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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຂໍ້​ຄວາມ ແລະ​ຮູບທີ່ ​ເອົາລົງ​ໃນ ​ສື່​ສັງ​ຄົມ ອາ​ດ​​ພາ​ໃຫ້ ຊີ​ວິດ​ຂອງທ່ານ ປ່ຽນ​ໄປ ຖ້າ​ມີ ການ​ຕີຄວາມ​ໝາຍ ຜິດ​ພ້ຽນ​ໄປ​

ທ້າວ ເຊ​ຊາ ຊາ​ຢອກ ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ ທີ່​ສົ່ງ​ລະ​ເບີດ​ທໍ່​ໄປ​ຫາ​ພວກ​ຕຳ​ໜິ​ ປ. ທ​ຣຳ ແລະ ຖືກ​ຈັບ​ໃນ​ເດືອນ​ຕຸ​ລາ, 2018 ຜ່ານ​ມານັ້ນໄດ້​ໃຊ້​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ລາຍ ທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕຳ​ຫລວດ ເຫັນ​ວ່າ ມີ​ຮ່ອງ​ຮອຍ​ທີ່​ໜ້າ​ສົງ​ໄສວ່າ ເປັນ​ຜູ້​ກະ​ທຳ​ຜິດ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ແມ່ນ​ເຟສ​ບຸກ, ອິນ​ສ​ຕ​ຣາ​ແກ​ຣມ (Instagram) ຫລື ທວີດ​ເຕີ
(Twitter) ກໍ​ຕາມ, ເວ​ທີ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ລາຍ ໄດ້​ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ບ່ອນ​ລວມ​ສູນທາງ
ດິ​ຈີ​ຕອ​ລ ທີ່​ພວກ​ເຮົາໄປເວົ້າ​ລົມກັນ. ຕຳ​ຫລວດ​ກໍ​ໄດ້​ໄປ​ເຂົ້າ​ຊຸມ​ນຸມ​ກັນ ​ຢູ່​ໃນ
​ໜ້າເວັບ​ໄຊ໌ເຫລົ່າ​ນີ້ ເຊັ່ນກັນເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ ແລະ​ສືບ​ສວນ​ການ​ກະ​ທຳ​ທາງ​ອາດ
​ຊະ​ຍາ​ກຳ. ແຕ່​ວ່າ ຮ່ອງ​ຮອຍ​ພົບ​ເຫັນ ​ຢູ່​ໃນສິ່ງ​ທີ່​ເອົາ​ລົງຢູ່​ໃນ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ລາຍ
ນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນ​ເລື້ອງ​ທີ່ສາ​ມາດ​ສະ​ຫລຸບ​ໄດ້​ສະ​ເໝີ​ໄປ ດັ່ງ​ທີ່ ທີ​ນາ ທ​ຣິງໄດ້​ນຳ​ເລື້ອງ
ນີ້ ​ມາອະ​ທິ​ບາຍໃຫ້ພວກ​ເຮົາ​ຟັງ ຊຶ່ງ​ບົວ​ສະ​ຫວັນຈະ​ນຳ​ລາຍ​ລະ​ອຽດມາ​ສະ​ເໜີ
​ທ່ານ ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ເລື້ອງ​ການຕີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ສິ່ງ​ທີ່​ເອົາ​ລົງໃນສື່​ສັງ​ຄົມອອນ​ລາຍ ເພື່ອ​ໃຊ້ໃນ​ການ​ສືບ​ສວນ ອາດຜິດ​ພ້ຽນ​ໄປ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ພວກ​ທີ່​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ ​ທີ່​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ ​ວ່າສົ່ງ​ລະ​ເບີດ​ທໍ່ນໍ້າ ແລະເອົາຊີວິດ​ພວກ​ໄປ
ສວດ​ມົນ ຢູ່ໃນ​ວັດ​ຊາວ​ຢີວ ໃນ​ເມືອງ​ພີ​ສ​ເບີກ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ແມ່ນມີ​ສິ່ງ​ນຶ່ງ ​ທີ່​ຄື​ກັນ-
ນັ້ນ​ກໍ​ຄື​ຮູບພາບທີ່​ເຂົາເຈົ້າເອົາ​ລົງ​ໃສ່ໜ້າປົກ​ຂອງ​ບັນ​ຊີ ສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ລາຍ​ຂອງ
​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ ທີ່ເຕັ​ມໄປ​ດ້ວຍທິດ​ສະ​ດີ​ການ​ສົມ​ຮູ້​ຮ່ວມ​ຄິດ ທີ່​ປາດ​ສະ​ຈາກ​ຫລັກ​ຖານ
ຫລື ຄວາມຢ້ານ​ກົວ​ຄົນທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ຈາກ​ຕົນ.

