ປະເທດ ຟິນແລນ ໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຂໍສະໝັກເປັນສະມາຊິກພັນທະມິດທາງທະຫານປະເທດຕາເວັນຕົກ NATO, ໂດຍບໍ່ຫົວຊາກັບຄຳເຕືອນຂອງປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ວ່າການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຈະສົ່ງຜົນກະທົບໃນທາງລົບຕໍ່ສາຍພົວພັນທີ່ສັນຕິລະຫວ່າງປະເທດທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງກັນນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີ ຊາວລີ ນີນິສໂຕ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊານນາ ມາຣິນ ໄດ້ປະກາດການສະໝັກເປັນສະມາຊິກອົງການ NATO ຢູ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີໃນນະຄອນຫຼວງ ແຮລຊິງກິ.
ທ່ານ ນີນິສໂຕ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນວັນແຫ່ງປະຫວັດສາດ. ຍຸກສະໄໝໃໝ່ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ.”
ການປະກາດຂອງຟິນແລນວ່າເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມຂໍເຂົ້າພັນທະມິດທີ່ມີສະມາຊິກ 30 ປະເທດ ເຊິ່ງຖືກຄອບງຳໂດຍສະຫະລັດ ທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຫຼັງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຖືກຄາດການໄວ້ ຍ້ອນການບຸກລຸກຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍ ໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ ແລະ ການໂຈມຕີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ປະເທດ ສວີເດັນ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງກັບຟິນແລນ ທາງພາກຕາເວັນຕົກ, ກໍຄາດວ່າຈະຂໍເຂົ້າພັນທະມິດດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງຈະສິ້ນສຸດ ການບໍ່ເຂົ້າຂ້າງຝ່າຍໃດທາງທະຫານເປັນເວລາສອງສັດຕະວັດ. ພັກລັດຖະບານຂອງສວີເດັນໃນວັນອາທິດວານນີ້ໄດ້ຍົກເລີກການຄັດຄ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມອົງການ NATO.
ການສະໝັກເຂົ້າອົງການ NATO ຂອງສອງປະເທດ ພາກເໜືອຂອງຢູໂຣບດັ່ງກ່າວມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະເຄື່ອນໄຫວຢາງວ່ອງໄວ, ດ້ວຍເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງພັນທະມິດ ທ່ານ ເຈັນ ສໂຕລເທັນເບີກ, ເວົ້າໃນສອງສາມວັນ ທີ່ຜ່ານມາວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະຖືກຕ້ອນຮັບເອົາ.
ຫ້ອງການສື່ມວນຊົນຂອງວັງເຄຣັມລິນໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານ ປູຕິນ, ໃນການລົມໂທລະສັບກັບທ່ານ ນີນິສໂຕ ເມື່ອວັນເສົາທີ່ຜ່ານມານັ້ນ, ໂດຍໄດ້ເຕືອນຜູ້ນຳຂອງຟິນແລນວ່າ ການປະຖິ້ມ “ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນກາງ ທາງທະຫານດັ້ງເດີມຂອງເຂົາເຈົ້າຈະເປັນຄວາມຜິດພາດ ໃນເມື່ອມັນບໍ່ມີໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງຟິນແລນ.”
ຖະແຫຼງການນັ້ນໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ການປ່ຽນແປງທີ່ວ່ານັ້ນ ໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວຈະສົ່ງຜົນກະທົບໃນແງ່ລົບຕໍ່ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຣັດເຊຍ ກັບ ຟິນແລນ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍນ້ຳໃຈຂອງການເປັນເພື່ອນບ້ານທີ່ດີ ແລະ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມມາຫຼາຍປີ, ແລະ ໄດ້ມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ.”
ທ່ານ ນີນິສໂຕ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ລາຍການ State of the Union ຂອງໂທລະພາບ CNN ວ່າການລົມໂທລະສັບຂອງທ່ານກັບທ່ານປູຕິນ ແມ່ນຄືກັບການສົນທະນາດ້ານທຸລະກິດ. “ສິ່ງທີ່ປະຫຼາດໃຈ ກໍແມ່ນລາວໄດ້ຮັບເອົາມັນຢ່າງໃຈເຢັນຫຼາຍ,” ເຊິ່ງທ່ານ ນີນິສໂຕ ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຟິນແລນ ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມອົງການ NATO.
ເຂດຊາຍແດນຍາວ 1,300 ກິໂລແມັດຕິດກັບຣັດເຊຍ ຂອງຟິນແລນ ຈະເປັນເຂດຊາຍແດນທີ່ຍາວກວ່າປະເທດໃດໆ ໃນບັນດາປະເທດ NATO.