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ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ ຕ້ອງ​ການ​ເວ​ລາ ​ເພີ່ມ​ເຕີມ ເພື່ອ​ຫາ​ສາ​ເຫດ ​ຂອງ ເຂື່ອນ​ເຊ​ປຽນ-ເຊ​ນ້ຳນ້ອຍ​ແຕກ

​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເດີນ​ທາງ​ກັບ​ບ້ານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໂດຍ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ ຈາກ​ເຂື່ອນ​ເຊ​ປຽນ-ເຊ​ນ້ຳ​ນ້ອຍ​ແຕກ, ເມືອງ​ສະໜາມ​ໄຊ, ແຂວງ​ອັດ​ຕະ​ປື. 26 ກໍ​ລະ​ກົດ, 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຄະ​ນະ​ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​ຕ່າງ​ຊາດ ​ຍັງ​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ສຳ​ລັບ​ການ​ສອບ​ສວນ ​ເພື່ອ​ຄົ້ນ​ຫາ​ສາ​
ເຫດແທ້ຈິງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂຸດ
ເຈາະ ແລະ ວິໄຈດິນສັນເຂື່ອນທີ່ແຕກນັ້ນ.

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ຟັງ​ລາຍ​ງານ ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ ຕ້ອງ​ການ​ເວ​ລາ​ເພີ່ມ​ເຕີມ ເພື່ອ​ຫາ​ສາ​ເຫດ​ຂອງ ເຂື່ອນ​ເຊ​ປຽນ-ເຊ​ນ້ຳ​ນ້ອຍ​ແຕກ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ ບຸນ​ທອງ ຈິດ​ມະ​ນີ ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຖະ​ແຫຼງ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​
ມັນຄັ້ງທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ວ່າ ການສອບສວນເພື່ອຄົ້ນ
ຫາສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກຢູ່ທີ່ແຂວງອັດຕະປື
ໂດຍຄະນະຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງຄະນະກຳມະການສາກົນວ່າດ້ວຍເຂື່ອນຂະໜາດໃຫຍ່
(International Commission on Large Dams - ICOLD) ຕາມການເຊີນຂອງ
ທາງການ ລາວ ນັ້ນຍັງຄົງສືບຕໍ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ຫາກແຕ່ກໍຍັງບໍ່ສາມາດສະຫຼຸບການສອບ
ສວນໄດ້ຢ່າງເປັນທາງການ ເນື່ອງຈາກວ່າຄະນະຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ ICOLD ທີ່ໄດ້
ເລີ່ມການສອບສວນນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 19 ສິງຫາ 2018 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນຍັງຕ້ອງໃຊ້ເວ
ລາອີກໄລຍະນຶ່ງ ເພື່ອດຳເນີນການສຶກສາ ແລະ ວິໄຈດິນສັນເຂື່ອນທີ່ແຕກນັ້ນຢ່າງ
ລະອຽດ ໂດຍທີ່ຜ່ານມາກໍໄດ້ທຳການຂຸດເຈາະດິນສັນເຂື່ອນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 7 ຂຸມເປັນ
12 ຂຸມເພື່ອນຳມາສຶກສາ-ວິໄຈ ແລະ ສົມທຽບກັນຢ່າງຮອບດ້ານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄະນະ
ຜູ້ຊ່ຽວຊານຍັງບໍ່ສາມາດສະຫຼຸບຜົນການສຳຫຼວດໄດ້ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ
ບຸນທອງ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ

"ເຂື່ອນ​ເຊ​ປຽນ-ເຊ​ນ້ຳ​ນ້ອຍນີ້ ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້​ງ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ໂດຍ​ແມ່ນ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ
ດຳເນີນການກວດກາ ກ່ຽວກັບ ເຫດການທີ່ເຂື່ອນແຕກພັງຫັ້ນ ແມ່ນຍ້ອນອີຫຍັງ
ແລ້ວກະສິປຶກສາຫາລືກັນ ເວົ້າແທ້ໆນີ້ຫຼະແມ່ນວ່າ ເລີ່ມແຕ່ການກວດກາຄັ້ງທຳອິດນີ້
ພວກເຮົາກະເຫັນແລ້ວເລື່ອງຮ້າຍຂອງບັນຫາ ແຕ່ວ່າຊ່ຽວຊານນີ້ເພີ່ນບໍ່ໃຫ້ປະກາດ
ເພາະວ່າມັນຕ້ອງໄດ້ສຶກສາເບິ່ງໃຫ້ມັນລະອຽດເລິກເຊິ່ງຕື່ມໃນແຕ່ລະອັນ ແຕ່ລະວັນ
ແຕ່ລະຂອດ ແຕ່ລະມຸມຕໍ່ກັບບັນຫາຕ່າງໆ ຄືປັດຈຸບັນນີ້ ພວກເຮົາດຳເນີນການເຈາະ
ດິນ ວິໄຈດິນຄືນໃໝ່ ໂຕບ່ອນທີ່ມັນແຕກພັງຫັ້ນນະ."

