເຖິງເຂດປອດນິວເຄລຍໃນທະເລບາລຕິກ” ຖ້າຫາກຟິນແລນແລະສະວີເດັນຕັດສິນໃຈເຂົ້າຮ່ວມອົງການເນໂຕ້ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມພັນທະມິດ
ທາງທະຫານຂອງ 30 ປະເທດທີ່ຄອບງຳໂດຍສະຫະລັດ ທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາຫຼັງຈາກສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງນັ້ນ.
ທ່ານເມັດວີເດັບ ກ່າວວ່າ “ຄວາມກ້ຳເກິ່ງສົມດູນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູ.”