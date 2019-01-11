ໄຕ້ຫວັນໄດ້ຍົກລະດັບປັບປຸງເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນ ທີ່ເຮັດໂດຍສະຫະລັດຂອງຕົນ ແຕ່ອາດຍົກເລີກຄວາມໄຝ່ຝັນທີ່ວ່າ ຕົນອາດຈະໄດ້ຮັບ ເຮືອບິນລົບທີ່ທັນສະໄໝຮຸ້ນ F-35 ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈຳກັດ ໃນການຮ່ວມມືທາງທະຫານ ລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບໄຕ້ຫວັນ ທັງໆທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ໃນການຕ້ານຢັນຈີນ.
ກອງທັບອາກາດໄຕ້ຫວັນຈະໄດ້ຮັບເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນ F-16 A/B ທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ ຈຳນວນ 4 ລຳ ໃນຕົ້ນປີ 2019. ການຍົກລະດັບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງໃນການປັບປຸງກອງທັບອາກາດ ທີ່ເລີ້ມມາເມື່ອນຶ່ງປີກ່ອນເພື່ອປັບປຸງເຮືອບິນລົບໃຫ້ໄດ້ບໍ່ຕ່ຳກວ່າ F-16 V ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງອົງການຂ່າວສູນກາງຂອງລັດຖະບານໄຕ້ຫວັນ.
ແຕ່ກອງທັບໄຕ້ຫວັນ ຊຶ່ງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເປັນອັນດັບທີ 24 ຂອງໂລກນັ້ນບາງທີອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເຮືອບິນລົບ F-35 ຈາກບໍລິສັດລັອກຮີດ ມາຕິນ ຂອງອາເມຣິກາ ທັງໆທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບເຮືອບິນລົບທີ່ວ່ານີ້ ອີງຕາມພວກນັກວິເຄາະ.
ດັ່ງນັ້ນ ບໍ່ວ່າໃນການເຮັດສົງຄາມໃດໆກໍຕາມ ກັບຈີນ ຊຶ່ງເປັນຄູ່ແຂ່ງທາງທະຫານຂອງຕົນມາປະມານ 70 ປີແລ້ວນັ້ນ ໄຕ້ຫວັນຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ກາງຕໍ່ຄວາມໄດ້ປຽບທາງກົນລະຍຸດ ແທນທີ່ຈະແມ່ນ ການພະຍາຍາມໃຊ້ອຳນາດໃນການຍິງທຳລາຍ ໃຫ້ເທົ່າທຽມກັນ.
ພັນເອກຄອລລິນ ໂຄ ນັກຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ທາງທະເລ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລນານຢາງເທັກໂນໂລຈີ ຂອງສິງກະໂປ ກ່າວວ່າ "ສິ່ງສຳຄັນສຸດ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ໄຕ້ຫວັນໄດ້ຫຼັງເຫັນແລ້ວວ່າ ການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບການຊື້ເຮືອບິນລົບ F-35 ແມ່ນມີທ່າທາງວ່າ ຈະເປັນການແກ້ໄຂໄລຍະຍາວ ຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະໄດ້ຮັບເຮືອບິນເຫຼົ່ານີ້ໃນທັນທີ ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາເຈົ້າ ຈຶ່ງກຳລັງສຶກສາເບິ່ງທາງເລືອກອື່ນ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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