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ຄາດກັນວ່າ ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ອາດຈະບໍ່ສໍາເລັດຕາມກໍານົດ ຍ້ອນການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍຊັກຊ້າ"

ພາກສ່ວນຂອງການສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນໃນ ສປປ ລາວ.

ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນທີ່ຄາດວ່າ ຈະເລີ້ມເປີດບໍລິການໃນວັນທີ 2 ທັນວາ 2021 ນີ້, ອາດ
ຈະຊັກຊ້າກວ່າກໍານົດຍ້ອນ ການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍທີ່ບໍ່ປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນການ, ອີງ
ຕາມການໂອ້ລົມຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນຶ່ງໃນບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ
ຈະນໍາເອົາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບລາຍງານນີ້ຈາກນັກ ຂ່າວຂອງພວກເຮົາ ມາສະເໜີທ່ານ
ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຟັງລາຍງານການສ້າງທາງດ່ວນ ໃນ ສປປ ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ເຊີນຊົມເການສ້າງທາງທາງລົດໄຟເຂດ ໄຊທານີ ແລະໄຊເສດຖາ
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ເຊີນຊົມເການສ້າງທາງທາງລົດໄຟເຂດ ໄຊທານີ ແລະໄຊເສດຖາ

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ລິງໂດຍກົງ

ເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງທີ່ມີຄວາມຍາວ 414 ກິໂລແມັດທີ່ ໄດ້ວາງສີລາເລີກໃນ
ທ້າຍປີ 2015 ນັ້ນ ຕາມແຜນການແລ້ວແມ່ນຈະເລີ້ມເປີດບໍລິການໃນວັນທີ 2 ທັນວາ ປີ
2021 ນີ້ ເພື່ອຕ້ອນຮັບວັນຊາດຂອງ ສປປລາວ, ແຕ່ວ່າມາຮອດເດືອນຜ່ານມາການ
ສ້າງ ທາງລົດໄຟດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຫລາຍປານໃດ ເມື່ອທຽບໃສ່ເວລາ ທີ່ຍັງເຫລືອພຽງປີດຽວເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອມັນສໍາເລັດໄປ 91 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ, ອີງຕາມການ ໂອ້ລົມຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນບໍລິສັດດັ່ງກ່າວວ່າ: ​
“ຄວາມຄືບໜ້າປະຈຸບັນນີ້, ຮອດເດືອນ 11 ນີ້ ແມ່ນ 91% ຂອງວຽກທັງໝົດ ແລະຈໍາ
ນວນສະຖານີແຕ່ຕົ້ນມາແຕ່ທາງແຕ່ຄຸນໝິງ ຈັນເຖິງວຽງຈັນມີຢູ່ 33 ສະຖານີ. ແຕ່ລະ
ສະຖານີແມ່ນສ້າງສໍາເລັດແລ້ວ, ຍັງເຫລືອແຕ່ສະຖານີສຸດທ້າຍແມ່ນຢູ່ແຖວບ້ານນາ
ແຖ ແລະສະຖານີສ້ອມແປງ, ຢູ່ບ້ານໂຊກນ້ອຍ. ແຕ່ບັນຫາການຊົດເຊີຍລ້າຊ້າອາດ
ເປັນບັນຫານຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ ທີ່ອາດພາໃຫ້ລ້າຊ້າ ແລ້ວກາມີຂໍ້ອ້າງນັ້ນ
ອ້າງນີ້ເບິ່ງຕົວຈິງມັນອາດຈະບໍ່ໄດ້ເປີດທັນເວລາຄືກັນກັບບັນຫາທາງດ່ວນວຽງຈັນ-
ວັງວຽງຫັ້ນຫລະ ກໍຈໍາເປັນຫັ້ນລະໄປ໋.”

ທ່ານກ່າວຢໍ້າອີກວ່າ ການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດຕ່າງໆ ແມ່ນ
ສໍາເລັດໄປໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ແມ່ນປະມານ 72 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ, ຊຶ່ງຊັກຊ້າ ກວ່າແຜນ
ການ ສະນັ້ນມັນເປັນບັນຫາຕົ້ນຕໍອັນນຶ່ງທີ່ອາດພາໃຫ້ເກີດການຫລ້າຊ້າ ຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນການລະ
ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງໜັກໃນຈີນ ແລະຍັງສືບຕໍ່ລະບາດຢູ່ໃນ ລາວໃນລະດັບໃດນຶ່ງນັບແຕ່ຕົ້ນປີນີ້ ຊຶ່ງພາໃຫ້ມີການປິດປະເທດ ແລະເມືອງຢູ່ທັງສອງປະເທດໄລຍະນຶ່ງນັ້ນ ຊຶ່ງທ່ານໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ:

