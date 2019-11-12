ຝຣັ່ງ ເຢຍຣະມັນ ອັງກິດ ແລະສະຫະພາບຢູໂຣຮບ ກ່າວວ່າ ພວກເພິ່ນມີ “ຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງຍິ່ງ” ກ່ຽວກັບ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ໃນການກັບມາກັ່ນທາດຢູເຣນຽມຄືນໃໝ່ອີກ ແລະສິ່ງທີ່ພວກເພິ່ນເອີ້ນວ່າ “ການເລັ່ງລັດເພື່ອຖອນຕົວ” ອອກຈາກຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງອີຣ່ານ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ໄວ້ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ປີ 2015 ກ່ຽວກັບ ໂຄງການນິວເຄລຍຂອງປະເທດນັ້ນ ຊຶ່ງເຫັນວ່າເປັນທີ່ໜ້າເສົ້າໃຈ.
ໃນຖະແຫລງການຮ່ວມສະບັບນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນຈັນວານນີ້ ບັນດາລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຊຸກຍູ້ອີຣ່ານໃຫ້ຕ່າວປີ້ນ ທຸກມາດຕະການທີ່ຕົນໄດ້ເຮັດລົງໄປ ທີ່ຄັດກັບມາດຕະການທີ່ໄດ້ວາງເອົາໄວ້ ໃນ ແຜນການປະຕິບັດງານຮ່ວມຮອບດ້ານ ຫຼື JCPOA ຊຶ່ງໄດ້ຈຳກັດການເຄື່ອນໄຫວດ້ານນິວເຄລຍຂອງອີຣ່ານ ໃນການແລກປ່ຽນກັບການຜ່ອນຜັນມາດຕະການລົງໂທດ.
ອີຣ່ານໄດ້ເລີ້ມຄືນໃໝ່ການກັ່ນທາດຢູເຣນຽມ ຢູ່ທີ່ໂຮງງານຟໍໂດຂອງຕົນ ຊຶ່ງໄດ້ກາຍຂີດຈຳກັດ ລະດັບການກັ່ນທາດຢູເຣນຽມ ແລະຈຳນວນທາດທີ່ໄດ້ຖືກກັ່ນແລ້ວນັ້ນ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເກັບໄວ້ໃນຄັງ ໃນຂະນະດຽວກັນ ຍັງໄດ້ປະກາດເຖິງວຽກງານການພັດທະນາເຄື່ອງປັ່ນແຍກ ໃຫ້ທັນສະໄໝຂຶ້ນນຳດ້ວຍ. ປະທານາທິບໍດີ ອີຣ່ານ ທ່ານຮາສຊານ ຣູຮານີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ບາດກ້າວທັງຫຼາຍແມ່ນຕ່າວປີ້ນຄືນໄດ້ ຖ້າຫາກຜູ້ລົງນາມອື່ນໆ ຕົກລົງຊ່ອຍອີຣ່ານ ຫຼີກເວັ້ນມາດຕະການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ.
ໃນຖະແຫລງການຂອງພວກເພິ່ນນັ້ນ ຝຣັ່ງ ເຢຍຣະມັນ ອັງກິດ ແລະສະຫະພາບຢູໂຣບ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຝ່າຍພວກເພິ່ນທັງຫຼາຍ ໄດ້ “ປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຕັມສ່ວນ” ຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງຕົນ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ລວມທັງ ການຍົກເລີກມາດຕະການລົງໂທດ ທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ວາງຕໍ່ອີຣ່ານ ຍ້ອນຄວານຢ້ານວ່າ ອີຣ່ານ ຈະຫາທາງພັດທະນາອາວຸດນິວເຄລຍຂອງຕົນ. ອີຣ່ານ ກ່າວວ່າ ໂຄງການນິວເຄລຍຂອງຕົນ ແມ່ນພຽງສຳລັບຈຸດປະສົງໃນທາງທີ່ສັນຕິເທົ່ານັ້ນ.
ຖະແຫລງການໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ມັນບໍ່ແມ່ນເລື້ອງສຳຄັນ ທີ່ອີຣ່ານ ປະຕິບັດຕາມຄວາມໝັ້ນໝາຍໃນຂໍ້ຕົກລົງ JCPOA ແລະຮ່ວມມືກັບທຸກຝ່າຍທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນ JCPOA ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ.”
ຂໍ້ຕົກລົງ ໃນຂັ້ນຕົ້ນ ຍັງປະກອບດ້ວຍ ຈີນ ຣັດເຊຍ ແລະສະຫະລັດ. ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຖອນຕົວ ອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ເມື່ອປີກາຍນີ້.
ແລະໃນວັນຈັນວານນີ້ ຄະນະຕິດຕາມກວດການິວເຄລຍຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ວັດຖຸທາດຢູເຣນຽມ ໄດ້ຖືກກວດພົບຢູ່ ສະຖານທີ່ນິວເຄລຍ ທີ່ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ຢູ່ໃນອີຣ່ານ.