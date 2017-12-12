ກຸ່ມປົກປ້ອງ ສິດທິມະນຸດ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ສາກົນ ກົດດັນລາວ ກ່ຽວກັບ ດຳລັດ ສະບັບໃໝ່

ປະເທດຕ່າງໆ ແລະອົງການທີ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອຕ້ອງກົດດັນລັດຖະບານລາວໃຫ້ຍົກ
ເລີກດໍາລັດສະບັບໃໝ່ ທີ່ຈໍາກັດຮັດແຄບ ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນ ອີງຕາມຖະແຫຼງການ ຂອງສະຫະພັນສາກົນເພື່ອສິດທິມະນຸດສາກົນ ຫຼື International Federation for Human Rights (FIDH) ແລະ ຂະ ບວນການລາວເພື່ອສິດທິມະນຸດ
ຫຼື Lao Movement for Human Rights (LMHR) ທີ່ນໍາອອກເຜີຍແຜ່ເມື່ອໄວໆມານີ້.
ດຳລັດວ່າດ້ວຍສະມາຄົມສະບັບໃໝ່ ທີ່ລົງນາມໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໃນວັນທີ 11 ສິງຫາ 2017 ເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 15 ພະຈິກຜ່ານມາ ແລະຈະໃຊ້
ແທນດຳລັດວ່າດ້ວຍສະມາຄົມ ສະບັບປີ 2009 ແລະຈະນຳໃຊ້ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງສະມາ
ຄົມຕ່າງໆ ພາຍໃນປະເທດທັງໝົດ.
ທ່ານ Andrea Giorgeta ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍເອເຊຍຂອງອົງການ FIDH ໄດ້ກ່າວ ຕໍ່ວີໂອເອວ່າ:
"ພວກເຮົາໝາຍຄວາມວ່າ ສະພາບການຢູ່ໃນລາວແມ່ນມີການຈຳກັດຮັດແຄບ ຢ່າງ
ຮ້າຍແຮງຢູ່ແລ້ວ ຄວາມສາມາດຂອງສະມາຄົມໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນແມ່ນເຄັ່ງຄັດຫຼາຍ
ແລະດຳລັດສະບັບນີ້ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ສະຖານະການຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມ ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ
ແມ່ນການປິດບໍ່ໃຫ້ມີໂອກາດແລະຊ່ອງທາງໃດໆ ເພື່ອໃຫ້ອົງ ການແລະສະມາຄົມ
ຕ່າງໆຈັດຕັ້ງ ແລະປະຕິບັດງານໄດ້."
ສ່ວນທ່ານ Dimitris Christopoulos ປະທານໃຫຍ່ຂອງສະຫະພັນສາກົນເພື່ອສິດທິ
ມະນຸດ ກ່າວວ່າ ດຳລັດສະບັບນີ້ ແມ່ນຕະປູດອກສຸດທ້າຍ ທີ່ຈະຕອກປິດຕາຍໃສ່ໂລງ
ສົບສຳລັບກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນໃນລາວ.
ການຮຽກຮ້ອງຂອງອົງການ FIDH ແລະ LMHR ມີຂຶ້ນກ່ອນໜ້າກອງປະຊຸມຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂຕະມົນ ທີ່ເອີ້ນວ່າ RTIM ຊຶ່ງເປັນກອງປະຊຸມປະຈຳປີທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ລັດຖະບານລາວ ແລະພວກຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ກອງປະຊຸມດັ່ງ
ກ່າວ ມີກຳນົດທີ່ຈະເລີ້ມຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 22 ຫາ 23 ພະຈິກ ທີ່ເມືອງປາກເຊ ໃນ
ພາກໃຕ້ຂອງລາວ.
ອົງການ FIDH ແລະ LMHR ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຂອງລາວ ສະ
ແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ສາມາດທີ່ແກ່ຍາວມາຂອງລັດ ຖະບານ ໃນການ
ສືບສວນຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ ເບິ່ງການຫາຍສາບສູນໄປ ຂອງທ່ານສົມບັດ ສົມພອນ ຜູ້ນຳກຸ່ມ
ສັງຄົມພົນລະເຮືອນທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະລົງຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບຊະຕາກຳຂອງທ່່ານວ່າຢູ່ໃສ.
ວັນທີ 15 ທັນວາຈະມານີ້ ແມ່ນວັນຄົບຮອບ 5 ປີ ໃນການຫາຍສາບສູນໄປຂອງທ່ານ
ສົມບັດ ສົມພອນ.
ອົງການ FIDH ແລະ LMHR ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງແຮງ ກ່ຽວກັບຫຼາຍໆ
ມາດຕາຂອງດຳລັດສະບັບໃໝ່ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຂອງສາກົນກ່ຽວກັບສິດ
ເສລີພາບໃນການສະແດງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນແລະການຕັ້ງສະມາຄົມ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນມາດຕາ 8 ທີ່ໃຫ້ຕັ້ງໄດ້ແຕ່ 3 ປະເພດຂອງສະ ມາຄົມເທົ່ານັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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