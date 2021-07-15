ຕົວຊີ້ວັດພຽງເລັກນ້ອຍ ສະໜັບສະໜຸນ ຜົນສຳເລັດໃນອະນາຄົດ ສຳລັບກອງກຳລັງຂອງອັຟການິສຖານ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດສະແດງຄວາມຫວັງໃນແງ່ດີທີ່ວ່າ ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງອັຟການິສຖານຈະສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກຳລັງຂອງກຸ່ມກະບົດຕາລີບານບຸກເຂົ້າຍຶດເອົາຫົວເມືອງຕ່າງໆໃນທົ່ວອັຟການິສຖານກໍອາດຈະອີງໃສ່ການ ປະເມີນຜົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນແງ່ຂອງຄວາມຫວັງ ຫຼາຍກວ່າຂໍ້ມູນທີ່ອາດວັດ ແທກໄດ້ນັ້ນ.
ບົດລາຍງານສະບັບນຶ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ “ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້” ຫຼື SIGAR ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍຜູ້ກວດກາພິເສດສຳລັບການບູລະນະອັຟການິສຖານ ຊຶ່ງເປັນອົງການສິ້ງຊອມລັດຖະບານ ກ່າວເຕືອນວ່າ ຫຼັງຈາກເກືອບ 20 ປີ ແລະທຶນໃນການໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກວ່າ 88 ພັນລ້ານໂດລາ ກອງທັບສະຫະລັດມີຕົວຊີ້ບອກຫຼາຍອັນທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນພຽງເລັກນ້ອຍວ່າກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງອັຟການິສຖານ ຈະເຮັດໄດ້ແນວໃດດ້ວຍຕົນເອງ.
ບົດລາຍງານນີ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຄຳຖາມຂອງວິທີກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນຢ່າງແມ່ນຢຳວ່າ ກອງກຳລັງປ້ອງກັນແລະຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງອັຟການິສຖານ ຫຼື ANDSF ຈະປະຕິບັດການຕໍ່ຕ້ານສັດຕູໂດຍປາສະຈາກການສະໜັບສະໜຸນໂດຍກົງຂອງກອງກຳລັງສະຫະລັດໄດ້ຫຼືບໍ່ນັ້ນ ກໍຍັງເປັນການຍາກທີ່ຈະຕອບໄດ້.”
ບົດລາຍງານໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ລະບົບຕ່າງໆທີ່ໄດ້ອອກແບບເພື່ອການວັດແທກຄວາມອາດສາມາດນັ້ນ ກໍໄດ້ຖືກວິພາກວິຈານວ່ າບໍ່ສອດຄ່ອງກັນເລີຍ.” ບົດລາຍງານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ລະບົບການໃຫ້ຄະແນນ ໄດ້ອອກແບບເພື່ອເກັບກຳປະສິດທິພາບໃນການປະຕິບັດງານຂອງ ANDSF ນັ້ນ ໄດ້ປ່ຽນໄປຕາມໄລຍະເວລາ, ໂດຍສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄຳຖາມຕ່າງໆຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ກ່ຽວກັບວ່າ ຂໍ້ມູນອັນໃດທີ່ສຳຄັນ, ວິທີໃດທີ່ຈະດຸ່ນດ່ຽງໃນດ້ານປະລິມານ ແລະໃນດ້ານຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ດ້ານພື້ນຖານແລ້ວ ວິທີໃດແທ້ໆ ທີ່ຈະວັດແທກຄວາມອາດສາມາດໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້.”
ບົດລາຍງານ SIGAR ຍັງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປະເມີນຄວາມພ້ອມຂອງກຳລັງອັຟການິສຖານນັ້ນ ແມ່ນ “ຖືກຈຳກັດໂດຍສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະຫລັບສັບຊ້ອນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມັນຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ນຳໄປປະຕິບັດໄດ້ ແລະລະບຸຕົວຊີ້ວັດທີ່ມີປະໂຫຍດ” ໃນຂະນະທີ່ການປະເມີດຜົນບາງສ່ວນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ທີ່ໄດ້ເຮັດມາແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນ “ບ່ອນທຳລາຍການເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີຫຼາຍເກີນຄວາມເປັນຈິງ.”
ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະວັດແທກ ວ່າກອງກຳລັງອັຟການິສຖາຈະຮັກສາຄວາມປອດໄພໄວ້ໄດ້ດົນຊ່ຳໃດ ໃນຂະນະທີ່ ສະຫະລັດແລະພວກທະຫານຂອງພັນ ທະມິດ ຖອນກຳລັງອອກໄປນັ້ນ ກໍເປັນເລື້ອງທີ່ວິຕົກກັງວົນເຊັ່ນກັນ.
ການຕິດຕາມເບິ່ງອີກອັນນຶ່ງ ໂດຍກອງທຶນເພື່ອການປ້ອງກັນປະຊາທິປະໄຕຂອງວາລະສານ Long War Journal ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ໃນວໍຊິງຕັນ ກະປະມານວ່າ ກຸ່ມຕາລີບານ ມີຈຳນວນຫົວເມືອງພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເພີ້ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າ ຈາກ 73 ເປັນ 204 ຫົວເມືອງ ນັບຕັ້ງ ແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ ເປັນຕົ້ນມາ.