“ເລື້ອງສະພາບໂຄວິດຕ່າງໆກະບໍ່ມີບັນຫາສ່ວນຫລາຍເຂົາກະບໍ່ມີຫຍັງເພາະສ່ວນ
ຫລາຍແຄ້ມເຂົາກະເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິ. ເລື້ອງຫຍັງສ່ວນຫລາຍ ແລະເລື່ອງແຜນ
ການສໍາເລັດເຂົາກະຢຶດໂຕເກົ່າເດືອນ 12 /2021 ວ່າຈະສໍາເລັດຫັ້ນ ແຫລ້ວ ແຕ່ວ່າ
ບັນຫາກໍ່ສ້າງກໍບໍ່ສະດວກ ຍ້ອນການຊົດເຊີຍຕ່າງໆຍັງຫຍຸ້ງຍາກ ຍ້ອນການແກ້ໄຂ
ຂອງລັດຖະບານຍັງແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ເທົ່າທີ່ຄວນ.”

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈາກດ່ານບໍ່ເຕັນ ຫານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະມີ
ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນຕະຫຼອດ 2 ຂ້າງທາງກວ້າງເບື້ອງລະ 50 ແມັດ ແລະເຮັດໃຫ້ຈະ
ຕ້ອງເວນຄືນທີ່ດິນໃນເນື້ອທີ່ກວ້າງກວ່າ 3,050 ເຮັກຕາ ຊຶ່ງລັດຖະບານລາວ ໄດ້ແຕ່ງ
ຕັ້ງຄະນະກຳມະການຂຶ້ນມາ ເພື່ອຮັບຜິດຊອບການເວນຄືນ ແລະຊົດເຊີຍຄ່າທີ່ດິນດັ່ງ
ກ່າວເປັນການສະເພາະ.

ເມື່ອເວົ້າເຖິງຜົນປະໂຫຍດທີ່ທາງລົດໄຟທີ່ມີມູນຄ່າເກືອບຮອດ 6 ຕື້ໂດລາ ທີ່ລາວມີ
ຫຸ້ນສ່ວນຢູ່ 30 ເປີເຊັນ ແລະກູ້ຢືມເງິນຈາກຈີນເກືອບທັງໝົດນີ້ ຄາດວ່າຈະນໍາຜົນປະ
ໂຫຍດມາໃຫ້ແກ່ຈີນຫລາຍກວ່າລາວຫລາຍ ອີງຕາມນັກວິເຄາະສາກົນ. ດັ່ງທີ່ທ່ານ
ເມີເຣ ໄຮເບີດ (Murray Hiebert) ຈາກສູນກາງການສຶກສາກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດ ແລະ
ສາກົນທີ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ແລະຜູ້ຂຽນປຶ້ມທີ່ຊື່ວ່າ “Under Beijng’s
Shadow: Southeast Asia’s China Challenge” ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ອອກມາ ເມື່ອ
ເດືອນສິງຫາປີນີ້ວ່າ: “ທາງລົດໄຟຈາກຄຸນໝິງ ໄປຫາສິງກະໂປເປັນບູລິມະສິດສູງສໍາລັບ
ຈີນ. ມັນຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຂົງເຂດຕາເວັນຕົກຂອງຈີນທີ່ທຸກຍາກ ຊຶ່ງໃນ
ປັດຈຸບັນນີ້ ເປັນພື້ນທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລນັ້ນ ສາມາດເຂົ້າຫາເຂດຕ່າງໆ ທີ່ຮັ່ງມີກວ່າ
ໃນເອເຊຍຕາເວັນສຽງໃຕ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະມັນຈະເສີມຂະຫຍາຍການຄ້າຂາຍ ແລະ
ການທ່ອງທ່ຽວ”.

ເສັ້ນທາງລົດໄຟດັ່ງກ່າວເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງໂຄງການລິເລີ້ມນຶ່ງແລວທາງ-ນຶ່ງເສັ້ນ
ທາງທີ່ສຳຄັນຍິ່ງຂອງປັກກິ່ງຊຶ່ງຈະເລີ້ມຈາກຄຸນໝິງ, ເມືອງເອກຂອງແຂວງຢູໜານໃນ
ຈີນຄາດວ່າຈະຊ່ວຍ ກະຕຸ້ນເສດຖະກິດໃນຂົງເຂດທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫລີກຂອງຈີນ. ອີງ
ຕາມການວິເຄາະຂອງນັກວິຊາການທ່ານນຶ່ງທີ່ບໍ່ປະສົງອອກນາມ ໃນນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນກໍບອກວ່າເສັ້ນທາງລົດໄຟດັ່ງກ່າວ ຈະນໍາຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ
ໜ້ອຍກວ່າຈີນຫລາຍ ຊຶ່ງທ່ານໃຫ້ການຊີ້ແຈງຕອນນຶ່ງວ່າ:

