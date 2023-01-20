ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຂະຫຍາຍສາຍສຳພັນລະຫວ່າງອາຣັບແລະອິສຣາແອລໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາຫາລືກັນ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມໃນນະຄອນເຈຣູຊາແລັມ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ລະຫວ່າງທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະລັດ ທ່ານເຈກ ຊູລລີວານ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ.
ທ່ານຊູລລີວານ ແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຄົນທຳອິດຂອງລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ພົບປະກັບທ່ານເນຕັນຢາຮູນັບແຕ່ທ່ານໄດ້ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນເດືອນແລ້ວ ເພື່ອນຳພາລັດຖະບານປະສົມ ທີ່ກ່າວກັນວ່າ ຖືກຄອບງຳຫຼາຍທີ່ສຸດໂດຍ ພວກຂວາຈັດໃນປະຫວັດສາດຂອງປະເທດ.
ບຸກຄົນທັງສອງໄດ້ຫາລືກັນກ່ຽວກັບການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມເພື່ອຍຸຕິໂຄງການນິວເຄລຍຂອງອີຣ່ານແລະເອົາບາດກ້າວລົງເລິກຕື່ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບສັນຍາເອບຣາແຮມ “ໂດຍໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າ ກ່ຽວກັບຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ” ອີງຕາມຖະແຫຼງການຈາກທຳນຽບຂອງທ່ານເນຕັນຢາຮູ.
ສັນຍາເອບຣາແຮມ ແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ ໂດຍລັດຖະບານຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ນຳໄປສູ່ການສ້າງຕັ້ງຄວາມສຳພັນທາງດ້ານການທູດແບບປົກກະຕິລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ແລະບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານອາຣັບ ເຊັ່ນບາຫ໌ເຣນແລະສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ ໃນປີ 2020. ໂມຣັອກໂກແລະຊູດານຕໍ່ຈາກນັ້ນມາບໍ່ດົນ.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່ານຊູລລີວານ ຍັງໄດ້ພົບປະກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງ ຈາກອິສຣາແອລ ສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສແລະບາຫ໌ເຣນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຊ່ອງທາງທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສີ່ປະເທດ ແລະ “ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍຄວາມສຳພັນແບບປົກກະຕິກັບປະເທດອື່ນໆອີກ ຮວມທັງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກສະພາແຫ່ງຊາດກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ.
ທ່ານພົບປະຂອງທ່ານຊູລລີວານ ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອິສຣາແອລ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອສ້າງຄວາມສຳພັນໃນການເຮັດວຽກ ກັບປະເທດພັນທະມິດ ຊຶ່ງລັດຖະບານໃນເວລານີ້ ແມ່ນຮວມທັງພັກຂວາຈັດ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນໃນການກັບຄືນມາມີອຳນາດຂອງທ່ານເນຕັນຢາຮູເປັນສະໄໝທີຫົກໃນນາມນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ໃນການສືບຕໍ່ວິທີການຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລົງເລິກໃນຄວາມສຳພັນ ລະຫວ່າງອິສຣາແອລແລະບັນດາປະເທດອາຣັບທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານ. ແຕ່ການຮວມເອົານັກການເມືອງຂວາຈັດ ເຊັ່ນທ່ານອີຕາມາ ເບັນ-ກເວຍ ບີຊາແລລ ໂຢແອລ ຊໂມຕຣິສ ແລະອາວີ ມາອອສ ເຂົ້າຢູ່ໃນລັດຖະບານອິສຣາແອລ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວສັບສົນວຸ້ນວາຍ.