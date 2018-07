ເກີດເຫດລະເບີດ 2 ຄັ້ງ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຂອງ ໂຊມາເລຍ

ຕຳຫຼວດທີ່ນະຄອນຫຼວງຂອງໂຊມາເລຍ ກ່າວວ່າ ມີການວາງລະເບີດ 2 ລູກ ທີ່ແນເປົ້າ

ໝາຍໃສ່ຕຶກໂຮງການລັດຖະບານ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງໂມກາດິສຊູ.

ລາຍງານທຳອິດເວົ້າວ່າ ເຫດລະເບີດແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃກ້ໆ ຕຶກໂຮງການກະຊວງພາຍໃນ

ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃກ້ໆກັບສະພາແຫ່ງຊາດນັ້ນ.

ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ມີຜູ້ໃດບາດເຈັບລົ້ມຕາຍໃນເຫດລະເບີດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່

ນະຄອນຫຼວງໂມກາດິສຊູ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ຫລືບໍ່.

ອົງການຂ່າວເອພີລາຍງານວ່າ ກຸ່ມອາລຊາບັບ ທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ ອາລກາອີດາ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບການວາງລະເບີດທັງສອງ.

Police in Somalia's capital say twin blasts have targeted government buildings in the city.



First reports say the explosions were near the interior ministry building in the capital, not far from parliament.



It was not immediately clear if anyone was hurt in the explosions Saturday in Mogadishu.



The Associated Press reports the al-Qaida-linked terror group al-Shabab has claimed responsibility for the blasts.