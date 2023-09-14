ລັດຖະບານປະສົມພົນລະເຮືອນຊຸດໃໝ່ຂອງໄທ ອາດຊອກຫາການຮ່ວມມືຫຼາຍຂຶ້ນກັບບັນດາປະເທດປະຊາທິປະໄຕຕາເວັນຕົກ ເຖິງແມ່ນລັດຖະບານ ຈະຍັງຄົງຮັກສາຄວາມສໍາພັນກັບຈີນ ເຊິ່ງໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໂດຍລະບອບການປົກຄອງທີ່ນໍາ ໂດຍພວກທະຫານກ່ອນໜ້ານັ້ນກໍຕາມ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງນັກວິເຄາະ.
ແຕ່ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານໃໝ່ຈາກພັກເພື່ອໄທ ອາດຈະຕ້ອງການສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໄປຈາກທ່ານປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ, ພົນເອກ ທີ່ນໍາພາທະຫານກໍ່ລັດຖະ ປະຫານໃນປີ 2014 ແລະຖືກລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງສະໄໝໂດຍສະພາ, ປາກົດວ່າ ການຫັນປ່ຽນອອກຈາກ ຈີນ ເບິ່ງຄືວ່າເປັນໄປໄດ້ຍາກ.
ໃນເດືອນມີນາ, ບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ໃນວັນທີ 14 ພຶດສະພາ, ຜູ້ນໍາຂອງພັກເພື່ອໄທ ທ່ານເສດຖາ ທະວີສິນ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນຄືນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີ, ກ່າວວ່າ ພັກຂອງທ່ານຈະສະໜັບສະໜຸນ ການເພີ້ມຂຶ້ນທາງດ້ານການຄ້າ ແລະການທ່ອງກ່ຽວກັບ ຈີນ. ໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຂອງການເລືອກຕັ້ງຂອງ ທ່ານເສດຖາ ໃນວັນທີ 22 ສິງຫາ, ທູດຂອງຈີນ ປະຈຳປະເທດໄທ ທ່ານຫານ ຊີຈຽງ (Han Zhigiang), ໄດ້ເຊື້ອເຊີນ ທ່ານເສດຖາ ໄປພົບປະກັບປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ງຜິງ ໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງໜັງສືພິມ ມະຕິຊົນ.
ທ່ານເບັນຈາມິນ ຊາວັກຄີ (Benjamin Zawacki), ຜູ້ຂຽນປື້ມ “ປະເທດໄທ: ການປ່ຽນຈຸດຢືນລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ທີ່ກໍາລັງຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ (Shifting Ground between the US and Rising China),” ກ່າວຕໍ່ VOA ພະແນກພາສາໄທ ໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ສໍາພາດທາງອີເມລ ເມື່ອວັນທີ 1 ກັນຍາ ວ່າ “ບາງທີ ເພື່ອຈໍາແນກພວກເຂົາເຈົ້າເອງຈາກລັດຖະບານຊຸດກ່ອນເຫຼົ່ານັ້ນ, ແລະເນື່ອງຈາກອຸດົມການ ແລະການຢຶດໝັ້ນທາງອຸດົມການ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີບົດບາດສໍາຄັນ ໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງໄທ, ຜູ້ທີ່ກໍາລັງມາເປັນລັດຖະບານ ທີ່ນໍາໂດຍພັກເພື່ອໄທ ອາດຈະມີການພົວພັນທີ່ມີຄວາມໝາຍຫຼາຍ ຂຶ້ນກັບ ສະຫະລັດ ແລະບັນດາປະເທດປະຊາທິປະໄຕອື່ນໆ.”