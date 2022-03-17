ທຸລະກິດ ບໍລິສັດຈັດງານ ເປັນວຽກທີ່ທ້າທາຍ ແລະ ຕ້ອງມີທີມງານທີ່ດີ

ການຈັດງານຕ່າງໆນັບຈາກງານລ້ຽງ, ງານແຕ່ງດອງ ແລະ ຄອນເສີດ, ແມ່ນກະທັ້ງບາງງານວັນເກີດ ບາງຄັ້ງຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຜູ້ຈັດງານມາຊ່ວຍເພື່ອໃຫ້ມັນລຸລ່ວງໄປໄດ້ດີ. ໃນນີ້ຜູ້ຈັດງານຈະເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເຈົ້າຂອງງານມ່ວນຊື່ນໃນວັນທີ່ສຳຄັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພຸດທະສອນ ມີລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການເຮັດທຸລະກິດ ຜູ້ຈັດງານ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຜູ້ຈັດງານທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດບໍ່ຈຳຕ້ອງແມ່ນການເຮັດໃຫ້ງານຜ່ານພົ້ນໄປເທົ່ານັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງມອບປະສົບການ ແລະ ຄວາມຊົງຈຳທີ່ດີໃຫ້ລູກຄ້າກັບບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານນັ້ນຈົດຈຳໄວ້ດ້ວຍ. ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດສິ່ງນັ້ນໄດ້ຜູ້ຈັດງານຕ້ອງມີແຜນການທີ່ດີ ແລະ ທັກສະທີ່ດີເຊັ່ນການສື່ສານ (ທັງເວົ້າ ແລະ ຂຽນ), ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ການບໍລິຫານເວລາ, ການເຈລະຈາ ແລະ ການບໍລິຫານງົບປະມານ, ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນຕ່າງໆ ພ້ອມກັບການຕະຫຼາດ.
ຜູ້ຈັດງານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດໝົດທຸກຢ່າງນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງມີທີມງານດີທີເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ເຊິ່ງວຽກງານແຕ່ລະອັນແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ແບ່ງໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຮັບຜິດຊອບ. ທີມງານທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນມີນັບຈາກຜູ້ປະສານງານ, ຜູ້ຈັດການງານ, ກຳມະກອນຈັດຕັ້ງສະຖານທີ່, ຜູ້ກຳກັບເຄື່ອງສຽງ ການສະແດງ ລວມທັງພິທີກອນ.
ການເລີ່ມຮັບງານຂອງທ່ານ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເລີ່ມຈາກງານໃຫຍ່, ຖ້າທ່ານບໍ່ມີປະສົບການຫຼາຍທ່ານກໍອາດຈະຮັບງານລ້ຽງ ຫຼື ງານເປີດຕົວບໍລິສັດຂະໜາດນ້ອຍ. ເມື່ອທ່ານມີປະສົບການຫຼາຍແລ້ວ ທ່ານກໍອາດຈະກ້າວໄປຮັບງານທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ເຊັ່ນພິທີທາງການ, ງານລ້ຽງບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່, ການແຂ່ງຂັນກິລາ ແລະ ການສະແດງຄອນເສີດຕ່າງໆ.
ບໍລິສັດຜູ້ຈັດງານສ້າງລາຍໄດ້ຈາກຄ່າບໍລິການຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງຈ່າຍໂດຍລູກຄ້າສຳລັບການວາງແຜນ ແລະ ການປະຕິງານດັ່ງກ່າວ.
ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມວາງແຜນການຈັດງານ, ທ່ານຕ້ອງຮູ້ຢ່າງແນ່ນອນວ່າລູກຄ້າຕ້ອງການຫຍັງ ແລະ ເຂົາເຈົ້າສາມາດໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຫຍັງແດ່. ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານຈຶ່ງສາມາດຄິດໄລ່ວ່າມັນຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເທົ່າໃດສຳລັບການຈ້າງແຮງງານ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ
ທ່ານ ແວນ ຣີດ ນັກທຸລະກິດບັນທຶກຫ້ອງສຽງ ແລະ ຕິດຕັ້ງເວທີສະແດງຄອນເສີດ ກ່າວວ່າ “ລາຄາຄ່າບໍລິການຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ເຊັ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າມັກເວທີນ້ອຍໃຫຍ່ຊໍ່າໃດ ຕ້ອງການແສງສີແບບໃດ ເຄື່ອງກະຈາຍສຽງໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ ແລະຈໍຮູບເງົາຈັກອັນເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ ຊຶ່ງທັງໝົດນີ້ປະກອບດ້ວຍແຮງງານ ເພີ້ມເຂົ້າໄປທີ່ຈະໃຫ້ການບໍລິການ ຊຶ່ງຈະຕົກເປັນເງິນຢູ່ມື້ນຶ່ງປະມານ 6,000 ໂດລາ ເຫດຜົນທີ່ເຂົາເຈົ້າຈ່າຍກໍເພາະວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີຜູ້ຊື້ປີ້ເຂົ້າມາເບິ່ງມາຊົມ 10 ຫາ 50 ພັນຄົນ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການເບິ່ງນັກສິນລະປິນ ແລະຈໍຮູບພາບທີ່ໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ທາງຂ້າງເວທີສອງເບື້ອງ.”
ການຈັດງານແມ່ນອີງໃສ່ຂະໜາດ, ອຸປະກອນ ແລະ ກຳມະກອນທີ່ຕ້ອງການໃຊ້, ສະນັ້ນການຮຽກຮ້ອງລາຄາແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ. ຜູ້ຈັດງານສ່ວນຫຼາຍຈະປັບຄ່າຈ້າງເປັນເປີເຊັນ, ຈະເວົ້າວ່າ 15 ຫາ 20 ເປີເຊັນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດງານນັ້ນໂດຍລວມ. ສົມມຸດວ່າງານຂອງທ່ານແມ່ນໃຫຍ່, ມີມູນຄ່າປະມານ 100,000 ໂດລາ, ຜູ້ຈັດງານກໍຈະເກັບປະມານ 15,000 ຫາ 20,000 ໂດລາ.
ໃນງານນຶ່ງນັ້ນ, ທ່ານສາມາດຫາລາຍໄດ້ເພີ່ມດ້ວຍການເສີມການບໍລິການອື່ນໆເຊັ່ນ ການສະໜອງອາຫານ, ເສີບເຫຼົ້າ ຫຼື ເຄື່ອງດື່ມ, ການຖ່າຍຮູບ ແລະ ການຈ້າງນັກຮ້ອງ, ນັກຟ້ອນມາສະແດງໃນງານ.
ຖ້າທ່ານຫາກໍ່ເລີ່ມເຮັດໃນອຸດສາຫະກຳດັ່ງກ່າວ, ມັນສົມເຫດສົມຜົນທີ່ຈະປັບຄ່າຈ້າງຕ່ຳສຳລັບການບໍລິການຂອງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງຊອກຫາປະສົບການ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ, ທ່ານກໍບໍ່ຄວນຕັ້ງລາຄາຕ່ຳໂພດ, ພວກລູກຄ້າຈະຊອກຫາບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ລາຄາທີ່ເໝາະສົມ, ແລະ ຖ້າລາຄາຕ່ຳໂພດເຂົາເຈົ້າກໍອາດຈະສົງໄສ ກ່ຽວກັບ ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເລືອກບໍລິສັດຂອງທ່ານຄືກັບບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ລາຄາສູງ.
ທຸລະກິດຜູ້ຈັດງານເປັນວຽກທີ່ບໍ່ມີວັນເສົາວັນທິດ, ເພາະວ່າງານຕ່າງໆສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມັກຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍອາທິດ. ແຕ່ທ່ານກໍຈະໄດ້ພັກຍາມທີ່ບໍ່ມີງານ.
ທ່ານ ແວນ ຣີດ ກ່າວວ່າ “ທຸລະກິດດັ່ງກ່າວນີ້ ພວກຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກເກືອບທຸກໆທ້າຍອາທິດ ແລະບາງຄັ້ງສອງເທື່ອຕໍ່ມື້ ທີ່ຢູ່ຄົນລະບ່ອນ ເພາະສະນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຊົ່າລົດຂົນສົ່ງ ແກ່ເຄື່ອງອຸບປະກອນໄປຫາຈຸດໝາຍຕ່າງໆ.”
ທຸລະກິດການຈັດງານຄວນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລູກຄ້າເຊັນຂໍ້ຕົກລົງກ່ອນເລີ່ມປະຕິບັດງານ. ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຄວາມຄາດຫວັງຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງທາງກົດໝາຍ ດ້ວຍການຈັດຕັ້ງການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ.
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