“ດີສໍາລັບເຂົາແທ້ ໄທເຮົາບໍ່ໄດ້ຫຍັງ. ເຮົາມີຫຍັງລະ? ນອກຈາກຢາງພະລາ. ແມ່ນບໍ່?
ແຕ່ຢາງພະລາແມ່ນຂອງໃຜ? ຈີນຊໍ້າຜັດຊື້ເອົາໄປຂາຍອີກ. ເຮົາໄດ້ຂາຍຢາງພະລາ
ເທົ່ານັ້ນ. ຢ່າງອື່ນເຮົາບໍ່ມີ. ແຕ່ໂອກາດຂອງເຂົາເຈົ້າມີຫລາຍກວ່າເຮົາ ແຕ່ວ່າເຮົາກະ
ຕ້ອງຍອມຮັບ. ຖ້າບໍ່ມີເຂົາ ເຮົາກະບໍ່ເກີດ. ແຕ່ການເຂົ້າມາ ຂອງເຂົາເຈົ້າມັນມີທັງທາງດີ,
ທາງລົບ ແລະທາງບວກເນາະ ເອີ້ຜົນກະທົບຈິງໆ ກໍຄືເລື້ອງການຈ້າງງານກັບທາງດ້ານ
ທຸລະກິດມີການແຂ່ງຂັນສູງ ເພາະເຮົາຂາດວິຊາການ, ເພາະເຮົາກະບໍ່ເກັ່ງຄືເຂົາ.”

ສະຫລຸບແລ້ວ ທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງແມ່ນອາດຈະບໍ່ສໍາເລັດທັນຕາມກໍານົດ ເວລາທີ່
ວາງໄວ້ໃນແຜນການຍ້ອນການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຍັງຊັກຊ້າກວ່າ
ແຜນການຫລາຍ. ສ່ວນເລື້ອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຈາກທາງ ລົດໄຟຄວາມໄວສູງນີ້
ຄາດກັນວ່າຝ່າຍຈີນທີ່ເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນລາຍໃຫຍ່ນັ້ນ ຈະໄດ້ຫລາຍກວ່າ ຝ່າຍລາວຫລາຍ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

ລາຍງານບລອກສົດ! ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020

ລາຍງານບລອກສົດ! ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ສະຫະລັດ ປີ 2020

ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີິສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນວົງການເມືອງຂອງນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເກືອບເຄິ່ງສັດຕະວັດແລ້ວນັ້ນ ຄາດຄະເນກັນວ່າ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ແລະຈະໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນຈະມາ ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ. ທ່ານໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງມາ 36 ປີ ແລະ 8 ປີ ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ໃນສະໄໝປະທານາທິບໍດີບາຣັກໂອບາມາ ແມ່ນຄາດກັນໂດຍອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ໄດ້ເອົາຊະນະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ຂົມຂື່ນ ແລະຫຼັງຈາກໄດ້ມີການນັບບັດຄະແນນສຽງຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງມາໄດ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ. ຄະແນນສຽງແມ່ນຍັງຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະພວມໄດ້ຮັບການທ້າທາຍຢູ່ໃນສານ ແຕ່ກໍຄາດກັນວ່າ ຈະຜ່ານຜ່າໄປໄດ້. ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 270 ຄະແນນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 538 ຄະແນນ. ການໄດ້ຮັບໄຊຊະຂອງທ່ານໄບເດັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 3 ໃນຮອບສີ່ທົດສະວັດ ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເລືອກ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຂຶ້ນເປັນປະທານາທິບໍດີ 4 ປີແລ້ວ.

00:30 8.11.2020

ລາຍງານຂ່າວຫຼ້າສຸດ ໃນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານນາງຄາມາມາ ແຮຣິສ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 273 ຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ຕາງໜ້າລັດແລ້ວ ເຊີນເບິ່ງແຜນທີ່ການເລືອກຕັ້ງໃນສະຫະລັດຂອງເຮົາຕື່ມ!

23:51 7.11.2020

ມາຮອດເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214 ຄະແນນ. ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນ ຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາ ແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນຈຶ່ງຈະຮອດ 270 ຄະແນນເພື່ອຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ 4 ປີ. ເວລານີ້ຫຼາຍລັດຍັງສືບຕໍ່ນັບຄະແນນກັນຢູ່ ແລະລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກມື້ວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະນັບຄະແນນ ຄືນໃໝ່ທັງໝົດ ຍ້ອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະຜູ້ທ້າຊິງ ຫຼືຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ.

18:52 7.11.2020

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກສໍ້ໂກງ ໃຫ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນສະໄໝທີສອງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ປ່ອນແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊະນະຢ່າງງ່າຍໆ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດພະຍາຍາມລັກເອົາການເລືອກຕັ້ງໄປ ຈາກພວກເຮົາໄດ້." ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 16 ນາທີ ຢືນກ່າວຄໍາປາໄສ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນທຳນຽບຂາວ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄະແນນນຳໜ້າຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆກຳລັງຖືກ "ລັກເອົາອອກໄປຢ່າງລັບໆ ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ" ໃນຂະນະທີ່ມີການນັບຄະແນນສຽງຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ. ມາຮອດວັນສຸກ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງໄວ້ ໃນອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ.

