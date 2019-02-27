ໃນອັນທີ່ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະເປັນການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການທີ່ມີການຖ່າຍທອດ ອອກ
ອາກາດທາງໂທລະພາບຊຶ່ງຈະດຶງດູດເອົາຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ຄົນຢ່າງຫຼວງ ຫຼາຍ ແລະ
ປະຫວັດການນັ້ນ ທ່ານໄມເກີລ ໂຄເຮັນ ອະດີດທະນາຍຄວາມສ່ວນ ໂຕທີ່ຍາວນານ
ຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ແມ່ນພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະປາກົດໂຕ ຕໍ່ໜ້າ
ຄະນະກຳມະການຄວບຄຸມດູແລຂອງສະພາຕ່ຳ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ເພື່ອໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຄວາມໃກ້ຊິດ ແລະອາດຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ແກ່ການເບິ່ງເຂົ້າສູ່ອານາຈັກທຸ
ລະກິດຂອງປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ພ້ອມດ້ວຍການປະຕິບັດຂອງທ່ານ ໃນລະຫວ່າງ ແລະ
ຫຼັງຈາກການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງປີ 2016.
ໃນການກະກຽມເພື່ອໄປໃຫ້ປາກຄຳ ທີ່ບັນດາອົງການຂ່າວໄດ້ຮັບມາ ກ່ອນໄປໃຫ້ການ
ນັ້ນ ທ່ານໂຄເຮັນ ກ່າວເຖິງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ວ່າ “ທ່ານເປັນຄົນແບ່ງແຍກຜິວພັນ.
ທ່ານເປັນນັກຕົວະຕົ້ມ. ທ່ານຂີ້ລັກ.”
ທ່ານໂຄເຮັນ ກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳໄດ້ຮູ້ຈັກ ອອກຄຳສັ່ງ ແລະຕົວະກ່ຽວກັບການເຈລະ
ຈາຂອງບໍລິສັດທ່ານ ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງປີ 2016 ເພື່ອສ້າງຕຶກດາດ
ຟ້າທີ່ນະຄອນມົສກູ.
ແລະທ່ານໂຄເຮັນກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳຮູ້ວ່າ ທີ່ປຶກສາ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງ
ທ່ານ ຄືທ່ານໂຣເຈີຣ ສະໂຕນ ໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບຫົວໜ້າວິກີລິກ ທ່ານຈູລຽນ ອາຊຊາງ ກ່ຽວ
ກັບການເປີດເຜີຍອີແມລທີ່ມີການເຈາະຂໍ້ມູນເອົາມາຈາກຄະນະກຳມະການພັກເດ
ໂມແຄຣັດແຫ່ງຊາດ ກ່ອນອົງການວິກີລິກໄດ້ເປີດເຜີຍທັງໝົດແກ່ສາທາລະນະຊົນ.
ທ່ານໂຄເຮັນໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ ທ່ານທຣຳບໍ່ເຄີຍໄດ້ຄາດຫວັງວ່າຈະຊະນະການ
ເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ແທນທີ່ເຫັນການສະໝັກຂອງທ່ານວ່າເປັນ
“ໂອກາດທາງດ້ານຕະຫຼາດ.”
ການກະກຽມລາຍງານຍັງໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຈ່າຍຄືນໂດຍທ່ານທຣຳ ເພື່ອ
ເປັນເງິນຄ່າປິດປາກທີ່ທ່ານໂຄເຮັນໄດ້ເຮັດໄປ ເພື່ອໃຫ້ແມ່ຍິງສອງຄົນມິດງຽບ ຜູ້ທີ່ໄດ້
ອ້າງວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີເພດສຳພັນ ກັບມະຫາເສດຖີອະສັງຫາລິມະຊັບ. ທ່ານໂຄເຮັນ
ກ່າວວ່າ ໂຕທ່ານທຣຳເອງໄດ້ເຊັນ 11 ເຊັກ ຈາກບັນຊີທະນາຄານຂອງທ່ານ ໃນຂະ
ນະທີ່ທ່ານເປັນປະທານາທິບໍດີ ແລະນັ້ນທ່ານໄດ້ເອົາ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການສະບັບ
ນຶ່ງຂອງເຊັກເຫຼົ່ານັ້ນ.
ແລະໃນຂະນະທີ່ທ່ານໂຄເຮັນ ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ມີຫຼັກຖານໂດຍກົງກ່ຽວກັບການ ຮ່ວມ
ມື ລະຫວ່າງ ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງທ່ານທຣຳ ແລະຣັດເຊຍນັ້ນ ທ່ານກ່າວວ່າ
“ຂ້າພະເຈົ້າມີການສົງໄສຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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