ແຕ່​ວ່າ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ພາ​ກັນ​ອີງ​ອາ​ໄສ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ລາຍ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ
ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາ​ຮ່ອງ​ຮອຍ​ທີ່​ບົ່ງ​ບອກ​ເຖິງ​ຜູ້​ກະ​ທຳ​ຜິດນັ້ນ ເນື້ອ​ໃນ​ບາງ​ຢ່າງທີ່​ບຸກຄົນ​
ໃຊ້ສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ລາຍ ແມ່ນ​ເປີດ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ແປ​ຄວາມ​ໝາຍ​ທີ່​ຜິດ​ພ້ຽນ​ໄປ.

ທ່ານ ແດ​ສມອນ ແພັດ​ທັນ, ຈາກ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ໂຄ​ລອມ​ເບຍ ກ່າວ​ວ່າ:
“ຈະ​ມີ​ຫຍັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ເວົ້​າ​ສິ່ງ​ໃດ ສິ່ງ​ນຶ່ງ​ທີ່​ທ່ານບໍ່​ໄດ້​ຕັ້ງ​ໃຈ ຫລື ທ່ານ​ເອົາ
ສິ່ງ​ໃດ​ສິ່ງ​ນຶ່ງໄປລົງຢູ່​ໃນ​ນັ້ນ ໂດຍ​ທີ່​ທ່ານ​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງພຽງ​ແຕ່ໃຫ້​ເປັນ​ການ​ສົນ​ທະ​
ນາ​ແບບສ່ວນ​ຕົວ​ແທ້ໆ ເທົ່ານັ້ນ? ມີ​ໃຜ​ແດ່​ທີ່​ເບິ່ງ​ຂໍ້​ມູນນັ້ນ? ມີ​ໃຜ​ແດ່​ທີ່ ຈະ​ທຳ​
ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈກ່ຽວ​ກັບເລື້ອງ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ມັນ​ໝາຍ​ເຖິງ ແລະ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​
ທີ່​ອາດ​ຈະ​ມີ​ຕໍ່ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ທ່ານ ວ່າ​ມີ​ແນວ​ໃດ​ແດ່?

ທ່ານ ແດ​ສມອນ ແພັດ​ທັນ ເປັນ​ຜູ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ ເຄື່ອງກໍ່​ຕັ້ງທາງ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ ຊີມ​ເມັດ
(Sim-Ed) ຊຶ່ງ​ຫຍໍ້​ມາ​ຈາກ​ຄຳ​ວ່າ “Simulation Education” ຫລື “ການ​ສຶກ​ສາ
ໂດຍ​ໃຊ້​ສິ່ງ​ຈຳ​ລອງ” ທີ່​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລໂຄ​ລຳ​ເບຍ. ເຄື່ອງນີ້ໃຊ້​ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ຕະ​ຫລອດ
​ການນັ້ນ ເພື່ອ​ສອນ ໃຫ້ຊາວ​ໜຸ່ມ ແລະ​ພວກ​ວາງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຕ່າງໆ ໃຫ້​ຮູ້ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​
ທີ​ການ ​ທີ່ສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ລາຍ ສາ​ມາດ​ໃຊ້​ ເພື່ອຕໍ່​ຕ້ານ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ແລະ​ເລື້ອງ​ຊົນ​ຊາດ
ຊົນ​ເຜົ່າ​ວ່າມີ​ສ່ວນ ​ຢູ່​ໃນ​ນັ້ນແນວ​ໃດ.

ທ່ານ ແພັດ​ທັນ ກ່າວ​ເພີ້ມ​ອີກວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຕົວ​ຢ່າງ​ຂອງ​ຊາວໜຸ່ມ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ ຊຶ່ງ
ມີທັງ​ຜູ້​ຊາຍຄົນ​ຜິວດຳ, ຜິວ​ສີ​ນ້ຳ​ຕານ ທີ່​ຖືກ​ນຳ​ເຂົ້າ​ມາ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ດັ່ງ​ກ່າວ
ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫລາຍ​ປີ.”