19:29 6.11.2020

ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປາກົດຕົວເປັນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ນະຄອນວິລມິງຕັນ ໃນລັດເດລາແວ ໂດຍກ່າວວ່າ "ບັດທຸກໆບັດຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນັບ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ປະຊາຊົນໃນປະເທດນີ້ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບໃດ ແລະມັນເປັນຄວາມປະສົງຂອງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ບໍ່ມີໃຜ ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ."

06:13 6.11.2020

ໃນເວລາ 12 ໂມງເຄິ່ງຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຕື່ມອີກນຶ່ງຄະແນນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນຊຶ່ງຄາດໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້. ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ມາຮອດວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນນຳໜ້າ ໃນຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ ຄືໄດ້ 71 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ປຽບທຽບໃສ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮັບ​ແຕ່ 68​ ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ອີງຕາມອົງການຄົ້ນຄວ້າເອດີສັນແລະອົງການຂ່າວເອພີ.

00:38 6.11.2020

ມາຮອດ 7:00 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທັງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ ແຕ່ພວກທ່ານກໍສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບຄະແນນຫລ້າສຸດ.

19:20 5.11.2020

ມາຮອດ 9:00 ຕອນຄໍ່າຂອງວັນພຸດ, ທີ 4 ພະຈິກ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດຕື່ມອີກສອງລັດ ຄືມິຊິແກນ ແລະວິສຄັນຊິນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານນໍາໜ້າ ທ່ານທຣໍາ ໂດຍມີ 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້!

ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ
ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ

08:42 5.11.2020
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສູສີກັນ 213 ຕໍ່ 220 ໃນຂະນະນີ້ ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 9 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ປະກອບດ້ວຍລັດ ເມນ ເພັນຊີລເວເນຍ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຈໍເຈຍ ມິຊິແກນ ວິສຄັນຊິນ ເນວາດາ ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ ຄາດກັນວ່າ ຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປທາງໄປສະນີ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແລ້ວເສັດໃນມື້ນີ້ຫຼືບໍ່!

16:01 4.11.2020

ລາຍງານກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ

ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຫລາຍລັດ ແລ້ວ ຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກໍາລັງອອກມາເລື້ອຍໆຢູ່ ແລະຊາວອາເມຣິ ກັນຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະບໍລິຫານປະເທດຈາກທໍານຽບຂາວໃນນຶ່ງສະໄໝກໍຄື 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.

ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາລັດຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຫລາຍໆລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງປະເທດ ໄດ້ປິດລົງ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ. ສ່ວນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນ ຕົກຂອງປະເທດກໍກໍາລັງປິດໜ່ວຍປ່ອນບັດລົງ ແລະກໍຈະເລີ້ມນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນໄວໆນີ້.

ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງໃນລັດທີ່ຕັ້ງແຄມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຄືລັດຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂລໄຣນາເໜືອ- ເຊິ່ງທັງສອງລັດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນປີ 2016 ແລະບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທ້າຍປີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານໄບເດັນມີ ຄະແນນສູສີກັນ. ລັດເພັນໂຊວາເນຍ ທີ່ເປັນລັດຍາດແຍ່ງກັນ ກໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລາຍງານຜົນເລືອກຕັ້ງທີ່ສົມບູນເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າທັງສາມລັດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບທ່ານທຣໍາ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີສອງແລະຫລີກລ້ຽງການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີສາມໃນສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈະເສຍໄຊຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ.

ສຳລັບທ່ານໄບເດັນແລ້ວ ການໄດ້ໄຊຊະນະໃນລັດໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ລັດນັ້ນແມ່ນຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 1988 ແລະ 2008 ມາແລ້ວ.

ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ນໍາປະເທດນັ້ນສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕແບບທາງອ້ອມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຕາມຄະແນນນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີ 50 ລັດ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບ 270 ຄະແນນສຽງ ຈາກຜູ້ແທນໃນລັດ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 538 ຄົນ ກໍຄື 538 ສຽງນັ້ນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີໃນວັນອັງຄານທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 3 ກໍຄືມື້ນີ້ເອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນພາກັນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍໆ ລັດແມ່ນຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດສົ່ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄປທາງໄປສະນີ ຫລືໄປປ່ອນບັດດ້ວຍ ຕົວເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນເມືອງ ແລະເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດ.

10:47 4.11.2020
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