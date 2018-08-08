ມີການຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ລະມັດລະວັງ ທີ່ຈະມີ ປະຊຸມສຸດຍອດ ສຫລ ເກົາຫຼີເໜືອ ອີກຄັ້ງ

ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ ກ່າວວ່າ ມັນຈະບໍ່ເປັນການ “ສະຫຼາດເລີຍ” ທີ່ປະທານາທິບໍດີສະ
ຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ທີ່ຈະຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທີສອງ ກັບຜູ້ ນຳເກົາຫຼີເໜືອ
ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ນອກຈາກວ່າ ພຽງຢາງຈະແຈ້ງບັນຊີທັງໝົດຂອງອາວຸດນິວເຄລຍ
ແລະສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ແລະເຫັນພ້ອມກ່ຽວກັບການກວດສອບໂດຍເຕັມ ແລະເອົາບາດ
ກ້າວອັນໜັກແໜ້ນ ໄປສູ່ການເປັນປະເທດປອດອາວຸດນິວເຄລຍ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງ
ທີສອງ.
ທ່ານໂຣເບີດ ແມນນິງ ສະມາຊິກອະວຸໂສ ຢູ່ສະພາແອັດລັນຕິກກ່າວວ່າ “ເຖິງແມ່ນບໍ່
ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃດໆ ກ່ຽວກັບການປົດອາວຸດນິວເຄລຍ ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມເທື່ອ
ທຳອິດ ມັນຈະເປັນແນວຄິດທີ່ບໍ່ສະຫຼາດເລີຍ ທີ່ຈະມີກອງປະຊຸມສຸດຍອດເທື່ອທີສອງ
ກັບທ່ານກິມ. ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ຄຳແນະນຳບໍ່ໃຫ້ມີກອງປະຊຸມເທື່ອທີສອງ ນອກຈາກ
ວ່າ ທ່ານກິມຈະສະໜອງອົງການພະລັງງານປະລຳມະນູສາກົນ ຫຼື IAEA ກ່ຽວກັບໂຄງ
ການອາວຸດນິວເຄລຍຂອງທ່ານທັງໝົດ ແລະສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ແລະຕົກລົງ ທີ່ຈະອະນຸ
ຍາດໃຫ້ອົງການ IAEA ເຂົ້າໄປກວດ
ກາເບິ່ງ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈຢາກມີການປະຊຸມອີກກັບທ່ານກິມ ໂດຍ
ກ່າວຢູ່ໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວິດເຕີອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ຈະພົບ
ກັບທ່ານໃນບໍ່ຊ້ານີ້ ໃນຂະນະທີ່ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ເລີ້ມຂັ້ນຕອນໃນການສົ່ງຊາກກະດູກ
ພວກທະຫານອາເມຣິກັນ ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດປາງສົງຄາມເກົາຫຼີ. ຜູ້ ນຳທັງສອງໄດ້ພົບປະ
ກັນເທື່ອທຳອິດໃນວັນທີ 12 ເດືອນມິຖຸນາ ຢູ່ທີ່ສິງກະໂປ.
ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານຈອນ ບອລຕັນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້
ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ບອກວ່າທ່ານພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພົບກັບທ່ານກິມ ທຸກເວ
ລາ ຢູ່ໃນໜັງສືຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ທີ່ສົ່ງໄປຫາທ່ານກິມ. ລັດຖະມົນຕີຕ່າງ ປະເທດສະຫະລັດ
ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ແລະທ່ານຊັງ ກິມ ເອກອັກຄະລັດຖະ ທູດສະຫະລັດ ປະຈຳຟິລິບ
ປິນຄົນປັດຈຸບັນຜູ້ທີ່ນຳພາການເຈລະຈາກັບພຽງຢາງ ໄດ້ສົ່ງໜັງສືຂອງທ່ານທຣໍາ ໄປໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານນີ ຢົງ ໂຮ ລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ
ປະເທດສະມາຊິກ ຂອງສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດ ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງ
ໃຕ້ ຫລື ASEAN ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສິງກະໂປ ໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານດັກລັສ ພາລ ຮອງປະທານການສຶກສາ ທີ່ສະຖາບັນຄາເນກີເພື່ອກອງທຶນສັນຕິພາບ ສາກົນ ກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນທ່ານບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງກອງປະຊຸມ
ສຸດຍອດ ເທື່ອທີສອງ ທ່ານໄດ້ກໍ່ໃຫ້ມີຄວາມສົງໄສ “ກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງ
ກ່າວ” ໂດຍສະເພາະການເມື່ອເວົ້າເຖິງ “ກິດຈະການທີ່ບໍ່ສຳຄັນນັບແຕ່ການປະກາດທີ່
ກອງປະຊຸມເທື່ອຫລ້າສຸດ.”
ທ່ານພາລ ກ່າວວ່າ “ການທີ່ຈະມີກອງປະຊຸມສຸດຍອດເທື່ອທີສອງ ແລະກອງປະຊຸມສຸດ
ຍອດທີ່ເປັນຜົນສຳເລັດນັ້ນ ມີນ້ອຍ ໃນແນວຄິດ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.”
ທ່ານກິມໄດ້ເຫັນພ້ອມກັບ “ການປົດອາວຸດເຄລຍທັງໝົດ ຢູ່ໃນແຫຼມເກົາຫຼີ” ຢູ່ທີ່ກອງ
ປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງປະຫວັດສາດ ໃນສິງກະໂປ ແຕ່ບາດກ້າວອັນໜັກແໜ້ນ ທີ່ຈະນຳໄປ
ສູ່ການເປັນປະເທດປອດອາວຸດນິວເຄລຍນັ້ນບໍ່ໄດ້ກຳນົດເອົາໄວ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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