ໂດຍ​ຜ່ານ​ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ຕະ​ຫລອດ​ການນັ້ນ ພວກ​ກວດ​ເບິ່ງ​ຂໍ້​ມູນ ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ໄປ
​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ຂອງທ້າວ ແຈ​ແຣ​ລ​ ດາ​ນຽນ​ສ໌ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລາວ​ເອົາ​ສິ່ງ ຕ່າງ​ໆໄປ​ລົງ
ຢູ່ໃນ​ໜ້າສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ລາຍ​ຂອງ​ລາວ ໂດຍບໍ່​ຮູ້​ຈັກ​ວ່າມີ​ການ​ສິ້ງ​ຊອມ​ຕິດ​ຕາມ​ຂອງ
​ຕຳ​ຫລວດ​ຢູ່ເລີຍ.

ໃນ​ຊີ​ວິດ​ຕົວ​ຈິງ ​ຂອງທ້າວ ແຈ​ແຣ​ລ​ ດາ​ນຽນ​ສ໌ ທີ່​ໄດ້​ໄປ​ເຂົ້າ​ຄຸກ​ເປັນ​ເວ​ລາ 6 ປີ ຍ້ອນ
​ໄດ້​ທຳ​ການ​ລວນ​ລາມ, ແຕ່​ວ່າ ຖືກ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ໃນ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ທີ່​ລາວບອກວ່າ
ລາວບໍ່​ມີ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຫຍັງ​ ຢູ່​ໃນ​ນັ້ນເລີຍ. ລາວ​ເວົ້າ​ອີກວ່າ ຕຳ​ຫລວດ​ໄດ້ຊີ້​ໄປ​ໃສ່
​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ລາຍວ່າ ​ເປັນ​ຫລັກ​ຖານ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ລາວຮ່ວມ​ມືກັບ​ຄົນ​ທີ່
ເປັນ​ຈຳ​ເລີຍຮ່ວມ​ກັບ​ລາວນັ້ນ.

ທ້າວ​ ດາ​ນຽນ​ສ໌ ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນໂຄ​ງານ (Sim-Ed) ເວົ້າ​ວ່າ
“ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕັ້ງ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ​ວ່າ​ທຳ​ການ​ສົມ​ຮູ້​ຮ່ວມ​ຄິດກັນ, ຍ້ອນໄດ້​
ເຫັນ​ພວກ​ເຮົາຖ່າຍ​ຮ່ວມ​ກັນ, ຈາກ​ການ​ອ່ານ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຂ​ຽນ​ລົງ​
ແຕ່​ດົນ ຫລື ບໍ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັນ​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກຳ​ລັງ​ທຳ​ການ​ສືບ​ສວນ​ຢູ່​ໃນ​
ຕົວ​ຈິງນັ້ນເລີຍ.”

ທ່ານ ແພັດ​ທັນອະ​ທິ​ບາຍເພີ້ມ​ອີກວ່າ “ພາ​ສາ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ລາຍ
ແມ່ນ​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຫລາຍ​ສຸດ​ຂີດ. ແລະລ​ຫາຍໆ​ຄັ້ງ ກໍ​ມີ​ຄຳ​ປະ​ສົມ​ປະ​ສານ​ກັນ
​ລະ​ຫວ່າງພາ​ສາ​ຂອງ​ຄົນ​ອາເມ​ຣິ​ກັນເຊື້ອ​ສາຍອາ​ຟ​ຣິກ​ກາ ກັບ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ ແລະ​ຄຳ
​ເວົ້າ​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ວົງ​ການ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ……ແລະ​ມັນ​ເປັນ​ການ​ຍາກ​ຫລາຍອີ່​ຫລີ ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​
ໃຈ​ໄດ້ ​ຖ້າ​ຫາ​ກວ່າ ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ຄົນທີ່ມາ​ຈາກ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ນັ້ນ.”

ສຳ​ລັບ​ທ່ານ ແພັດ​ທັນ ແລະ​ທີມ​ງານ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ແລ້ວ ສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ລາຍ ມີ​ແຕ່ບອກ​ໃຫ້
​ຮູ້​ແຕ່​ເລື້ອງ​ລາວ​ຕ່າງໆ ​ຂອງພຽງ​ຂ້າງ​ດຽວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ມັນ​ແມ່ນ​ຜູ້​ໃຊ້​ ໃນ​ຊີ​ວິດ​ຕົວ​ຈິງຈຶ່ງ​ສາ​
ມາດບອກ​ເລື້ອງ​ທັງ​ໝົດ ໃຫ້​ຮູ້​ໄດ້.

ເບິ່ງວີ​ດິ​ໂອ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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