ການເດີນທາງໄປປັກກິ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານແອນໂທ ນີ ບລິງເຄັນ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າ ສະຫະລັດກໍາລັງມຸ້ງຫນ້າໄປສູ່ ການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນການພົວພັນຂອງຕົນກັບສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນ ຈີນ ຫລື PRC, ອີງຕາມພວກນັກວິເຄາະຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານບລິງເຄັນ ຈະເປັນນັກການທູດລະດັບສູງຄົນທຳອິດຂອງສະຫະລັດທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມປັກກິ່ງນັບແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ.
ຂະນະດຽວກັນ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທັງສອງປະເທດພວມກະກຽມໃຫ້ມີການພົບປະກັນແບບໜ້າ-ຕໍ່-ໜ້າ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ແລະພົບກັນຢູ່ນອກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສຳລັບຜູ້ນໍາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນປີນີ້, ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດທີ່ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໂດຍບໍ່ປະສົງບອກນາມ.
ແຕ່ຄວາມຄາດຫວັງແມ່ນຕໍ່າສຳລັບຄວາມຄິດທີ່ວ່າ ກອງປະຊຸມຂອງທ່ານບລິງເຄັນ ກັບຜູ້ນໍາຂັ້ນສູງຂອງ PRC ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຄວາມກ້າວຫນ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຫຼືຟື້ນຟູສາຍສໍາພັນທີ່ເຄັ່ງຕຶງ ລະຫວ່າງສອງປະເທດຢູ່ນີ້ໄດ້.
"ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດດອກວ່າ ມັນໜ້າຈະມີຄາດຫວັງຫລາຍຢ່າງວ່າ ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນຄວາມກ້າວຫນ້າຫຍັງຫຼາຍ ສໍາລັບການເດີນທາງຄັ້ງນີ້,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ຈູດ ແບລນແຊັດ (Jude Blanchette), ປະທານໂຄງການ Freeman ໃນການສຶກສາກ່ຽວກັບຈີນ ທີ່ສູນສຶກສາດ້ານຍຸດທະສາດ ແລະສາກົນ (CSIS) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ.
ທ່ານ ແບລນແຊັດ (Blanchette) ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນຂະນະທີ່ຖະແຫລງຂ່າວທາງໂທລະສັບ ໃນຕອນແລງວັນຈັນຜ່ານມາວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ບໍ່ຄິດອີກວ່າ ນັ້ນ ຈະເປັນການບໍ່ດີ, ເພາະວ່າ ສາຍສຳພັນໄດ້ຊຸດໂຊມລົງ ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມານີ້".
ໃນເດືອນນີ້, ທ່ານບລິງເຄັນ ກ່າວຕໍ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຟັງຄຳປາໄສ ທີ່ສະຖາບັນການເມືອງ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຊີຄາໂກ ວ່າ ການສື່ສານທີ່ເປີດ ສາມາດປ້ອງກັນການພົວພັນ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະຈີນ ບໍ່ໃຫ້ຊຸດໂຊມລົງໄດ້ ທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ໂດຍກ່າວເພີ່ມອີກວ່າ ອຸນຫະພູມໄດ້ຫຼຸດລົງ ຫຼັງຈາກປະທານສະພາຕ່ຳ, ທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ໃນຕອນນັ້ນ ໄປຢ້ຽມຢາມໄຕ້ຫວັນໃນເດືອນສິງຫາ ປີ 2022.
ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນໄດ້ພົບປະກັບທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ, ປະທານປະເທດຈີນຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມ G-20 ທີ່ເກາະບາຫລີເມື່ອເດືອນພະຈິກຜ່ານມາ.
ອິນເດຍ ຈະເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມ G-20 ໃນປີນີ້ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງນິວເດລີ ໃນວັນທີ 9 ຫາ10 ກັນຍາ. ສ່ວນສະຫະລັດ ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດຜູ້ນຳປະເທດໃນອົງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ປີນີ້ ທີ່ນະຄອນ ແຊນ ແຟຣນຊິສໂກ ໃນເດືອນພະຈິກ.