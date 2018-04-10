ພວກທີ່ໃຊ້ເຟສບຸກ ໃນເອເຊຍອາຄະເນ ໂດຍສະເພາະໃນຟິລິບປີນ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້
ແມ່ນໄດ້ຖືກເຜີຍແບໃສ່ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຮົ່ວໄຫລຍ້ອນມີຜູ້ຄົນທີ່ນຳໃຊ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ
ແລະການໃຊ້ແອັບ ຊຶ່ງເປັນບັນຫາຫຼັກ ທີ່ທາງນັກວິເຄາະເຊື່ອເຊັ່ນນັ້ນ.
ອີງຕາມໂຕເລກຂອງເຟສບຸກແລ້ວແມ່ນວ່າ ຈຳນວນຂໍ້ມູນຂອງ 1 ລ້ານ 175 ພັນຄົນ
ຂອງພວກທີ່ໃຊ້ເຟສບຸກ ໃນຟິລິບປີນ ແມ່ນອາດ “ໄດ້ຖືກນຳເອົາໄປແບ່ງປັນ ແບບບໍ່
ຖືກຕ້ອງ” ເຂົ້າໃນການສ້າງໜ້າຜູ້ນຳໃຊ້ເຟສບຸກ ເຂົ້າໃນການປ່ອນບັດ ຂອງບໍລິສັດ
ແຄມບຣິຈ ອານາ ລີຕິກາ (Cambridge Analytica) ທີ່ມີສຳນັກງານໃນລອນດອນນັ້ນ
ທີ່ກະປະມານວ່າ ເປັນຈຳນວນທີ່ສູງສຸດອັນດັບສອງ ໃນປະເທດດຽວ ທີ່ໄດ້ຮວມກັນ
ທັງໝົດແລ້ວ ຮອງຈາກສະຫະລັດ. ອິນໂດເນຍເຊຍ ແມ່ນຢູ່ໃນອັນດັບທີ 3 ມີປະມານ
1 ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ທີ່ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຖືກເຜີຍແບ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຮົ່ວໄຫລ. ຫວຽດ
ນາມ ແມ່ນຢູ່ໃນອັນດັບ ທີ 9 ດ້ວຍຈຳນວນ 427 ພັນຄົນ.
ຊາວຟິລິບປີນ ແມ່ນຍັງໄດ້ມ່ວນຊື່ນກັບການຕອບຄຳຖາມແບບສ່ວນຕົວ ໃນແອັບ
ທີ່ແຜ່ຫຼາຍຢ່າງວ່ອງໄວ ເນື່ອງຈາກວ່າ ໄດ້ສົ່ງການແບ່ງບັນ, ຊຶ່ງທ່ານ ຣີນາໂຕ ຣີແຢສ
(Renato Reyes) ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຂອງບໍລິສັດພັນທະມິດ (Bagong Alyansang Makabaya) ທີ່ພົວພັນກັບສື່ສັງຄົມ ໃນນະຄອນມານີລານັ້ນ. ແອັບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສົງໄສ
ວ່າ ເປັນແຫຼ່ງເກັບກຳຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດ ແຄມບຣິຈ ອານາລີຕິກາ.
ໃນຫວຽດນາມ ບ່ອນທີ່ສື່ສັງຄົມ ວີເອັນ ເອັກສແປຣັສ ອິນເຕີນາຊົນໂນ (VnExpress International) ປະມານ 64 ລ້ານຄົນຂອງປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນ 92 ລ້ານຄົນ
ແມ່ນນຳໃຊ້ເຟສບຸກ, ສະເພາະພວກໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ີມັກສະແດງອອກ, ພວກຊ່ຽວຊານ
ດ້ານເທັກໂນໂລຈີ ກ່າວໄວ້. ອິນໂດເນຍເຊຍ ແມ່ນນຳໃຊ້ ໃນການຕິດຕໍ່ຫາກັນຟຣີ
ໃນທົ່ວ 13 ພັນເກາະ, ສ່ວນນຶ່ງແມ່ນເປັນຍ້ອນຄວາມທຸກຍາກ.
ບໍລີສັດຍັກໃຫຍ່ສື່ສັງຄົມຊີລີຄອນ ວາເລ (Silicon Valley) ໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນຕົ້ນໆຂອງ
ວັນທີ 9 ເມສາ ຕົນໄດ້ໃນຈັດເພີ່ມຕາໜ່າງໃໝ່ສຳລັບພວກນຳໃຊ້ທັງຫຼາຍ ໄດ້ເຫັນຂໍ້ມູນ
ຕ່າງໆ ທີ່ຕົນ ໄດ້ແບ່ງປັນ ໃນແອັບອັນໃດ.
“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນຖານະທີ່ຈະຮຽກຮ້ອງຄຳອະທິບາຍໂດຍກົງ
ຈາກບັນ ດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງເຟສບຸກ ໃຫ້ພິຈາລະນາວ່າ ພວກເຮົາແມ່ນເປັນປະເທດ
ທີສອງທີ່ເຂົ້າເຖິງການນຳໃຊ້ອິນເຕີແນັຕ,” ຊຶ່ງທ່ານຣີແຢສ ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ຂໍ້ມູນຂອງພວກທີ່ໃຊ້ເຟສບຸກ ປະມານ 87 ລ້ານຄົນ ໃນທົ່ວໂລກ ແມ່ນອາດຖືກແບ່ງປັນ
ຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ກັບບໍລິສັດ ແຄມບຣິຈ ອານາລີຕິກາ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງບໍລິສັດເຟສບຸກ
ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ເອເຊຍອາຄະເນ ແມ່ນໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບການຖືກເຜີຍແບ ຍ້ອນການນຳໃຊ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ
ໃນ ຈຳນວນໂທລະສັບ ທີ່ມີລາຄາ “ຍ່ອມເຍົາ” ທີ່ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງການນຳໃຊ້
ເພື່ອຮັບຂ່າວ ແລະຕິດຕໍ່ທາງສື່ສັງຄົມ ຊຶ່ງນາງ ອະທິນາ ກາຣັຕໂຊຈີອານາ ອາຈານສອນ
ດ້ານສື່ ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ແລະສັງຄົມສາດ ທີ່ມະວິທະຍາໄລ ລີແຊັສເຕີ ໃນອັງກິດ
ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