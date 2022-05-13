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ວັນສຸກ, 13 ພຶດສະພາ 2022
ໂລກ

ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ຟິນ​ແລນ ສະ​ແດງ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ຕໍ່​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ອົງ​ການ​ເນ​ໂຕ້ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕ້ອງ​ຕິ​ ຈາກ​ມົ​ສ​ກູ ໃນ​ທັນ​ທີ

A Finnish soldier enjoys a moment of reprieve from simulated combat during Exercise Arrow 22, May 5, 2022. Exercise Arrow is an annual, multinational exercise taking place in Finland, where visiting forces, including the US, UK, Latvia, and Estonia, train

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີຂອງ​ປະ​ເທດຟິ​ນ​ແລນ ທ່ານຊາວ​ລີ ນີ​ນິ​ສ​ໂຕ ແລະນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ ທ່ານຊານ​ນາ ມາ​ຣິນ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເຫັນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຕໍ່​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ອົງ​ການ​ເນ​ໂຕ້​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ທີ່​ສຳ​ຄັນໆ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ເພື່ອ​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ການ​ຮຸກ​ຮານ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຢູ​ເຄ​ຣນ. ການ​ປະ​ກາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕ້ອງ​ຕິ​ໃນ​ທັນ​ທີ​ຈາກ​ມົ​ສ​ກູ.

ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ຟິນ​ແລນ ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງວ່າ “ການ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ໃນ​ອົງ​ການ​ເນ​ໂຕ້ ຈະ​ເສີມ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແກ່​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຂອງ​ຟິນ​ແລນ. ໃນ​ຖາ​ນະ​ທີ່​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ເນ​ໂຕ້ ຟິນ​ແລນ​ຈະ​ເສີມ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ພັນ​ທະ​ມິດ. ຟິນ​ແລນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຍື່ນ​ໃບ​ສະ​ໝັກ​ຂໍ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ເນ​ໂຕ້ ​ໂດຍບໍ່​ມີ​ການ​ຊັກ​ຊ້າ​ໃດໆ. ພວກ​ເຮົາ​ຫວັງ​ວ່າ​ ຂັ້ນ​ຕອນ​ລະ​ດັບ​ຊາດຍັງ​ຈຳ​ເປັນເພື່ອ​ເຮັດ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້ ​ຊຶ່ງ​ຈະ​ມີ​ການ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ພາຍ​ໃນ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ມື້​ຂ້າງ​ໜ້າ.”

ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ຟິນ​ແລນ​ກ່​າວ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ພາ​ກັນ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ທີ່​ວ່ານີ້ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ໃຫ້​ເວ​ລາ​ແກ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ​ຊາ​ຊົນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແລະ​ໄດ້​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກັບ​ອົງ​ການ​ເນ​ໂຕ້​ແລະ​ສະ​ວີ​ເດັນ​ທີ່​ເປັນ​ເພື່ອນ​ບ້ານ. ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ສະ​ວີ​ເດັນ​ກໍ​ຄາດ​ວ່າ ຈະ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທີ່​ຈະ​ຍື່ນ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ເນ​ໂຕ້​ພາຍ​ໃນ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ວັນ​ຂ້າງ​ໜ້ານີ້.

Map of NATO member states, aspiring countries and Finland where MPs are holding a debate on whether to join.
Map of NATO member states, aspiring countries and Finland where MPs are holding a debate on whether to join.

ວັງ​ເຄ​ຣັມ​ລິນ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ປະ​ຕິ​ກິ​ລິ​ຍາ​ຕໍ່​ລາ​ຍ​ງານ​ຂ່າວ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໂດຍ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ທີ່​ຈະ​ເອົາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້ “ທາງ​ທະ​ຫານ ​ແລະ​ເທັກ​ນິກ” ແລະ “ມາດ​ຕະ​ການ

​ໃນ​ຮູບ​ແບບອື່ນໆ​ເພື່ອ​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ທີ່​ພວມ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຕໍ່​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ.”

ທ່ານດ​ະ​ມີ​ຕ​ຣີ ເມັດ​ວີ​ເດັບ ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊ​າດ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຢູ່​ສະ​ເໝີ​ທີ່​ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ຈະ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ກາຍ​ເປັນ​ສົງ​ຄາມ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ອັດ​ຕາ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເຫດ​ການ​ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ຫາ​ຍາ​ນະ​ໃຫ້​ແກ່​ໝົດ​ທຸກ​ຄົນ.”

ໃນ​ກາງ​ເດືອນ​ເມ​ສາ​ຜ່ານ​ມາ ທ່ານ​ເມັດ​ເວ​ເດັບ​ ຊຶ່ງ​ໃນ​ເວ​ລານັ້ນ​ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ຈະ “ບໍ່​ມີອີກແລ້ວ ໃນ​ການ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ເຂດ​ປອດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ໃນ​ທະ​ເລ​ບາ​ລ​ຕິກ” ຖ້າ​ຫາກ​ຟິນ​ແລນແລະ​ສະ​ວີ​ເດັນ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ອົງ​ການ​ເນ​ໂຕ້ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ກຸ່ມ​ພັນ​ທະ​ມິດ
ທາງ​ທະ​ຫານ​ຂອງ 30 ປະ​ເທດ​ທີ່​ຄອບ​ງຳ​ໂດຍ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ຖືກ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຫຼັງ​ຈາກ​ສົງ​ຄາມ​ໂລກ​ຄັ້ງ​ທີສອງນັ້ນ.

ທ່ານ​ເມັດ​ວີ​ເດັບ ກ່າ​ວ​ວ່າ “ຄວາມ​ກ້ຳ​ເກິ່ງ​ສົມ​ດູນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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