ທາງ​ດ້ານ​ທ່ານ ວິ​ທູນ ເພີ່ມ​ພົງ​ສາ​ຈະ​ເລີນ ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ຂອງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ພະ​ລັງ​ງານ​
ເພື່ອນິຕິເວດທຳມະຊາດໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ບັນດາອົງການອະນຸ
ລັກສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ສາກົນຍັງຄົງສືບຕໍ່ການເຄື່ອນ
ໄຫວເພື່ອກົດດັນໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວ ພິຈາລະນາຍົກເລີກໂຄງການເຂື່ອນເຊປຽນ-
ເຊນ້ຳນ້ອຍ ເພາະວ່າເປັນໂຄງການທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບທັງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ
ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນແຂວງອັດຕະປືຢ່າງກວ້າງຂວາງ ທັງຍັງມີ
ຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະເກີດໄພພິບັດໃນລັກສະນະດຽວກັນນີ້ໃນຕໍ່ໜ້າ ຖ້າຫາກລັດຖະ
ບານ ລາວ ຍັງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໃຫ້ແລ້ວສຳເລັດຕາມ
ແຜນການເດີມໃນປີ 2019 ຕໍ່ໄປ.

ທັງ​ນີ້​ທ່ານ ວິ​ທູນ ໃຫ້​ການ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ວ່າ​ໂຄງ​ການ​ເຂື່ອນ​ເຊ​ປຽນ-ເຊ​ນ້ຳ​ນ້ອຍ ຈະ​ຜ​ະ
ລິດໄຟຟ້າດ້ວຍການຜັນນ້ຳຈາກເຊປຽນ ລົງໄປຍັງເຊນ້ຳນ້ອຍ ແລ້ວກໍປ່ອຍລົງເຊກອງ
ໄປສູ່ແມ່ນ້ຳຂອງ ຕາມລຳດັບນັ້ນເປັນການເພີ່ມປະລິມານນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳແຕ່ລະສາຍ
ໃຫ້ສູງຂຶ້ນກວ່າປົກກະຕິໂດຍເມື່ອປະກອບກັບອ່າງຕົ່ງຂອງເຂື່ອນກໍຕັ້ງຢູ່ເທິງເຂດທີ່
ຮາບສູງບໍລະເວນ ແລະ ການກໍ່ສ້າງທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະ
ຮັບປະກັນໄດ້ເລີຍວ່າ ຈະບໍ່ມີເຫດເຂື່ອນແຕກເກີດຂຶ້ນອີກນັ້ນເອງ.

ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ ອົງ​ການ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ໃນ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​
ອົງການພາກປະຊາຊົນ ເກົາຫຼີໃຕ້ ກໍໄດ້ຮ່ວມກັນສະແດງການຮຽກຮ້ອງຂໍໃຫ້ 2 ບໍລິ
ສັດເອກະຊົນ ເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ຮ່ວມລົງທຶນໃນໂຄງການເຂື່ອນເຊປຽນນັ້ນຄື ບໍລິສັດ SK
ວິສະວະກຳ ແລະ ກໍ່ສ້າງຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດ Western power ຈຳກັດຈະຕ້ອງຮັບ
ຜິດຊອບຕໍ່ກໍລະນີເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງ
ຕໍ່ປະຊາຊົນ ລາວ ທີ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ໃນແຂວງ ອັດຕະປື ນັ້ນ.

ໂດຍ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້ ກໍ​ຍັງ​ນັບ​ເປັນ​ບາດ​ກ້າວ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ຈະ​ຂ​ະ​ຫຍາຍ​ໄປ​ສູ່​
ການກົດດັນໃນລະດັບຊາດທັງໃນປະເທດ ເກົາຫຼີໃຕ້, ປະເທດ ໄທ ແລະ ລາວ ດ້ວຍ
ເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານຂອງທັງ 3 ປະເທດຫັນມາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ
ກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດຂອງກຸ່ມລົງທຶນພັດ
ທະນາໂຄງການເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍດ້ວຍ ເພາະທີ່ຜ່ານມາທັງ 2 ບໍລິສັດເອກະ
ຊົນ ເກົາຫຼີໃຕ້ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງ
ເໝາະສົມແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະ ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຈິງຈັງຂອງພາກເອກະຊົນໃນ
ເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ມີຕໍ່ກໍລະນີເຂື່ອນແຕກໃນ ລາວ ດັ່ງກ່າວກໍຍັງຈະເຮັດໃຫ້ມີການຮ່ວມກັນ
ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທັງຢູ່ໃນ ເກົາຫຼີໃຕ້, ປະເທດ ໄທ ແລະ ລາວ ຢ່າງເປັນຂະ
ບວນການພາຍໃຕ້ເປົ້າໝາຍດຽວກັນ ຊຶ່ງກໍຄືການກົດດັນໃຫ້ຍົກເລີກໂຄງການກໍ່ສ້າງ
ເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍໃນ ລາວ ໃຫ້ໄດ້ນັ້ນເອງ.

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