ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຂວ້ຳບາດທາງການທູດຂອງສະຫະລັດຕໍ່ໍ່ການຈັດງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກິ່ງມີປະສິດທິຜົນ, ຫຼາຍປະເທດຈະຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ແຕ່ວ່ານັ້ນອາດຈະເປັນສິ່ງທ້າທາຍຍ້ອນການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດຂອງບາງປະເທດກັບຈີນ ຫຼືການຮັບຮູ້ຄວາມສຳຄັນສູງຂອງກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວ.
ຫຼັງຈາກການປະກາດຂອງລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ວ່າ ຕົນຈະບໍ່ສົ່ງຄະນະຜູ້ແທນສະຫະລັດໄປຮ່ວມງານກິລາໂອລິມປິກປັກກິ່ງ, ອອສເຕຣເລຍ, ອັງກິດ, ແລະ ການາດາ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຂວ້ຳບາດທາງການທູດ. ນັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະບໍ່ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼືນັກການທູດຈາກປະເທດເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າຮ່ວມງານແຂ່ງຂັນກິລານີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ນັກກິລາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຍັງມີກຳນົດທີ່ຈະລົງແຂ່ງຂັນໃນງານກິລາທີ່ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 4 ຫາ 20 ກຸມພານີ້ກໍຕາມ.
ທັງສີ່ປະເທດກ່າວວ່າ ການຂວ້ຳບາດດັ່ງກ່າວເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການລະເມີດສິດທິມະນຸດຂອງລັດຖະບານຈີນ. ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ຂອງທຳນຽບຂາວໃນວັນຈັນຜ່ານມາ, ໂຄສົກປະຈຳທຳນຽບຂາວ, ທ່ານນາງ ເຈນ ຊາກີ (Jen Psaki) ກ່າວວ່າ ການຂວ້ຳບາດຂອງສະຫະລັດແມ່ນເປັນ ຄຳຖະແຫຼງທີ່ຕ້ານຕໍ່ “ການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ ແລະການກໍ່ອາຊະຍາກຳຕ້ານມະ ນຸດຊາດທີ່ກຳລັງດຳເນີນໄປຢູ່ຂອງຈີນຢູ່ໃນເຂດຊິນຈຽງ.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ ທ່ານສກັອດ ມໍຣິສັນ (Scott Morrison) ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນພຸດຜ່ານມາວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງຕົນຕໍ່ປັກກິ່ງກ່ຽວກັບ "ການລະເມີດສິດທິ ມະນຸດ ແລະບັນຫາຕ່າງໆຢູ່ໃນເຂດຊິນຈຽງ."
ແລະໃນຂະນະທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີການາດາ, ທ່ານຈັສຕິນ ທຣູໂດ (Justin Trudeau) ໄດ້ປະກາດການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ, ທ່ານກໍໄດ້ສະແດງ "ຄວາມ ກັງວົນທີ່ສຸດຕໍ່ການລະເມີດສິດທິມະນຸດຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກໂດຍລັດຖະບານຈີນ."
ນິວຊີແລນ ກໍໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄືນໃນອາທິດນີ້ວ່າ ຈະບໍ່ສົ່ງລັດຖະມົນຕີຄົນໃດຂອງ ລັດຖະບານຕົນໄປຮ່ວມງານກິລາປັກກິ່ງ, ໂດຍອ້າງເຖິງ “ປັດໄຈຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄວິດ.”
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